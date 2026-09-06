A arma principal de Xabi! Alonso revela que Morgan Rogers era o alvo número um do Blues antes do duelo com o Arsenal

O Chelsea vai ao Emirates Stadium para enfrentar o rival londrino Arsenal na terceira rodada da Premier League. As duas equipes chegam para o confronto com 100% de aproveitamento, após garantirem duas vitórias consecutivas no início da temporada.

Os mandantes de Mikel Arteta vêm de duas partidas sem sofrer gols, enquanto o Chelsea busca dar uma grande demonstração de força sob o comando do novo técnico Xabi Alonso.

A curta viagem por Londres oferece ao reformulado elenco de Alonso uma oportunidade precoce de testar suas credenciais na briga pelo título contra um adversário já estabelecido.