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Araujo-Grades-Barcelona-Liverpool GFX-jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

A arriscada investida por Ronald Araujo é um ato de puro desespero do Liverpool: GOAL avalia as maiores negociações da janela de transferências do verão de 2026

Opinion
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D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
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E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
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A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
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Para alguns torcedores de futebol, o verão é a época do calendário pela qual eles mais esperam, e não é só porque a cada quatro anos ele é preenchido por uma Copa do Mundo! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora de transferências! A janela de 2026 mais uma vez está se mostrando movimentada, com alguns nomes de peso fazendo transferências milionárias antes do prazo final, em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter acontecido se tivesse tomado uma decisão diferente à mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, vamos dar notas a cada transferência concluída à medida que elas acontecerem, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (do Barcelona para o Liverpool, empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato, que deixa o clube em posição melhor para as semanas finais da janela de verão. Segundo informações, o Liverpool arcará integralmente com o salário de Araujo e, dado o status dele como um dos jogadores mais bem pagos do Barca, isso abrirá espaço para o campeão da Liga registrar mais reforços. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou perto do fim da última temporada, mas fez apenas 11 partidas como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a capacidade de liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barca já não depende dele há algum tempo para comandar a linha defensiva. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/$64 milhões) para o Liverpool pode permitir ao Barca faturar uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão. Foi uma oportunidade inesperada que o clube precisava aproveitar, embora agora possa ser necessário que Flick contrate outro defensor, já que o elenco do Barca já parecia enxuto em todo o campo. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo informações, o Liverpool está pagando £180.000 por semana por Araujo para amenizar uma crise defensiva após a transferência sem custos de Ibrahima Konate para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também recém-contratado Jeremy Jacquet ainda em processo de recuperação total após uma cirurgia no ombro, o Liverpool teve de buscar outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, faz sentido como solução temporária. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico irregular de lesões e tem tido dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League, ou entrosar-se de forma confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo informações, o Liverpool recuou diante da possibilidade de pagar £60 milhões pelo alvo anterior da janela, Ezri Konsa, mas um investimento pesado no defensor do Aston Villa e da Inglaterra teria sido um movimento menos arriscado. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas a responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar regularmente e reconstruir a confiança. Araujo tem sorte por outro grande clube europeu tê-lo procurado, diante de suas dificuldades para manter consistência, e estará ciente das possíveis consequências se fracassar. Certamente ele estará extremamente motivado para provar que seus críticos estão errados, com o objetivo de voltar a desfrutar de seu futebol, depois de passar por um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser empurrado pela fervorosa torcida de Anfield certamente dará a Araujo um grande impulso de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que dará presença real pelo alto à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Esse recomeço pode ser exatamente do que o internacional uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

    • Publicidade
  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (Chelsea para o Como, £ 30 milhões)

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente ficará satisfeito por ter conseguido uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde sua estreia no time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro puro por um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um dos seus partir, e Chalobah foi uma opção sólida ao longo de um período desafiador para o clube, inclusive respondendo na hora da necessidade quando foi chamado de volta de seu empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. O Chelsea, porém, contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está recuperado novamente após sua ruptura de LCA, então a venda de jogadores era uma necessidade, dado que o clube tinha 10 zagueiros em seu elenco. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de lucrar com um jogador que representa lucro puro. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. O time italiano já mostrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano, e tecnicamente Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, porém, quem levará a melhor neste acordo; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre parte da torcida do Chelsea, enquanto outros eram mais compreensivos por causa de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e na Europa se prove inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode muito bem favorecê-lo. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece esse recomeço depois de ter sido mal administrado pelo Chelsea por vários anos. Há a sensação de que a diretoria dos Blues vem tentando lucrar com ele há algum tempo; ele recusou uma transferência para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto à venda, e um ano depois perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a perder espaço, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado da equipe na última temporada, e o fato de representar lucro puro obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura definitiva para o defensor, que pode esperar disputar a Champions League e vivenciar uma nova cultura em uma das áreas mais desejáveis da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria nenhuma surpresa vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (do Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões abriu um grande buraco no meio-campo, mas agora isso parece o Springfield Gorge de Os Simpsons sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle ao longo de uma turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur assuma o lugar de Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou só uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League passada, com nove gols, e seu total de cinco assistências também foi o melhor da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e frequentemente puxou seus companheiros pela gola. Matthias Jaissle tem uma tarefa monumental para estabilizar o meio-campo assim que substituir oficialmente Eddie Howe no banco, e, se um substituto para Guimaraes com a experiência adequada não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar uma missão impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta enquanto ele busca dar sequência ao tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode se encaixar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a responsabilidade criativa do capitão do Arsenal. Ele vai injetar mais dinamismo ao ataque e mais agressividade na defesa, depois de ter vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na Premier League da última temporada. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai começar voando, dada sua experiência e o fato de ser uma combinação perfeita com o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi uma das principais razões para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer adversário doméstico vai conseguir se impor agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode ser o caso na Champions League se eles enfrentarem o Paris Saint-Germain novamente, o que é um ótimo sinal para suas chances de finalmente conquistar esse tão sonhado troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, agora é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para uma das equipes de elite da Europa. Ele está em pleno auge, como provou sem deixar dúvidas na Copa do Mundo, dando quatro assistências para gols do Brasil e rivalizando com Vinicius Junior em influência decisiva, ainda que antes de uma eliminação pesadelo nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia superado o nível do Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe dará a plataforma para alcançar o patamar de classe mundial e disputar regularmente os maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe decisivo e dita o tom com sua incansável intensidade sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos como um herói cult feito sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto preço pago por ele. Nota: A+

    James Westwood


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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (Real Madrid para a Fiorentina, empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de contratações do Madrid, depois de problemas semelhantes de adaptação do prodígio brasileiro Endrick. É claro que o clube vai torcer para que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick fez no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga impiedosa do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, existe o risco de ele voltar a Madri no próximo verão ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente menor. Por outro lado, o Real pode continuar sem ter utilidade para Mastantuono mesmo se ele for bem na Fiorentina, depois de fechar acordos por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal gerido por seu clube de origem, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reerguer sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Fiorentina, que tenta se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo tendo de cobrir uma parte significativa de seu salário de €3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará mais qualidade e versatilidade ao elenco de Fabio Grosso, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará faminto para provar que seus críticos estavam errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente para a Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores de fora da União Europeia vindos de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a acordos semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono brilhar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com grande alarde, e por uma taxa de €63 milhões que parecia um achado diante da promessa que demonstrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelos merengues em 2025-26, mas apenas 17 delas foram como titular, e um retorno irrisório de três gols dificilmente justificou toda a expectativa em torno dele. Mastantuono também teve dificuldades com uma persistente lesão na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma mudança para a Serie A lhe dará o espaço para fazer isso longe dos holofotes intensos do Bernabéu. Sem dúvida, é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de dar certo na capital espanhola ainda não foram completamente destruídos. Nota: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 de agosto: James Trafford (do Manchester City para o Leeds, £45 milhões)

    Para o Manchester City: É preciso realmente questionar a forma como o City e Pep Guardiola conduziram a situação de James Trafford. Recontratado junto ao Burnley no verão passado, depois de ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, a expectativa era finalmente de que ele fosse o camisa 1 no Etihad na última temporada, após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos depois do início da nova campanha, o clube achou por bem contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, vindo do PSG, o que imediatamente fez o jovem inglês cair na hierarquia. O City construiu uma reputação de priorizar com frieza as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro considerável com um jogador pelo qual acabou pagando £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas o goleiro das copas sob o comando de Guardiola na última temporada. É uma pena ver mais um jovem revelado na base, muito bem avaliado e com potencial para o time principal, sair, mas é assim que o modelo de negócios do City funciona, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma contratação e tanto para o Leeds, que vem se reforçando discretamente neste verão e pode ser uma surpresa na briga por vaga europeia se jogar bem as cartas na próxima temporada. Trafford chega a Elland Road depois do cobiçado agente livre Harry Wilson e do muito promissor defensor da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, oferecendo uma solução de alto nível para uma posição que vinha sendo problemática para o Leeds. Visto como o futuro camisa 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era alvo conhecido do Newcastle e poderia ter escolhido entre equipes da Premier League. O fato de ele ter escolhido o Leeds é significativo, e ele certamente acredita que o clube pode subir na tabela e evitar uma luta contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma temporada inteira sendo nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds pode muito bem cobrar de uma das potências da Europa o dobro desse valor nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Manchester City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como camisa 1 de um clube da Premier League no longo prazo, a menos que aconteça um rebaixamento surpreendente no fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo começo, tendo falado abertamente na última temporada sobre a necessidade de jogar mais, e ele espera que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, agora com 32 anos, como camisa 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds a subir na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel nesse processo, tem totais chances de receber uma oportunidade, depois de ter sido incluído na convocação do técnico alemão para a Copa do Mundo apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de escolher o Leeds em vez de clubes como o Newcastle ou os chamados integrantes do “big six”, mas Trafford será o camisa 1 incontestável em Elland Road e terá muito menos pressão sobre os ombros. Em silêncio, ele vai acreditar que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda maiores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande (RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Obter um lucro de € 120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um negócio excelente para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aperfeiçoaram suas habilidades na Red Bull Arena antes de seguirem para voos mais altos, e Diomande pode acabar sendo a maior história de sucesso deles até agora. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha do Leipzig rumo ao terceiro lugar na Bundesliga na última temporada, e construiu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem o drible eletrizante, a finalização precisa e os passes progressivos de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar aos lugares de Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em breve e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como um descobridor de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou caro demais por Diomande, mas essa parece ser a única forma de contratar seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno até 2027 enquanto segue se recuperando de uma cirurgia no LCA, e Diomande é versátil o suficiente para atuar nas duas pontas. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, já que o Arsenal pressiona para contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral ofensivo Trent Alexander-Arnold, e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, tendo a velocidade e a agilidade para desmontar defesas, além da força e da intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é bruto, mas mostrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de adaptação. Superar nomes como PSG e Liverpool pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid segue sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão ao estrelato sem precedentes. A maioria dos torcedores casuais não fazia ideia da existência de Diomande nesta época do ano passado, quando ele concluiu uma transferência de € 20 milhões do Leganes para o Leipzig, após o clube espanhol ser rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, depois de ter começado no time de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu imenso potencial. Ele rapidamente se provou uma descoberta soberba para o clube alemão, registrando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. A convocação para a Copa do Mundo veio em seguida, e Diomande se saiu admiravelmente no maior palco de todos, à medida que a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jovem de 19 anos já havia se tornado alvo de uma série de clubes de elite da Europa, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid viria atrás dele. Ainda resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabeu e com uma taxa de € 140 milhões, mas é realmente notável que ele esteja sequer nessa posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah (do Liverpool para o Trabzonspor, de graça)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield no fim da temporada 2024-25, em alta, de uma forma à altura da consistência sobre-humana que havia demonstrado com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação de dois anos do clube depois de liderar a campanha rumo ao título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quanto seu nível cairia na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conquistou nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a diretoria do clube depois de ser forçado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram um desempenho dramaticamente abaixo, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua atitude ruim. O Liverpool também pareceu melhor sem Salah em campo, porque sua produtividade ofensiva desapareceu e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua antiga regra de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo contrato de £400.000 por semana de Salah, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e tempo para todas as partes envolvidas. O fato de nem sequer conseguir uma taxa de transferência por Salah, que era um alvo de longa data da Saudi Pro League, também é um absurdo. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores jogadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 com um contrato de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que venceu a Super Lig apenas uma vez neste século e segue firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Eles têm razão ao esperar diminuir a diferença para seus arquirrivais depois de contratar um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve aumentar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente extensão do empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na última temporada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles podem lutar pelo primeiro lugar e fazer uma forte campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa como se olhe, sair de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é um vexame para Salah. Ele pagou o preço máximo por se colocar acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, afastando até seus torcedores mais leais no processo, e agora está destinado a encerrar sua brilhante carreira sem brilho. Ao que parece, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável diante de seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma enorme queda de nível. A transferência não faz nada para melhorar seu legado, e ele certamente deve se arrepender em particular da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um novo começo empolgante sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de penar para seguir relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (Brentford para o Chelsea, sem custos)

    Para o Brentford: Uma situação estranha para o Brentford, que dificilmente impediria a saída de Henderson, aos 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar seu caminho ao rescindir seu contrato. O internacional inglês era, no entanto, uma parte importante do que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na temporada passada, com 32 partidas na Premier League e sendo titular na maioria delas. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois de uma janela que vinha sendo discreta até aqui, o Brentford entrou forte no mercado; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado e vindo do Lens, chegou por uma taxa recorde do clube de £41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, porém, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se mudando para Stamford Bridge, isso representa uma tremenda ruptura com a estratégia de transferências anterior do Chelsea, muito ridicularizada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão campeão da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que tem o ex-técnico do Chelsea e agora treinador da Inglaterra Thomas Tuchel entre seus muitos admiradores, Henderson levará todas as características que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu profundamente a falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja dúvidas sobre o que ele entrega em termos futebolísticos, está bem claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que oferecerá fora dele. Ainda assim, ele mostrou na temporada passada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea frequentemente fracassou. Ele terá, porém, de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma fratura incomum no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. Presume-se que o ex-capitão do Liverpool se tornará imediatamente um dos homens de confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será confiada no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira vitoriosa. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele ajude a inaugurar uma nova era fora dele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em um candidato consistente aos principais títulos. Parece uma missão que Henderson vai abraçar, e não seria surpresa vê-lo ter sucesso. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará coberto até os 38, quando muito possivelmente já poderá se aposentar, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentín Barco (Strasbourg para o Chelsea, não revelado)

    Para o Strasbourg: Segundo informações, o Chelsea pagou £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube-irmão, um valor significativo diante da falta de experiência do jogador no mais alto nível. Este é o 13º negócio fechado entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas o terceiro em caráter permanente, e o Strasbourg ficará triste ao ver o argentino partir. Barco registrou seis participações em gols na Ligue 1 na temporada passada, ajudando a equipe a terminar entre os oito primeiros pelo segundo ano consecutivo, e também teve papel importante na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador mais recuado quanto como um camisa 8 de área a área, Barco deu ao Strasbourg grande capacidade de progressão com seus passes e cobriu todos os espaços sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea torna inevitável a perda de seus principais talentos, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial para as chances de o clube avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco foi uma decisão quase óbvia para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade global depois de seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre de imediato como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa perfeitamente no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, com Barco tendo inicialmente se destacado como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a circulação da bola no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente reduzirá o impacto caso Enzo Fernandez acabe seduzido pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser explorado. Nota: B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que viria tão rápido após sua saída do Brighton, onde atuou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, que o comprou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o obrigou a trabalhar o lado físico de seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o técnico ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & companhia no desafiador palco da Copa do Mundo também será valiosa para Barco, apesar de ele ter atuado por apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha de se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se for paciente e absorver o máximo de ensinamentos possível de Alonso e dos jogadores mais experientes do Chelsea, Barco pode se tornar um membro importante do ambicioso projeto da BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: É realmente difícil exagerar o tamanho do golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi, com folga, seu principal artilheiro na temporada passada e o terceiro maior goleador de sua história, empatado nessa posição. Certamente eles não vão lamentar uma saída de Danny Welbeck, especialmente quando surgiu para ele uma oportunidade tão improvável aos 35 anos, mas ainda assim isso vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem centroavante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do LCA em dezembro. No momento, o compatriota de Tzimas, Charalampos Kostoulas, e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem eles vão recorrer no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido nas conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já provados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, à medida que deixa para trás sua política de transferências voltada à juventude após mais uma campanha profundamente decepcionante sob a gestão da BlueCo. Welbeck certamente traz tudo isso de sobra, apesar de estar na reta final da carreira. E ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de já ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor temporada artilheira de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui, com 13 gols, e sua segunda maior marca veio em 2024-25. Ele inclusive já marcou nove gols e deu duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro desses gols saindo pelo Sunderland, lá em 2010, e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele será reserva de Joao Pedro, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes vinculados ao clube. Contratar Welbeck é obviamente uma aposta de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Agora ele pode acrescentar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular regular, mas há uma boa chance de ganhar muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, se o Chelsea se classificar, ele pode ter mais uma oportunidade de jogar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem teve uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues o mantenham no elenco. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (do Manchester City para a Inter, sem custos)

    Para o Man City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada ao fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor sofreu com lesões durante toda a sua passagem pelo Man City, mas principalmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que ele recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, já havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o tirou de 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro teve uma passagem brilhante de uma década no Etihad, tornando-se uma peça-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a histórica tríplice coroa em 2022-23, incluindo a tão sonhada primeira taça da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma quantia muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar indo para um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco considerável ligado a esta movimentação para a Inter, mesmo sendo uma transferência sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos que, segundo relatos, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o internacional inglês consiga se manter em forma, já que haverá questionamentos sérios sobre sua resistência física. Em seus melhores dias, ele continua sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é, de certa forma, um refúgio para jogadores veteranos, e a Inter precisa acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo frequentemente o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês poderia atuar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. Os Nerazzurri também podem muito bem enxergar isso como uma espécie de golpe de mercado, já que, segundo relatos, venceram a concorrência de clubes como Chelsea e Arsenal pela contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e vai esperar deixar de vez seus problemas físicos para trás na Itália. Não só esta é uma oportunidade de experimentar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos no cenário nacional e europeu por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de ser titular no sistema com linha de três de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na disputa por espaço na seleção, caso queira seguir com a carreira pela Inglaterra depois do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix junto ao Wolfsburg, aos 24 anos, então o clube ficará muito satisfeito por ter quase triplicado seu dinheiro em um espaço tão curto de tempo, com seu modelo de negócios dando resultado mais uma vez. O zagueiro se desenvolveu exatamente da maneira que eles esperavam, tornando-se peça-chave dos elencos campeões da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com boa saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, estava ciente do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode achar que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de o Palace gastar pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo segue com sua iniciativa de adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente de uma reformulação em seu grupo de zagueiros, já que nenhuma de suas atuais opções confusas se destacou como solução de qualidade a longo prazo, além de Levi Colwill, agora recuperado. Tirando o internacional inglês, a situação é um pouco caótica; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr deram sinais promissores sem corresponder às expectativas, e seus futuros são incertos por causa disso. Como consequência, foi noticiado que o Chelsea pode até buscar outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes cogitados, o que provavelmente significaria a saída de vários membros do grupo atual. O clube do oeste de Londres provavelmente entende que, embora um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor razoavelmente bom no mercado atual por um zagueiro com comprovação na Premier League e internacional absoluto da França que está se aproximando do auge. Além disso, Lacroix é uma liderança em campo muito necessária. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga de aparência sólida para servir de base. Agora, trata-se de se desfazer do excesso e talvez adicionar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional absoluto da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele fez mais do que o suficiente para ganhar a oportunidade de dar o salto para um clube do chamado “big six” neste verão, após uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma transferência para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: seguirá na capital e pode esperar entrar direto no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de jogadores como Fofana e Chalobah, além da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix se tornou um herói cult em Selhurst Park, e um começo forte sob o comando de Alonso faria com que ele rapidamente se tornasse uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 milhões)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest vai lamentar a saída de Anderson, já que ele teve um papel tão importante primeiro na classificação do time para a Liga Europa e depois na caminhada até as semifinais na temporada passada. Anderson era o ponto de apoio da equipe. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, o Forest diz que é a segunda, trata-se de uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Assim, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, o sentimento predominante no nível da diretoria será de satisfação, porque o Forest passou a perna no City aqui. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri deles. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, todos os sinais apontam para o vencedor da Bola de Ouro deixando o Etihad neste verão para voltar à sua Espanha natal, e, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de um sucessor à altura para o trono do jogador de 30 anos de qualquer forma. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes tivesse realmente convencido na função de camisa 6. Anderson parece ter esse perfil, porém. Ele é um jogador já provado na Premier League, que teve mais toques e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da primeira divisão inglesa na temporada passada, o que significa que ele parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. Simplesmente não dá para negar, porém, que este é o exemplo máximo da “taxa inglesa”. Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem de um par de boas temporadas no Forest e ainda nem jogou na Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, em vez da Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A decisão certa no momento certo. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para jogar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará muita pressão, e Anderson não seria o primeiro jovem meio-campista promissor da Inglaterra a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a diferença muito, muito grande entre as respectivas situações é que não parece que Rodri não estará entre Anderson e uma vaga no time titular. Portanto, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (do Chelsea para o Aston Villa, por empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente está muito satisfeito por ter conseguido se livrar de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que muito facilmente poderia ter sido difícil de negociar, dado seu esquecível período de apenas uma temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £ 42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que os Blues haviam permitido que Garnacho ficasse fora dos treinamentos de pré-temporada para concluir uma transferência para deixar Stamford Bridge, e essa mudança rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi relatado que essas condições são muito fáceis de serem cumpridas, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será o valor da taxa, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com o qual o clube ficará muito feliz, especialmente após ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Considerando o quão ineficaz Garnacho foi durante seu período no Chelsea, esta é uma contratação que fará soar o alarme para os torcedores do Villa. Aparentemente, o técnico Unai Emery foi a principal força por trás da investida do clube pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o estrategista espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido, pelo fato de Garnacho já há algum tempo parecer desprovido do ímpeto e da confiança que fizeram dele um talento tão destacado em sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de reproduzir os números ofensivos de Rogers, e haverá sérias perguntas a serem respondidas se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por uma quantia que provavelmente será alta. O acordo também é uma forma bastante descarada de driblar as regras financeiras, já que foi claramente estruturado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da UEFA, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse saindo em definitivo neste verão, e, portanto, a diferença entre as taxas seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer a pena, já que corre o risco de ver sua carreira escorregar para a mediocridade. Emery tem o dom de tirar o melhor de jogadores que anteriormente renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino está enganado se pensa que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do “big six”, já que os fiéis de Villa Park estão extremamente esperançosos depois que a classificação para a Champions League foi assegurada mais uma vez, algo positivo para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional: ele simplesmente precisava fazer 10 partidas na Premier League. No entanto, foi escanteado por Emery e raramente foi incluído em uma lista de relacionados para um jogo. O técnico já tem esse histórico, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que é uma receita recorde do clube por um jogador que assinou por apenas € 6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal acabando por atender à avaliação dos campeões belgas pelo ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois de Tzolis assinar um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro renderá muito para um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-lo de forma inteligente depois de recuperar o título do Union Saint-Gilloise na temporada passada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a transferência de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis preenche muitos requisitos em termos de substituição. O internacional grego teve uma excelente campanha individual em 2025-26, acumulando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e a fase de mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco ligado a essa transferência, mesmo que a taxa pareça um valor razoável no mercado atual; Tzolis teve muita dificuldade em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e o Norwich estivesse condenado ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele consegue transferir sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal esperará que Tzolis tenha tirado aprendizados dessa experiência, e o jogador tem físico e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil de rotação em um primeiro momento. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem fracassada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que estabeleceu no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo relatos, Tzolis queria apenas se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente ficará muito satisfeito por ver a transferência se concretizar. Agora começa o trabalho duro na tentativa de se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 mi)

    Para o Dortmund: Provavelmente, o melhor que poderia ter feito diante das circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance alguma de assinar um novo vínculo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder um ativo bastante valioso de graça no ano que vem. É óbvio que Adeyemi vale mais do que os € 22 milhões que o Dortmund receberá de imediato, mas não se deve esquecer que ele teve um número considerável de lesões e lutou por regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem em garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Demos muito pau no Barça ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso dar o braço a torcer: isso pode se provar um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande sensação da Alemanha, mas ele ainda tem só 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez ainda mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode extrair o melhor de um jogador a quem deu a estreia internacional há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia uma estrela em ascensão quando trocou o Red Bull Salzburg pelo Dortmund em maio de 2022, mas as coisas nunca aconteceram de fato para ele. Sem dúvida houve sinais na temporada passada de que ele poderia finalmente realizar seu potencial, mas uma ida ao Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. Na verdade, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de uma linha de ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulada neste verão. Basicamente, essa parece ser a escolha certa na hora certa para Adeyemi, que não terá uma plataforma melhor para enfim realizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £117 milhões)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na temporada passada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Champions League nesta temporada, enquanto o Chelsea não tem nenhuma competição continental pela qual esperar, e ainda assim os atuais campeões da Liga Europa foram totalmente incapazes de impedir que seu bem mais precioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que representa uma quantia absurda e que ajudará muito o Villa a encontrar um substituto, ao mesmo tempo em que reforça o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma prova de que os ricos donos do clube estão sendo prejudicados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um belo golpe. A expectativa era de que Rogers estivesse a caminho do norte de Londres neste verão, e não do oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pela não classificação para a Champions League na temporada passada, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante do “esquadrão bomba” do Chelsea apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa brutalmente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido progresso nos bastidores na busca por um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou caro demais por um jogador de 23 anos com apenas duas boas temporadas de Premier League no currículo e somente um gol em 22 partidas pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar muitos problemas sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos para quem vê de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde era esperado que ocupasse o lugar do recém-saído Leandro Trossard pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele foi seduzido por Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com jogadores como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em um time mais fraco tenham desempenhado papéis ainda mais decisivos na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Para ser justo, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de instabilidade, esta é uma transferência que pode acabar funcionando muito bem para Rogers, particularmente porque agora ele poderá jogar na Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro de equipe nas categorias de base do Manchester, Palmer. De fato, talvez vejamos várias comemorações “frias” nos jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito é uma fonte de frustração em Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e é impossível exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. O time do espanhol sofreu muito enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, quando ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta ao ficar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um golaço na final. Considerando que ele também ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente muito difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para o United: Uma ótima surpresa. Não havia qualquer indicação de que o United preparava uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o negócio estava perto de ser concluído. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil de idade que o United buscava neste verão e certamente já tem bastante rodagem, até mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do pânico em Old Trafford após o colapso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão grave servindo o Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar negócio por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador já provado na Premier League e reforçou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele achasse que já tivesse passado. Há muito tempo Tielemans é apontado como nome para um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso aconteceria para o ex-meio-campista do Leicester City nesta fase da carreira, e tudo bem se fosse assim. O Villa é um clube enorme por si só. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que torna esta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de mostrar sua maravilhosa gama de passes e técnica tremenda em um dos maiores palcos do jogo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: O verão estranho do Chelsea continua, já que o clube concordou em vender um de seus jovens jogadores promissores a um rival direto na briga por um lugar no top 4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para fazer parte do time principal, atuando com regularidade ao longo da campanha 2025-26 e frequentemente impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, claramente o jogador de 22 anos não foi considerado intocável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em adicionais, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Esse é o modelo da BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jogador jovem e de alto potencial do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas o valor substancial oferecido significa que o negócio provavelmente era bom demais para recusar. No entanto, se Santos se desenvolver e virar um talento de nível mundial em Old Trafford, este não é um negócio que será lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que geram certa estranheza para todas as partes. Depois de perder seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Manchester City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos em pânico enquanto tenta evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os responsáveis pelas decisões no United estavam 'calmos' depois que a busca por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é alto para um jogador do qual o Chelsea claramente estava disposto a se desfazer. O Manchester United precisa de peças no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências terminar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus a subir. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação do Brasil de Carlo Ancelotti após uma temporada em que entrou e saiu do time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando os Blues em busca de 'futebol regular no time principal'. Resta saber se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito vai depender de quem mais o United contratar, com outros reforços provavelmente chegando em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos no nível da diretoria e da rotatividade no comando técnico do Chelsea, embora não haja garantia de que o United será capaz de oferecer mais estabilidade no longo prazo. O clube pode, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que seus quase ex-empregadores não se classificaram para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se firme como uma peça-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa, os torcedores sonhavam com seu clube patrocinado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, bancado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak do clube nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gasto bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações de pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, fazendo com que o time de Eddie Howe terminasse em 12º lugar na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é verdadeiramente traumatizante para os torcedores é que este provavelmente nem seja o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os donos sauditas do clube reduzindo seu investimento no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem sequer podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente será desperdiçada de qualquer forma. Nota: F

    Para o Tottenham: Mais uma contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência com Tonali. Se isso são sinais de desespero ou demonstrações de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas mais uma evidência de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não teria uma taxa semelhante?! O internacional italiano comprovadamente se firmou como um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando de seu compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. É claro que pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas que o Tottenham precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos frustrados com a abordagem prudente e miserável no mercado de transferações supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma transferência das mais inesperadas. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que o apoiou durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, qual é a explicação? Obviamente, nunca houve a menor chance de um clube da Serie A ter caixa suficiente para atender ao desejo relatado de Tonali de voltar para casa, e até a elite da Inglaterra compreensivelmente se assustou com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali acabou no Tottenham, onde agora está prestes a passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa transferência acabe sendo boa para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, ele segue sendo um dos melhores laterais ofensivos em atividade quando está em seu melhor nível, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato. Em defesa da Inter, suas mãos podem muito bem ter estado atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025, antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que vem ganhando a reputação de caçador de barganhas enquanto navega pelas rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real, e essa taxa fica bem abaixo dos €30 milhões que o Real teria separado para um novo lateral-direito para disputar posição com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que, possivelmente, é mais eficaz no apoio ao ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas por uma taxa tão baixa é difícil argumentar que ele não possa ser um bom quebra-galho por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, com 55 participações em gols em 207 partidas atuando como ala pela direita, além de ajudar a equipe nerazzurra a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, e a chegar a duas finais de Champions League. Ele certamente mereceu o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu baixo preço significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele deixa Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará muito a amortecer o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares de admiração de clubes rivais mesmo antes de o destino do time ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não é nenhuma surpresa. O que choca, porém, é que o West Ham conseguiu exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante ruim. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece alguns raros elogios. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube fala sério neste verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma declaração de intenções, isso está em outro patamar. Fernandes é um jogador de 21 anos muito talentoso. Ele pode atuar em várias funções e há muito tempo parece um atleta que se daria muito bem em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para o seu estilo de jogo. No entanto, há um inegável ar de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos por seu interesse em contratar Sandro Tonali também, está decidido a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, se mostrou disposto a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de equipes como o Manchester United. Consequentemente, essa transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais uma arma para atacar os donos do clube. De fato, apenas para contextualizar os números envolvidos, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não é nem de longe tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma movimentação estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, a equipe que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na temporada passada, o que faz isso parecer, em certa medida, um movimento lateral. No entanto, os londrinos do norte devem estar muito mais fortes na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi poderia ajudar a levar a um nível completamente diferente. Deve haver, é claro, alguma preocupação sobre por quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, já que nenhuma das partes é conhecida pela estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não tivesse acontecido em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 milhões)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir um preço por Saibari, já que sempre havia a chance de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é uma boa quantia por um jogador contratado junto ao Genk por pouco mais de € 5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar troféus na Holanda de forma consistente, apesar de precisar vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um excelente negócio. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos de seu país na fase de grupos da Copa do Mundo antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 16 avos de final. No entanto, como o diretor esportivo Max Eberl afirmou quando a transferência foi confirmada, este era um negócio no qual o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Não foi uma reação impulsiva a um jogador qualquer se destacando em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, aplicação e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", ainda que forçar espaço em uma escalação titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa se revelar algo próximo de um pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão à sua frente, ele está nas nuvens neste momento e, compreensivelmente, acredita que pode se mostrar uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 mi)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, esta tem tudo para ser mais uma negociação astuta da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/$62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador formado em sua base, mas que fez apenas algumas aparições pelo time principal, com o clube supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. O jogador de 21 anos se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não permaneça em Bérgamo para deixar sua marca no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que nomes como Inter e Chelsea demonstraram interesse, sua cabeça virou e sempre pareceu que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como técnico. O espanhol teria dado sinal verde para este negócio, e o clube agiu rapidamente para chegar a um acordo com a Atalanta, assumindo a dianteira em 24 horas para atravessar a investida da Inter por Palestra. Era amplamente esperado que ele se juntasse ao campeão do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e deve estar bem preparado para as exigências da Premier League. No entanto, depois de gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou demais; é uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente deixando a oferta da Inter muito para trás, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma boa temporada na elite no currículo. Isso, portanto, representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta sobre por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base defendeu quando menino e para a qual se acredita que torcia, mas o fato de a proposta contratual do Chelsea, segundo informações, perto de £100.000 por semana, valer mais do que o dobro do que a Inter havia oferecido ajuda a explicar isso. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente agarrou a oportunidade de se testar na elite inglesa. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A no início de suas carreiras. Ele pode muito bem ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Grande negócio! Os campeões europeus vão estar rindo à toa ao encontrar alguém disposto a lhes pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em um único jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, deveria ser a resposta para o problema do PSG no ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um "falso nove", o que não depõe muito a favor do português. Tampouco ajuda o fato de ele ainda ser coadjuvante de um Cristiano Ronaldo de 41 anos em nível internacional. Assim, os principais times do futebol mundial certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e muito menos por absurdos €75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos esclarecer uma coisa imediatamente: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 gols em três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que certamente não nada em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento se desdobrando para tentar descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele fará gols na Serie A, particularmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nem de longe a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, ainda que tardia, para o eterno coadjuvante assumir o papel principal. Quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal, de Fernando Santos, na Copa do Mundo de 2022, pensamos que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de verdadeiro potencial, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, atrasando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob real pressão. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Era apenas um bom nome para sair do banco, um reserva capaz de causar impacto. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de ataque de um novo Milan, que segue sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora esta já seja uma taxa alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um time da Serie A. A palavra está com você, Goncalo, é hora de provar o seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio extremamente astuto do Brighton, que reforçará sua reputação como um dos clubes que melhor vendem ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador que contratou por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. Portanto, o clube ficará encantado por ter gerado uma taxa tão significativa pelo zagueiro holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, o Brighton reinvestirá esse valor em um substituto de alto potencial, com o prospecto do Tottenham Luka Vuskovic notadamente em seu radar, no que seria uma transferência separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O clube também não está exatamente carente de opções para a zaga, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli em seu elenco e Igor Julio prestes a retornar de seu empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, é difícil não sentir que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas informações sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar do fato de ele estar prestes a entrar no último ano de seu contrato na costa sul. Pode-se pensar que um acordo com desconto para um jogador de seu calibre realisticamente deveria custar algo na faixa de £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente um negociador duro e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; segundo relatos, seus rivais de Premier League Chelsea e Liverpool tinham interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de zaga Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Ao menos, o Tottenham está contratando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, é um ótimo passador e tem o tipo de combatividade e liderança de que o time vinha sentindo muita falta. O jogador da seleção da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com Marcos Senesi, contratado sem custos. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma mudança que faz muito sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo acima em relação ao Brighton no meio de sua carreira e pode muito bem ver isso como um trampolim para coisas ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool concretizaram o interesse noticiado, então, se ele quer ser titular absoluto em um chamado clube do “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer nenhuma forma de futebol europeu. Tendo trabalhado com o temperamental italiano antes, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Para o Tottenham, o caminho agora é realmente de crescimento após mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça do rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por só €5 milhões, mas o time de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de 50% sobre venda futura em seu acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões da cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/US$ 45 milhões) vão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/US$ 17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável depois de uma temporada em que ele teve 12 participações em gols e ganhou uma convocação para a seleção da Espanha na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube não tinha margem de manobra em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade entre Liverpool e Newcastle no mercado de transferências! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se juntou ao Barcelona, mas o Liverpool, percebendo uma oportunidade de mercado, agiu para atravessar o negócio apesar de as conversas já estarem em estágio avançado e de a proposta do clube de Tyneside supostamente já ter sido aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande golpe, mas também ficará empolgado por contratar um jovem ponta tão bem avaliado por um valor que pode se provar uma pechincha. Munoz pode atuar em qualquer um dos lados, assim como por dentro, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram uma lacuna enorme no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo treinador aparentemente pressionando para que o negócio acontecesse. No entanto, ele terá de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma estrela de verdade, embora o clube supostamente esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A

    Para Munoz: Depois de Liverpool e Newcastle terem tido propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois acabou ficando com o jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma transferência para Anfield. Apesar de ainda ter só 22 anos, ele já teve um início de carreira bastante nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele mais tarde foi parar no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz vai esperar se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o treinador ideal para ajudá-lo na adaptação. Ele terá uma briga para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo apontado como candidato a tentar a contratação do muito bem avaliado mago das pontas Yan Diomande, do RB Leipzig, mas ele ainda assim deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratou do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do zagueiro não tivesse sido deixado se aproximar do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo vínculo quando ele estava no auge durante a campanha 2024-25 do título, então teria podido exigir uma boa taxa quando chegasse a hora de seguir caminhos diferentes, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que foi, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais de Konate, de cair o queixo, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações desgastantes que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao alvo de longa data Konate o tipo de salário astronômico que ele busca, o que, apesar do fato de não pagar uma taxa, representa um risco dado o quão mal o zagueiro atuou ao longo de toda a frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid supostamente decidiu encerrar seu interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que diz muito. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou aos anos de auge para jogadores de sua posição. O Real está efetivamente apostando que ele reencontre sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao segue sendo atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate, porém, está longe de ser uma solução de elite, e essa contratação tem cara de algo que pode dar muito errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto por parte da torcida quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto os salários gigantescos que tanto deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua temporada final em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de aviso. No entanto, se ele conseguir reencontrar cedo sua confiança e sua melhor forma, então terá a oportunidade de se firmar como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real Madrid de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junho: Bernardo Silva (do Manchester City para o Real Madrid, de graça)

    Para o Man City: A perda de uma lenda. Bernardo é, muito simplesmente, um dos melhores jogadores de futebol a atuar na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente incansável e criativo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, razão pela qual o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que vinha se desenhando há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviço estelar. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou de graça um jogador de qualidade excepcional, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Depois de meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou até a comentar, a ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League na temporada passada que segue capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi extraordinária. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os integrantes mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, essa mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o movimento do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A ida para a Espanha que ele buscava há tanto tempo. Em pelo menos as últimas três janelas de verão, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não havia como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid está passando por um momento difícil, tendo sido destronado no topo do futebol espanhol pelo Barça, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo em seu lugar de destaque é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e aproveitar. A disputa por vagas no Real é intensa, e Silva não é tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola apontou, os primeiros cinco jardas estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Então, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se mudado para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim dos seus 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Isso parece um caso estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e virou uma figura defensiva fundamental para o Chelsea desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. Em sua melhor forma, ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões) e, considerando que ele teria sinalizado nos bastidores sua intenção de sair e feito críticas abertamente à forma como o clube está sendo administrado, o time provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), após concluir que ele não era intocável. Na verdade, talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso nas próximas janelas por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco com clara falta de experiência perdeu uma de suas cabeças mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher esse vazio, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é atendido, já que o Real Madrid inicia sua investida de contratações na janela antecipada com uma contratação surpreendente. O clube gastou pesado com um lateral-esquerdo no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de gastar com Cucurella, que teria sido identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma abordagem bastante econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cujo rendimento caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge de sua forma, mas por quantos anos mais de alto nível o Real Madrid realisticamente conseguirá contar com ele? Pelo menos, ele tem as características de um jogador “à Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também agora se vê com quatro laterais-esquerdos de elenco principal no novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta no auge. Havia sido amplamente divulgado que o defensor queria voltar à Espanha, depois de se desiludir com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atlético de Madrid. Não surpreende, então, que o negócio tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim de imediato quando o Real Madrid o procurou. Considerando que ele aparentemente foi escolhido por Mourinho, ele também tem grandes chances de se firmar como peça importante, com Carreras provavelmente alternando entradas e saídas do time titular do português. No entanto, diante da taxa elevada, ele precisa render imediatamente ou corre o risco de ter a torcida notoriamente impaciente do Bernabéu contra si, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson facilmente figura como uma das melhores contratações da história do clube, peça-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £8 milhões junto ao Hull City ainda em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade já começava a pesar para o jogador de 32 anos, e foi por isso que o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao trazer Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou completamente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 para o Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, resulte apenas em uma queda ainda maior de nível na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham talvez estivesse sem qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era exatamente uma delas. Ben Davies havia acabado de quebrar o tornozelo, claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando com atraso e sem custos é um pequeno bônus interessante, mas segue a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League na reta de preparação para a Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou começando mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que chega em boas condições à América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha outras opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que teriam demonstrado interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por muito pouco o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode até considerar o Tottenham uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente os Spurs durante o verão. Ainda assim, não estamos convencidos de que Robertson vá realmente jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que pareça, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, porque a perturbação causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, portanto, agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada por clube ou seleção que sugira que valha £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair talentos de ponta não será nada mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis novos reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora do St. James' Park, prova que o Newcastle já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores há algum tempo devido aos seus já bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom presságio que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja gastar €80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode jogar praticamente em qualquer posição do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não há como fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, o que colocaria o preço sob uma luz mais favorável, enquanto também foi destacado que o Scouser marcou 10 vezes nesta edição da Champions League, mas seis desses gols saíram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade deles em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador bem melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua contratação mais recente. Portanto, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e receba um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações seriamente inconsistentes na Premier League, particularmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha almejando há algum tempo. Ele próprio admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal, para o qual também torcia quando criança, enquanto inicialmente parecia que ele se juntaria ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros compreensivelmente recuaram diante do preço pedido, e aí está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção sobre o jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um coadjuvante. Gordon precisa provar que é digno de ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece sobrar no elenco do Camp Nou apesar de ter somado 28 participações em gols em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai sair de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle