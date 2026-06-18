A ascensão de Ayyoub Bouaddi: o jovem prodígio do meio-campo marroquino, com mentalidade para grandes jogos, que se encaixaria em qualquer time da Europa

Se a sensacional estreia na Copa do Mundo, no sábado, contra o Brasil, nos ensinou alguma coisa, é que a tomada de decisões de Bouaddi é quase impecável. Repetidamente, o adolescente recuperou a posse de bola sob intensa pressão em situações perigosas — e, repetidamente, conseguiu sair do perigo escolhendo sempre a opção certa, seja passando a bola imediatamente com um passe preciso, seja simplesmente driblando um adversário de destaque com aparente facilidade.
Bouaddi basicamente proporcionou aos companheiros a plataforma perfeita para atormentar o Brasil em um empate emocionante por 1 a 1 em Nova Jersey — e o fato é que, embora uma atuação tão madura vinda de alguém tão jovem tenha surpreendido o mundo inteiro, nenhum de seus treinadores ou companheiros — antigos ou atuais — ficou nem um pouco surpreso com um jogador há muito considerado uma futura estrela...