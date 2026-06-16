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Julian Quinones Mexico GFXGetty/GOAL

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A ascensão de Julian Quinones: o herói mexicano da Copa do Mundo que superou Cristiano Ronaldo na disputa pela Chuteira de Ouro da Arábia Saudita

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México
J. Quinones
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Campeonato Saudita
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México x República da Coreia

No dia seguinte ao gol de abertura da Copa do Mundo de 2026, o nome de Julian Quinones não só era entoado no México, mas também era amplamente comentado na Colômbia. Ao marcar contra a África do Sul no Estádio Azteca, Quinones se tornou o primeiro jogador nascido na Colômbia a marcar um gol em uma Copa do Mundo defendendo a seleção de outro país.

Quinones fez isso pelo México, o país que o acolheu quando ele mal dava os primeiros passos no profissionalismo, o lugar que lhe deu uma carreira, um lar, uma família, um palco e, por fim, a camisa da seleção nacional.

Quinones pode ter nascido em Magui Payán, na Colômbia, mas tornou-se jogador de futebol no México. Ele surgiu da lama, das ruas e dos pequenos campos de Nariño, passou pelo Futbol Paz em Cali e, então, cruzou a fronteira para um país do futebol que não lhe ofereceu apenas um contrato, mas um futuro.

  • Menino que brincava descalço

    Antes daquele primeiro gol na Copa do Mundo, antes do rugido do Azteca, antes da camisa verde, havia um menino jogando descalço em Magui Payán.

    Quinones saía às escondidas para jogar sem a permissão dos pais, ficava no campo por tanto tempo que às vezes nem voltava para casa para comer, e continuava jogando mesmo quando o short rasgava e sua mãe tinha que remendá-lo.

    Magui Payan não era um ambiente de academia sofisticado. Era o futebol como instinto, como fuga, como sobrevivência. A bola não era apenas lazer; era um dos primeiros sinais de que Quinones tinha algo que poderia levá-lo além dos limites ao seu redor.

    César Valencia, um de seus mentores no Futbol Paz, disse à ESPN MX que aqueles jogos descalços ajudaram a moldar mais do que apenas o amor de Quinones pelo esporte, pois moldaram seu corpo de maneira diferente. A força no tornozelo, a maneira como ele chutava a bola, o equilíbrio e a potência em seus movimentos — tudo isso, na visão de Valencia, estava ligado àquelas condições iniciais.

    No Futbol Paz, Quinones não era lembrado apenas como mais um garoto talentoso. Ele era lembrado como incansável, apelidado de “Pantera” pelos companheiros de equipe. Valencia, porém, acreditava que até mesmo esse apelido ficava aquém. Para ele, Quinones era mais como um leão, devido à maneira como atacava o gol.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    "Capaz de realizar o impossível"

    A mudança para o México mudou tudo para Quinones. Ele se juntou ao Tigres em 2016, mas sua trajetória nunca foi linear. Ele realmente teve uma ascensão instantânea no México, mas o país lhe deu o que a Colômbia nunca deu: tempo, visibilidade e confiança.

    Seu tio, Jefferson Quinones, deixou isso bem claro em uma entrevista à LA FM no dia seguinte à vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul: “Julian sempre se mostrou capaz de alcançar o impossível. Acho que hoje ele está vivendo seu grande sonho, que é disputar sua primeira Copa do Mundo.”

    Quinones não é o primeiro atacante naturalizado a carregar as expectativas do México. Neste século, nomes como Guillermo Franco e Rogelio Funes Mori também vestiram o verde, branco e vermelho — mas nenhum dos dois marcou pelo México em uma Copa do Mundo. Quinones, por outro lado, precisou de nove minutos.


  • FBL-MEX-TIGRES-ATLASAFP

    Terra sagrada

    Por sorte, a base da Colômbia para a Copa do Mundo fica em Guadalajara, na Academia Atlas FC. Para Quinones, aquele lugar é território sagrado.

    Guadalajara é onde ele se tornou um rei do Atlas depois de deixar o Tigres em 2021. É onde um clube que vivia com uma seca de títulos de 70 anos finalmente quebrou a maldição no Apertura de 2021. Então, alguns meses depois, o Atlas fez algo ainda mais improvável: venceu novamente. Títulos consecutivos. Bicampeonato. Um time que esperou sete décadas de repente conquistou dois títulos em dois torneios.

    Quinones foi fundamental para essa transformação. Na final do Clausura de 2022 contra o Pachuca, ele marcou na partida de ida no Estádio Jalisco, dando ao Atlas uma vantagem de 2 a 0 e levando o clube mais perto de um segundo título consecutivo. Foi o tipo de momento que o transformou de um jogador importante em uma figura eterna.

    É por isso que seu retorno a Guadalajara na quinta-feira, quando o México enfrenta a Coreia do Sul, será um momento especial. Quinones não é mais apenas o ex-atacante do Atlas; ele é a centelha da seleção mexicana na Copa do Mundo, retornando a uma cidade que guarda suas melhores lembranças do futebol.

    Quinones deu aos torcedores do Atlas algo que muitos só tinham ouvido falar pelas gerações mais velhas. Ele lhes deu títulos e noites em que o impossível deixou de soar como uma piada. Agora, ele está tentando fazer algo semelhante pelo México.


  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Superestrela saudita

    Quinones deixou uma marca importante na Liga MX. Ao longo de suas passagens pelo Tigres, Lobos BUAP, Atlas e América, ele marcou 75 gols e deu 20 assistências em 206 partidas do campeonato. Se ampliarmos o panorama para todas as competições disputadas por clubes da primeira divisão mexicana, o número sobe para 88 gols.

    Mais importante ainda, os gols trouxeram medalhas. Ele conquistou o título com o Tigres. Tornou-se bicampeão com o Atlas e, novamente, com o América. Quando partiu para o Al-Qadsiah no verão de 2024, Quinones já não era apenas um atacante explosivo com momentos de brilhantismo; ele era um vencedor, alguém que havia aprendido a lidar com o peso emocional que acompanha as finais.

    Então veio a Arábia Saudita e, com ela, um tipo diferente de reconhecimento.

    Quinones se juntou ao Al-Qadsiah em uma transação avaliada em US$ 16 milhões, tornando-se a transferência mais cara da história da Liga MX, e teve uma excelente temporada de estreia, marcando 25 gols em todas as competições. Isso, porém, foi apenas o começo.

    Na temporada 2025-26, Quinones terminou como artilheiro da Liga Profissional da Arábia Saudita, com 33 gols em 31 partidas, já que um hat-trick contra o Al-Ittihad na última rodada da campanha permitiu que ele terminasse à frente de Ivan Toney e Cristiano Ronaldo na tabela de artilheiros. Ele ainda marcou quatro gols na Copa do Rei, para garantir.

    Desde os tempos de Hugo Sánchez que a seleção nacional não tinha um atacante mexicano que chegasse a uma Copa do Mundo com esse tipo de fase artilheira. A Liga Profissional da Arábia Saudita não é a La Liga, e Quinones não é Hugo, mas a sensação de ver a bola balançar as redes repetidamente ainda é importante.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aproveitando o momento

    É raro ver um jogador de futebol fazer com que o Estádio Azteca pareça seu quintal. O estádio costuma engolir os jogadores antes de acolhê-los. A altitude, o barulho, a história, a expectativa — tudo isso pesa sobre eles.

    Quinones, porém, parecia à vontade desde o apito inicial contra a África do Sul. Ele criava jogadas sempre que tocava na bola, era direto sem pressa, agressivo sem descuido. Jogou como alguém que compreendia a importância do momento, mas se recusava a deixar que isso o diminuísse. Quando a chance surgiu, ele fez o que o México vem precisando que seus atacantes façam há anos: finalizou.

    Aquele primeiro gol mudou a temperatura emocional do torneio. O México estava esperando por uma válvula de escape, e Quinones proporcionou isso. Agora, as esperanças de uma boa campanha em um torneio em casa dependem de ele manter esse nível de desempenho.


  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Transformando sonhos em realidade

    A complexidade da história de Quinones reside no fato de que ela não pode ser reduzida a uma questão de rejeição ou conveniência. Ele é colombiano de nascimento e representou o país nas categorias de base. Seu povo em Magui Payán continua fazendo parte de sua história, e ele não tentou apagá-los. Mas ele também foi claro em relação ao México.

    “As pessoas que não conhecem minha história sempre vão te julgar”, disse Quinones àESPN MX. “Mas isso realmente não importa. O que importa é o que eu sinto, e sinto muito amor pelo México.”

    Sua mãe, Gloria, também entende isso: “Doía-me deixá-lo lá”, disse ela àESPN MX, “mas eu sabia que era pelo sonho dele... Ninguém é profeta em sua própria terra. Quando você tem sonhos a realizar, pode ir aonde for preciso, e lá você pode torná-los realidade.”

    Esse sonho agora vem acompanhado de um gol na Copa do Mundo. Tem dois países torcendo por ele. Tem uma mãe colombiana, uma camisa mexicana, uma Chuteira de Ouro da Arábia Saudita e um estádio que já parece fazer parte do seu mapa pessoal. A melhor versão de Quinones talvez ainda esteja por vir neste torneio. 



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