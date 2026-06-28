A Argentina vence com pontuação máxima em seu grupo: 3 a 1 contra a Jordânia; Lautaro Martínez abre o placar, enquanto Messi entra do banco, marca um gol e bate mais um recorde

Já com a classificação garantida e o primeiro lugar assegurado após as duas primeiras partidas, os atuais campeões mundiais fazem uma exibição de honra em Arlington, com nada menos que nove décimos-um da escalação diferente em relação ao último jogo: com exceção de Dibu Martinez e Lautaro, o técnico Lionel Scaloni dá oportunidade a todos os reservas e concede, por exemplo, a Nico Paz — recém-recontratado por 60 milhões de euros pelo Como — a tão esperada estreia como titular na Copa do Mundo. Outro motivo de curiosidade é a dupla de ataque formada pelo capitão da Inter e por Julian Alvarez, que até então sempre havia perdido a disputa pela vaga de centroavante na Seleção. A primeira parte da partida fica marcada pelo belíssimo chute de falta com que Lo Celso (19') – ausente na campanha triunfal no Catar – acerta o ângulo para marcar seu primeiro gol na Copa do Mundo, imitado 12 minutos depois por Lautaro Martínez, que amplia a vantagem em um pênalti (concedido por falta em Senesi).