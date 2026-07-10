A Argentina terá seus críticos na Copa do Mundo - mas Lionel Messi e companhia não fizeram nada além de demonstrar a garra e a determinação dos campeões

Sempre foi fácil retratar a Argentina como os vilões — e isso não quer dizer que eles não tenham sido os vilões no passado. Ao longo dos anos, o país revelou muitos jogadores que são mestres nas “artes negras”, incluindo Diego Maradona, Diego Simeone e Antonio Rattin, para citar apenas alguns.

A seleção atual certamente também não é das mais populares, especialmente porque muitos de seus jogadores participaram de uma cantoria racista contra os jogadores negros da França em meio às comemorações após a conquista da Copa América de 2024, enquanto nomes como Rodrigo De Paul e Romero têm aquela agressividade desagradável em campo que as seleções anteriores possuíam em abundância. Aos olhos de muitos, todo o grupo é redimido pela presença e pela imponência de um homem: Messi — e ele mais uma vez correspondeu às expectativas em Atlanta.

A alegação do Egito de que La Pulga recebe tratamento preferencial era compreensível; o icônico atacante deveria ter sido expulso na fase de grupos por uma entrada violenta contra a Argélia, embora a FIFA tenha jogado qualquer precedente no esquecimento quando Folarin Balogun, da seleção dos EUA, teve sua suspensão de um jogo por cartão vermelho — por uma falta quase idêntica — suspensa após uma intervenção extraordinária do presidente dos EUA, Donald Trump.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, já puxou os cordões para Messi no passado, garantindo sua participação na Copa do Mundo de Clubes do ano passado ao selecionar arbitrariamente o Inter de Miami para a qualificação, sem qualquer fundamento, apesar de o time não ter sido campeão da MLS. Se analisarmos mais a fundo, a Argentina também recebeu apenas três cartões amarelos ao longo do torneio, apesar de ter cometido cerca de 60 faltas, segundo a BBC — metade do número que a Inglaterra recebeu, mesmo com menos infrações.

No confronto contra o Egito, porém, não dá para argumentar que houve jogo sujo por parte dos sul-americanos, nem favoritismo dos árbitros em relação a Messi, já que eles se recuperaram para garantir uma vitória notável no final da partida.