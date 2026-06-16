A ascensão de Julian Quinones: o herói mexicano da Copa do Mundo que superou Cristiano Ronaldo na disputa pela Chuteira de Ouro da Arábia Saudita

Quinones deixou uma marca importante na Liga MX. Ao longo de suas passagens pelo Tigres, Lobos BUAP, Atlas e América, ele marcou 75 gols e deu 20 assistências em 206 partidas do campeonato. Se ampliarmos o panorama para todas as competições disputadas por clubes da primeira divisão mexicana, o número sobe para 88 gols.
Mais importante ainda, os gols trouxeram medalhas. Ele conquistou o título com o Tigres. Tornou-se bicampeão com o Atlas e, novamente, com o América. Quando partiu para o Al-Qadsiah no verão de 2024, Quinones já não era apenas um atacante explosivo com momentos de brilhantismo; ele era um vencedor, alguém que havia aprendido a lidar com o peso emocional que acompanha as finais.
Então veio a Arábia Saudita e, com ela, um tipo diferente de reconhecimento.
Quinones se juntou ao Al-Qadsiah em uma transação avaliada em US$ 16 milhões, tornando-se a transferência mais cara da história da Liga MX, e teve uma excelente temporada de estreia, marcando 25 gols em todas as competições. Isso, porém, foi apenas o começo.
Na temporada 2025-26, Quinones terminou como artilheiro da Liga Profissional da Arábia Saudita, com 33 gols em 31 partidas, já que um hat-trick contra o Al-Ittihad na última rodada da campanha permitiu que ele terminasse à frente de Ivan Toney e Cristiano Ronaldo na tabela de artilheiros. Ele ainda marcou quatro gols na Copa do Rei, para garantir.
Desde os tempos de Hugo Sánchez que a seleção nacional não tinha um atacante mexicano que chegasse a uma Copa do Mundo com esse tipo de fase artilheira. A Liga Profissional da Arábia Saudita não é a La Liga, e Quinones não é Hugo, mas a sensação de ver a bola balançar as redes repetidamente ainda é importante.