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Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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A ascensão de Ayyoub Bouaddi: o jovem prodígio do meio-campo marroquino, com mentalidade para grandes jogos, que se encaixaria em qualquer time da Europa

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A pouco mais de um mês do início da Copa do Mundo, Ayyoub Bouaddi ainda não havia decidido qual seria seu futuro nas seleções. O meio-campista da seleção sub-21 da França continuaria representando o país onde nasceu? Ou aceitaria a oferta para representar a terra natal de seus pais, o Marrocos? No fim, após muita reflexão, ele optou pela segunda opção, e já parece ter sido a decisão certa.

Se a sensacional estreia na Copa do Mundo, no sábado, contra o Brasil, nos ensinou alguma coisa, é que a tomada de decisões de Bouaddi é quase impecável. Repetidamente, o adolescente recuperou a posse de bola sob intensa pressão em situações perigosas — e, repetidamente, conseguiu sair do perigo escolhendo sempre a opção certa, seja passando a bola imediatamente com um passe preciso, seja simplesmente driblando um adversário de destaque com aparente facilidade.

Bouaddi basicamente proporcionou aos companheiros a plataforma perfeita para atormentar o Brasil em um empate emocionante por 1 a 1 em Nova Jersey — e o fato é que, embora uma atuação tão madura vinda de alguém tão jovem tenha surpreendido o mundo inteiro, nenhum de seus treinadores ou companheiros — antigos ou atuais — ficou nem um pouco surpreso com um jogador há muito considerado uma futura estrela...

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2023-24Getty Images

    'Destinado ao sucesso'

    Bouaddi nasceu em Senlis, no norte da França, e começou a jogar futebol aos cinco anos de idade na vizinha Creil. Apesar do interesse do Paris Saint-Germain e do Mônaco, ele optou por se juntar ao Lille em 2021, quando ainda tinha apenas 13 anos.

    “Ayyoub foi uma escolha óbvia: alto, à vontade no meio-campo, com ótima técnica e visão de jogo”, disse o ex-técnico Georges Tournay ao L’Equipe. “Ele estava destinado ao sucesso, um pouco como Raphael Varane.”

    Pouco mais de dois anos após chegar ao Lille, Bouaddi assinou seu primeiro contrato profissional com o clube da Ligue 1. “Estou muito feliz”, disse Bouaddi ao site oficial do Les Dogues. “Tornar-me profissional aqui era um objetivo para mim. O que vem a seguir? Só quero continuar me destacando e trabalhando todos os dias para, eventualmente, integrar o time principal.”

    Ele alcançaria esse objetivo específico muito mais rápido do que qualquer um esperava.

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  • Ayyoub Bouaddi Lille 2023-24Getty Images

    'Jogador do futuro'

    Bouaddi progrediu rapidamente nas categorias de base do Lille e já havia atuado pela equipe de reservas na quinta divisão do futebol francês quando o então técnico da equipe principal, Paulo Fonseca, o escalou como titular para a partida da Conference League contra o KI Klaksvik, em 5 de outubro de 2023.

    Bouaddi tinha apenas 16 anos e três dias — o que fez dele o jogador mais jovem a estrear em uma competição de copas de clubes da UEFA, além de ser o jogador mais jovem do Lille desde 1981. Fonseca comemorou na época: “Descobrimos um jogador para o futuro.” Mas também um para o presente, como se viu.

    Apenas duas semanas após atuar contra o KI, Bouaddi entrou como reserva no segundo tempo de uma partida contra o Brest, tornando-se assim o jogador mais jovem da Ligue 1 do século XXI, e viria a jogar pela equipe principal mais 16 vezes antes do término da temporada 2023-24. Não foi surpresa, portanto, ver o Lille prorrogar o contrato de Bouaddi até 2027 durante o verão.

    “Estou orgulhoso e feliz por poder continuar a aventura com o LOSC, o clube que me deu uma chance e me permitiu fazer minha estreia profissional”, comemorou o meio-campista. “Minhas ambições para a próxima temporada? Dar tudo de mim para alcançar os objetivos do clube e deixar nossos torcedores orgulhosos.”

  • Muito feliz aniversário

    Os torcedores do Lille não poderiam estar mais orgulhosos de Bouaddi após sua atuação incrivelmente serena na vitória surpreendente, mas totalmente merecida, por 1 a 0 sobre o atual campeão europeu, o Real Madrid, em 2 de outubro de 2024.

    No dia em que completou 17 anos, e apesar de ter enfrentado jogadores como Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurélien Tchouameni e Eduardo Camavinga, Bouaddi foi a própria imagem da serenidade no meio-campo. Ele completou 43 de seus 44 passes, e o aniversário mais feliz de sua vida terminou com ele sendo homenageado pelo Stade Pierre-Mauroy.

    Como era de se esperar, o técnico do Lille, Bruno Genesio, ficou muito feliz por Bouaddi, um jovem culto que, no ano anterior, havia vencido um concurso de oratória com a presença da primeira-dama da França, Brigitte Macron.

    “Ele é um garoto com a cabeça no lugar”, disse Genesio aos repórteres. “Sabemos do que ele é capaz. Ele tem talento para jogar neste nível. Precisa continuar provando seu valor, mas não acho que haja muito com que se preocupar em relação a ele.”

    Genesio não estava errado. Bouaddi destacou mais uma vez seu enorme potencial na última partida do Lille pela Liga dos Campeões antes da pausa para os jogos internacionais de novembro, quando o jovem foi eleito o Melhor Jogador da Partida após o empate em 1 a 1 com a Juventus, graças a mais uma atuação extremamente segura na frente da zaga.

  • Aston Villa FC v Lille OSC - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Rumores sobre transferências

    A atuação de Bouaddi contra a Juventus inevitavelmente gerou rumores de uma possível transferência para o gigante de Turim, enquanto também foi revelado posteriormente que Fonseca havia tentado — sem sucesso — convencer o AC Milan a contratar seu pupilo quando assumiu o comando no San Siro no verão de 2024.

    Infelizmente para os dois times da Série A, nenhum deles está mais em condições de contratar Bouaddi, cujo valor já havia disparado ao longo de uma temporada em que ele foi titular em 37 partidas pelo Lille e começou a atrair interesse sério da verdadeira elite europeia.

    De acordo com relatos generalizados, o presidente do clube, Olivier Letang, pedirá pelo menos 70 milhões de libras (94 milhões de dólares) por um jogador considerado o mais talentoso a sair da base do clube desde Eden Hazard, há quase duas décadas — mas é improvável que o valor dissuada os muitos pretendentes de Bouaddi.


  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brilhante contra o Brasil

    Na verdade, o interesse por Bouaddi só se intensificou depois da maneira como ele dominou o meio-campo do Brasil, que contava com Casemiro e Bruno Guimarães, no fim de semana. Dizem que Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Liverpool e Arsenal estão interessados, e dá para entender perfeitamente o porquê.

    Na única partida que vimos até agora entre duas seleções do top 10 do torneio, Bouaddi foi o jogador mais influente em campo. Ele venceu mais duelos do que qualquer outro jogador e nenhum meio-campista teve mais toques na bola.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Tenho uma grande decisão a tomar

    É claro que é discutível se Bouaddi se beneficiaria imediatamente de uma transferência para o PSG neste verão, já que Luis Enrique já conta com o que pode ser considerado o melhor trio de meio-campistas do futebol mundial, o que significa que o tempo de jogo poderia ser um problema nesta fase formativa de sua carreira.

    Bouaddi também pode ter Joshua Kimmich à sua frente na Allianz Arena, mas o Bayern precisará contratar um sucessor em algum momento, e há poucos candidatos mais promissores no mercado atualmente.

    A disputa por vagas no Arsenal também é intensa, como ressalta o fato de que Martin Zubimendi, contratado por 56 milhões de libras, perdeu a vaga de titular para Myles Lewis-Skelly já no final da primeira temporada do espanhol no norte de Londres. No entanto, a incapacidade dos Gunners de manter a posse de bola contra adversários de elite foi brutalmente exposta pelo PSG na final da Liga dos Campeões; por isso, é fácil entender por que Mikel Arteta parece estar desesperado para contratar Bouaddi, que oferece a combinação perfeita de físico e técnica.

    O forte interesse do Liverpool é ainda menos surpreendente, considerando que seu meio-campo falhou repetidamente na última temporada, e Bouaddi parece ser o meio-campista atlético e experiente que os Reds vêm buscando desde a época de Jurgen Klopp no clube.

    Bouaddi, por sua vez, está ciente do interesse em seus serviços, mas afirma que seu único foco no momento é ajudar o Marrocos a chegar o mais longe possível na Copa do Mundo. Está claro, porém, que ele não terá falta de opções quando se sentar para tomar sua próxima grande decisão e, com base em tudo o que vimos dele até agora, é quase certo que ele tomará a decisão certa.

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