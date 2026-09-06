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A arma principal de Xabi! Alonso revela que Morgan Rogers era o alvo número um do Blues antes do duelo com o Arsenal
Derby londrino de alto risco à vista
O Chelsea vai ao Emirates Stadium para enfrentar o rival londrino Arsenal na terceira rodada da Premier League. As duas equipes chegam para o confronto com 100% de aproveitamento, após garantirem duas vitórias consecutivas no início da temporada.
Os mandantes de Mikel Arteta vêm de duas partidas sem sofrer gols, enquanto o Chelsea busca dar uma grande demonstração de força sob o comando do novo técnico Xabi Alonso.
A curta viagem por Londres oferece ao reformulado elenco de Alonso uma oportunidade precoce de testar suas credenciais na briga pelo título contra um adversário já estabelecido.
- Getty Images Sport
Rogers identificado como alvo prioritário
Falando à imprensa antes da partida, Alonso destacou o reforço de verão Morgan Rogers como a figura central no planejamento do elenco do Chelsea para a pré-temporada. O espanhol elogiou o impacto imediato do atacante em campo e sua rápida integração com os companheiros de equipe.
"Ele era o alvo número um para nós", afirmou Alonso. "Falando sobre o planejamento do elenco, tomando grandes decisões, com certeza, Morgan foi uma das principais, já que contratamos um jogador da estatura dele para o presente e para o futuro."
"Neste momento, ele teve um grande impacto e sua química com todo o time é ótima, e a química com seus parceiros de ataque é fantástica", acrescentou.
Pilar de longo prazo para o Chelsea
Alonso enfatizou que Rogers traz um conjunto de habilidades único, capaz de liderar a linha de ataque do Chelsea no futuro previsível. O treinador observou que ver o jogador se adaptar rapidamente é um grande incentivo para a trajetória do clube.
A janela de transferências de verão viu o Chelsea acrescentar qualidade e experiência ao grupo após a chegada de Alonso.
"Ele será um jogador-chave pelos próximos seis, sete anos", observou Alonso. "Isso está acontecendo em tão pouco tempo. Isso nos dá muita esperança para o futuro, e ele também parece muito feliz, o que é importante."
- AFP
Briga pela liderança
Com as duas equipes tentando proteger seu início impecável de temporada, o duelo de domingo promete muita competitividade no norte de Londres.
O Arsenal busca preservar seu retrospecto defensivo perfeito em casa, enquanto o Chelsea tenta manter seu embalo ofensivo sob o comando de Alonso.
Uma vitória no Emirates Stadium enviaria uma mensagem clara sobre as ambições do Chelsea sob seu novo comando técnico à medida que a campanha da Premier League se desenvolve.
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