A ascensão de Ayyoub Bouaddi: o jovem prodígio do meio-campo marroquino, com mentalidade para grandes jogos, que se encaixaria em qualquer time da Europa

Bouaddi progrediu rapidamente nas categorias de base do Lille e já havia atuado pela equipe de reservas na quinta divisão do futebol francês quando o então técnico da equipe principal, Paulo Fonseca, o escalou como titular para a partida da Conference League contra o KI Klaksvik, em 5 de outubro de 2023.

Bouaddi tinha apenas 16 anos e três dias — o que fez dele o jogador mais jovem a estrear em uma competição de copas de clubes da UEFA, além de ser o jogador mais jovem do Lille desde 1981. Fonseca comemorou na época: “Descobrimos um jogador para o futuro.” Mas também um para o presente, como se viu.

Apenas duas semanas após atuar contra o KI, Bouaddi entrou como reserva no segundo tempo de uma partida contra o Brest, tornando-se assim o jogador mais jovem da Ligue 1 do século XXI, e viria a jogar pela equipe principal mais 16 vezes antes do término da temporada 2023-24. Não foi surpresa, portanto, ver o Lille prorrogar o contrato de Bouaddi até 2027 durante o verão.

“Estou orgulhoso e feliz por poder continuar a aventura com o LOSC, o clube que me deu uma chance e me permitiu fazer minha estreia profissional”, comemorou o meio-campista. “Minhas ambições para a próxima temporada? Dar tudo de mim para alcançar os objetivos do clube e deixar nossos torcedores orgulhosos.”