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A ascensão de Ethan Ampadu: transferência para o Chelsea aos 16 anos, desempenho “muito abaixo do esperado” no Sheffield United e liderança com atuações de “no mínimo nota sete de dez” toda semana no Leeds United
Ampadu chegou ao Chelsea como uma promessa adolescente.
Natural de Exeter, Ampadu começou a carreira no clube de sua cidade e estreou pela equipe principal do Exeter aos 15 anos, 10 meses e 26 dias, batendo um recorde que havia sido estabelecido em Devon pelo ídolo do Arsenal Cliff Bastin.
Não demorou para que seu evidente potencial chamasse a atenção, e a jovem promessa entrou no radar de clubes de toda a Premier League. O poderoso Chelsea, de Stamford Bridge, acabou vencendo a disputa pela contratação do jogador tão cobiçado.
Ampadu disputou apenas 12 partidas oficiais pelo Chelsea, das quais só uma na primeira divisão, e ganhou experiência fora do oeste de Londres ao passar por RB Leipzig, Sheffield United, Venezia e Spezia.
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Jogador da seleção do País de Gales volta ao caminho certo em Elland Road
Uma transferência em definitivo foi finalmente acertada em 2023, quando ele se mudou para West Yorkshire. O acordo de 7 milhões de libras (9 milhões de dólares) fechado pelo Leeds acabou se revelando uma verdadeira pechincha: Ampadu assumiu a braçadeira de capitão apenas um ano após sua chegada.
Ele capitaneou o Leeds na conquista do título da Championship em 2025, antes de ajudar o clube a consolidar sua permanência na Premier League na temporada passada. O jogador de 26 anos é um dos primeiros nomes na escalação de Daniel Farke quando está em condições de jogo e acrescentou ao seu futebol uma regularidade de “nota 7 de 10”.
Ampadu se tornou um dos favoritos da torcida em Elland Road, uma impressionante reviravolta para alguém que, a certa altura, corria o risco de ser descartado como uma promessa que não vingou.
Ampadu se tornou um capitão emblemático para o Leeds
Questionado sobre a ascensão de Ampadu, o ex-defensor do Leeds Kilgallon, que falou em parceria com os melhores sites de apostas esportivas com criptomoedas, disse à GOAL: “Quando você ia vê-lo jogar no Sheffield United, para onde ele foi emprestado, as coisas não deram certo para ele. Conheço alguns caras que jogaram no Sheffield United e conversei com algumas pessoas. Eu dizia: ‘Quem é esse Ampadu? Ele parece estar muito abaixo do nível neste momento’.
“Agora ele chegou ao Leeds United e que jogador! Capitão, líder, não perde um jogo, joga como zagueiro ou como meio-campista central. Sinceramente, nunca o vi fazer uma partida ruim. Em todos os jogos, ele merece no mínimo nota sete. Ele é quem lidera o time.
“Há um ótimo ambiente no vestiário do Leeds United. Acho que é ele quem cuida disso. Acho que é um líder dentro e fora de campo. Não tenho elogios suficientes para ele. Acho que brincaram outro dia dizendo que ele não faz gols suficientes, mas ele faz todo o resto que as pessoas talvez não percebam tanto: os desarmes, as corridas para voltar à defesa.
“Ele tem sido um jogador de absoluto destaque no Leeds United. O Leeds teve alguns bons jogadores até agora nesta temporada, mas Ampadu se destacou. E muito.”
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Reunião com o Manchester United e Fernandes vem a seguir
O Leeds precisará que Ampadu esteja em sua melhor forma e mostre toda a sua combatividade quando voltar a jogar pela Premier League, no domingo. O time se prepara para enfrentar o Manchester United, que cruzará os montes Peninos enquanto a pressão aumenta sobre o contestado técnico Michael Carrick.
Farke espera aumentar ainda mais a pressão sobre o treinador, depois de conquistar quatro pontos contra o velho rival na temporada passada. Para isso, contará com seu capitão para vencer o que promete ser um animado duelo no meio-campo com o meia de criação português Bruno Fernandes.
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