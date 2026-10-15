Questionado sobre a ascensão de Ampadu, o ex-defensor do Leeds Kilgallon, que falou em parceria com os melhores sites de apostas esportivas com criptomoedas, disse à GOAL: “Quando você ia vê-lo jogar no Sheffield United, para onde ele foi emprestado, as coisas não deram certo para ele. Conheço alguns caras que jogaram no Sheffield United e conversei com algumas pessoas. Eu dizia: ‘Quem é esse Ampadu? Ele parece estar muito abaixo do nível neste momento’.

“Agora ele chegou ao Leeds United e que jogador! Capitão, líder, não perde um jogo, joga como zagueiro ou como meio-campista central. Sinceramente, nunca o vi fazer uma partida ruim. Em todos os jogos, ele merece no mínimo nota sete. Ele é quem lidera o time.

“Há um ótimo ambiente no vestiário do Leeds United. Acho que é ele quem cuida disso. Acho que é um líder dentro e fora de campo. Não tenho elogios suficientes para ele. Acho que brincaram outro dia dizendo que ele não faz gols suficientes, mas ele faz todo o resto que as pessoas talvez não percebam tanto: os desarmes, as corridas para voltar à defesa.

“Ele tem sido um jogador de absoluto destaque no Leeds United. O Leeds teve alguns bons jogadores até agora nesta temporada, mas Ampadu se destacou. E muito.”