Para o Man City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada ao fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor sofreu com lesões durante toda a sua passagem pelo Man City, mas principalmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, já havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o tirou de 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro teve uma passagem brilhante de uma década no Etihad, tornando-se uma peça-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a histórica tríplice coroa em 2022-23, incluindo a tão sonhada primeira taça da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma quantia muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar indo para um rival da Premier League. Nota: B
Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco considerável ligado a esta movimentação para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos que, segundo relatos, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o internacional inglês consiga se manter em forma, já que haverá questionamentos sérios sobre sua resistência física. Em seus melhores dias, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é, de certa forma, um refúgio para jogadores veteranos, e a Inter precisa acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo frequentemente o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês poderia atuar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. Os Nerazzurri também podem muito bem enxergar isso como uma espécie de golpe de mercado, já que, segundo relatos, venceram a concorrência de clubes como Chelsea e Arsenal pela contratação do defensor. Nota: B
Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e vai esperar deixar de vez seus problemas físicos para trás na Itália. Não só esta é uma oportunidade de experimentar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos no cenário nacional e europeu por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de ser titular no sistema com linha de três de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa por espaço na seleção, caso queira seguir com a carreira pela Inglaterra depois do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A
Krishan Davis