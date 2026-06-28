Os primeiros gols em Copas do Mundo de Giovani Lo Celso e Lautaro Martínez, e Leo Messi, que entra do banco (no lugar de Nico Paz), marca e continua batendo recordes. Esses são os principais destaques davitória por 3 a 1 com que a Argentina, com uma escalação bastante alterada em relação às duas primeiras partidas contra a Argélia e a Áustria, vence também a Jordânia e encerra a fase de grupos com o máximo de pontos.
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A Argentina vence com pontuação máxima em seu grupo: 3 a 1 contra a Jordânia; Lautaro Martínez abre o placar, enquanto Messi entra do banco, marca um gol e bate mais um recorde
AS PRIMEIRAS VEZES
Já com a classificação garantida e o primeiro lugar assegurado após as duas primeiras partidas, os atuais campeões mundiais fazem uma exibição de honra em Arlington, com nada menos que nove décimos-um da escalação diferente em relação ao último jogo: com exceção de Dibu Martinez e Lautaro, o técnico Lionel Scaloni dá oportunidade a todos os reservas e concede, por exemplo, a Nico Paz — recém-recontratado por 60 milhões de euros pelo Como — a tão esperada estreia como titular na Copa do Mundo. Outro motivo de curiosidade é a dupla de ataque formada pelo capitão da Inter e por Julian Alvarez, que até então sempre havia perdido a disputa pela vaga de centroavante na Seleção. A primeira parte da partida fica marcada pelo belíssimo chute de falta com que Lo Celso (19') – ausente na campanha triunfal no Catar – acerta o ângulo para marcar seu primeiro gol na Copa do Mundo, imitado 12 minutos depois por Lautaro Martínez, que amplia a vantagem em um pênalti (concedido por falta em Senesi).
A ASSINATURA DE MESSI
A partida ganha vida principalmente com dois lances emocionantes. Aos 55', a Jordânia, já eliminada do torneio, pelo menos tem a satisfação de marcar um gol contra os atuais campeões, graças a uma bela jogada finalizada com um chute de espargata do atacante do Rennes, Tamari. O outro momento foi a entrada em campo, aos 60', de Leo Messi, determinado a aumentar sua contagem de gols para se confirmar como artilheiro do torneio. “La Pulga” leva 20 minutos para se soltar, diretamente em uma cobrança de falta (sétimo gol nessa jogada, mais do que qualquer outro), marcando seu sexto gol nesta Copa do Mundo, o 19º no total (agora com +3 sobre Mbappé) e estabelecendo mais um recorde. Ele é, de fato, o primeiro jogador a marcar em sete partidas consecutivas da Copa do Mundo.
CAMINHO LIBERADO?
Na próxima fase, a Argentina enfrentará, nas oitavas de final, a revelação do torneio, Cabo Verde: a partida será disputada no sábado, 4 de julho, à meia-noite, no Miami Stadium. E, observando a composição da chave da fase de mata-mata após os resultados das últimas partidas que definiram a classificação dos diversos grupos, a impressão é de que, salvo reviravoltas inesperadas, a Albiceleste tem ótimas chances de avançar sem grandes dificuldades até as semifinais. Nas eventuais oitavas de final, ela enfrentaria o vencedor do confronto entre Austrália e Egito, enquanto nas quartas de final enfrentaria um dos seguintes adversários: Argélia, Suíça, Colômbia ou Gana.
O PLACAR
JORDÂNIA x ARGENTINA 1 x 3
GOLS: 19’ Lo Celso (A), 31’ pênalti Lautaro Martinez (A), 55’ M. Al Tamari (G), 80’ Messi (A)
JORDÂNIA (4-4-2): Abulaila; Al-Arab, Haddad, Nasib, Abudahab (a partir dos 90’ Obaid); Al-Rawabdeh, Abu Taha, Al-Rashdan (substituído por Jamous aos 76’), Azaizeh (substituído por M. Al Tamari aos 46’); Fakhouri (substituído por Al Mardi aos 46’), Olwan (substituído por Abu Zrayq aos 90’). Técnico: Jamal Sellami.
ARGENTINA (3-4-2-1): E. Martínez; Senesi, Otamendi, Tagliafico; G. Simeone (substituído por Barco aos 71’), Paredes, Palacios, Lo Celso (substituído por T. Almada aos 60’); Nico Paz (substituído por Mac Allister aos 60’), J. Alvarez (substituído por José Manuel López aos 82’); Lautaro Martinez (substituído por Messi aos 60’). Técnico: Lionel Scaloni.
ÁRBITRO: Kovacs
ADVERTIDOS: Abu Taha (G), Al Arab (G)
EXPULSOS: -