A ascensão de Julian Quinones: o herói mexicano da Copa do Mundo que superou Cristiano Ronaldo na disputa pela Chuteira de Ouro da Arábia Saudita

Antes daquele primeiro gol na Copa do Mundo, antes do rugido do Azteca, antes da camisa verde, havia um menino jogando descalço em Magui Payán.

Quinones saía às escondidas para jogar sem a permissão dos pais, ficava no campo por tanto tempo que às vezes nem voltava para casa para comer, e continuava jogando mesmo quando o short rasgava e sua mãe tinha que remendá-lo.

Magui Payan não era um ambiente de academia sofisticado. Era o futebol como instinto, como fuga, como sobrevivência. A bola não era apenas lazer; era um dos primeiros sinais de que Quinones tinha algo que poderia levá-lo além dos limites ao seu redor.

César Valencia, um de seus mentores no Futbol Paz, disse à ESPN MX que aqueles jogos descalços ajudaram a moldar mais do que apenas o amor de Quinones pelo esporte, pois moldaram seu corpo de maneira diferente. A força no tornozelo, a maneira como ele chutava a bola, o equilíbrio e a potência em seus movimentos — tudo isso, na visão de Valencia, estava ligado àquelas condições iniciais.

No Futbol Paz, Quinones não era lembrado apenas como mais um garoto talentoso. Ele era lembrado como incansável, apelidado de “Pantera” pelos companheiros de equipe. Valencia, porém, acreditava que até mesmo esse apelido ficava aquém. Para ele, Quinones era mais como um leão, devido à maneira como atacava o gol.