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Argentina GFXGOAL
Krishan Davis

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A Argentina terá seus críticos na Copa do Mundo - mas Lionel Messi e companhia não fizeram nada além de demonstrar a garra e a determinação dos campeões

Opinion
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
Especiais e Opinião
Argentina x Egito
Egito
Argentina x Suíça
Suíça
L. Scaloni

A Argentina se viu no centro de uma tempestade após sua brilhante vitória nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Egito na terça-feira, em meio a acusações sensacionais de corrupção e favoritismo. No entanto, esta é uma ocasião em que a demonização da Albiceleste não parece justificada. Perderam por dois gols contra os azarões no segundo tempo, mas os atuais campeões se salvaram por um triz — recuperando-se da desvantagem para, milagrosamente, virar o jogo em questão de 14 minutos, bem no final da partida. Mas, desde o apito final em Atlanta, a magnitude dessa façanha tem sido ofuscada.

As repercussões têm sido tóxicas. Alimentadas por um sentimento de profunda injustiça, surgiram acusações de manipulação de resultados e favoritismo em relação ao grande jogador argentino Lionel Messi por parte da delegação egípcia, que estava convencida de que algumas decisões arbitrais cruciais foram contra eles em meio à sua capitulação no final da partida.

Mas, embora seja possível compreender a amarga decepção de sofrer uma derrota tão agonizante no final, quando a vitória estava ao alcance das mãos, no fim das contas não se pode negar à Argentina sua vitória dramática — quer você a ame ou a odeie. Esse foi o selo dos campeões, nada mais, nada menos.

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    Drama em Atlanta

    A Argentina dificilmente poderia ter passado pelas oitavas de final em circunstâncias mais dramáticas. Os atuais campeões, sem brilho, pareciam já estar fora da competição quando Mustafa Zico colocou o Egito, time azarão, com uma vantagem de dois gols aos 67 minutos, após o gol de abertura de Yasser Ibrahim no primeiro tempo e mais uma perda de pênalti de Messi na Copa do Mundo.

    Mas, faltando 11 minutos para o fim, os campeões voltaram à vida. O herói da vitória igualmente angustiante nas oitavas de final contra a modesta Cabo Verde, Cristian Romero, cabeceou para o gol após cruzamento de Messi, diminuindo a diferença. Isso foi rapidamente seguido por mais um gol do próprio “GOAT”, que mandou a bola para o fundo da rede após um desvio na trave.

    Então, justamente quando parecia que a partida iria para a prorrogação, Enzo Fernández, do Chelsea, subiu na trave de fundo para cabecear e colocar a Argentina na frente no terceiro minuto dos acréscimos, provocando comemorações frenéticas em um banco e fúria no outro. A vitória foi tão incrível que deixou Lionel Messi e Scaloni em lágrimas.

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    "O torneio está combinado"

    No entanto, para os adversários derrotados, houve uma explosão de emoções de natureza bem diferente, com a derrota agonizante provocando uma reação desagradável tanto dos jogadores quanto da comissão técnica, incluindo acusações de favoritismo e manipulação de resultados. A Federação Egípcia de Futebol chegou ao ponto de apresentar uma reclamação à FIFA na tentativa de fazer com que os árbitros franceses fossem expulsos do torneio.

    A seleção africana acreditava que o primeiro gol de Zico, que abriu o placar em 1 a 0, havia sido indevidamente anulado por uma falta cometida contra Lisandro Martínez no outro lado do campo, e ficou indignada por não ter recebido um pênalti quando Mohamed Salah caiu dentro da área poucos segundos antes de Fernández marcar o gol da vitória de cabeça, após cruzamento de Lautaro Martínez.

    “O árbitro foi realmente injusto”, disse Zico, furioso, após a partida. “A injustiça foi clara. Houve parcialidade desde o início da partida. Está claro que este torneio foi manipulado.”

    O técnico do Egito, Hossam Hassan, reforçou essa posição. “É tudo uma questão de dinheiro. Eles querem que Messi continue no torneio”, disse ele. “No futebol, muitas coisas acontecem fora de campo por causa de interesses. O que aconteceu foi injusto. O Egito merecia se classificar. Fomos a melhor equipe.

    “Por que não há justiça no esporte? Não quero tentar amenizar a situação aqui com palavras bonitas. Fomos tratados injustamente hoje. Sofremos uma injustiça. É a minha maneira de me manifestar e me posicionar. Não vou assistir a mais nenhuma partida neste torneio.”

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    Alegações infundadas

    Por mais que o Egito não queira admitir, a verdade é que seu sentimento de injustiça provavelmente foi alimentado pelo fato de terem desperdiçado uma partida que estavam totalmente controlando a apenas 11 minutos do fim, sem sequer conseguirem levar o jogo para a prorrogação.

    A defesa nos três gols que o Egito sofreu no final da partida foi terrivelmente caótica, e a equipe foi brutalmente punida pelos campeões mundiais por sua lamentável incapacidade de controlar o jogo: Romero estava completamente desmarcado quando cabeceou para o gol, a zaga ficou desorganizada novamente quando Messi marcou o gol de empate, e Fernández subiu praticamente sem marcação, já que a equipe se avançou demais no ataque e foi pega de surpresa no contra-ataque nos últimos instantes.

    Quanto às decisões da arbitragem, a verdade é que houve uma falta em Martinez antes de o Egito partir para o outro lado do campo para marcar o que seria seu segundo gol, mesmo que isso tenha ocorrido muito antes de a bola bater no fundo da rede, com Marwan Attia, o marcador excessivamente zeloso do zagueiro do Manchester United, puxando sua camisa e pisando em seu pé ao mesmo tempo.

    Já o pedido de pênalti de Salah, por sua vez, foi, na melhor das hipóteses, exagerado. O craque da equipe, de forma reveladora, nem mesmo reclamou quando caiu após um contato mínimo no pé por parte de Julian Alvarez, que também havia efetivamente recuperado a bola uma fração de segundo antes.

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    Fácil de odiar

    Sempre foi fácil retratar a Argentina como os vilões — e isso não quer dizer que eles não tenham sido os vilões no passado. Ao longo dos anos, o país revelou muitos jogadores que são mestres nas “artes negras”, incluindo Diego Maradona, Diego Simeone e Antonio Rattin, para citar apenas alguns.

    A seleção atual certamente também não é das mais populares, especialmente porque muitos de seus jogadores participaram de uma cantoria racista contra os jogadores negros da França em meio às comemorações após a conquista da Copa América de 2024, enquanto nomes como Rodrigo De Paul e Romero têm aquela agressividade desagradável em campo que as seleções anteriores possuíam em abundância. Aos olhos de muitos, todo o grupo é redimido pela presença e pela imponência de um homem: Messi — e ele mais uma vez correspondeu às expectativas em Atlanta.

    A alegação do Egito de que La Pulga recebe tratamento preferencial era compreensível; o icônico atacante deveria ter sido expulso na fase de grupos por uma entrada violenta contra a Argélia, embora a FIFA tenha jogado qualquer precedente no esquecimento quando Folarin Balogun, da seleção dos EUA, teve sua suspensão de um jogo por cartão vermelho — por uma falta quase idêntica — suspensa após uma intervenção extraordinária do presidente dos EUA, Donald Trump.

    O presidente da FIFA, Gianni Infantino, já puxou os cordões para Messi no passado, garantindo sua participação na Copa do Mundo de Clubes do ano passado ao selecionar arbitrariamente o Inter de Miami para a qualificação, sem qualquer fundamento, apesar de o time não ter sido campeão da MLS. Se analisarmos mais a fundo, a Argentina também recebeu apenas três cartões amarelos ao longo do torneio, apesar de ter cometido cerca de 60 faltas, segundo a BBC — metade do número que a Inglaterra recebeu, mesmo com menos infrações.

    No confronto contra o Egito, porém, não dá para argumentar que houve jogo sujo por parte dos sul-americanos, nem favoritismo dos árbitros em relação a Messi, já que eles se recuperaram para garantir uma vitória notável no final da partida.

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    "Fizemos nossos torcedores sofrerem"

    Após o confronto tenso, Scaloni, visivelmente emocionado, insistiu que a vitória foi resultado da “luta” de sua equipe. “Fizemos nossos torcedores sofrerem, embora não tenhamos feito um jogo ruim”, disse ele. “Sou um técnico para momentos como esses. O que mostramos hoje vai além de simplesmente passar de fase. Teríamos sido eliminados se não tivéssemos lutado.”

    Ele continuou: “O que aconteceu hoje, mesmo não estarmos na final, a magnitude do que foi conquistado pode ser comparada às grandes conquistas que já vivemos antes, porque essa equipe nunca desiste e continua avançando e jogando do seu jeito, independentemente das circunstâncias.

    “Contra Cabo Verde, foi pior; parecíamos realmente em apuros. Hoje, mesmo quando o placar estava 0 a 2, a sensação era de que, em algum momento, teríamos uma chance e poderíamos virar o jogo. Hoje jogamos um futebol totalmente diferente.”

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    A verdadeira marca dos campeões

    Na verdade, é impossível contestar a avaliação de Scaloni. Até agora, nas fases eliminatórias, a Argentina tem apresentado o tipo de desempenho que se espera dos atuais campeões — conquistando duas vitórias sensacionais no final das partidas, apesar de só ter jogado realmente no seu melhor nível por breves momentos em cada confronto.

    É verdade que a Albiceleste deveria ter derrotado com facilidade os azarões Cabo Verde e Egito, dada a qualidade que tem à disposição, mas quando a equipe não está em seu melhor momento, o que importa é o resultado — especialmente no maior palco do futebol mundial.

    No fim das contas, o espírito e a união levaram a equipe à vitória, e ela continua viva na competição. Embora a Argentina tenha seus críticos, a natureza dessas vitórias incríveis traz todas as marcas dos verdadeiros campeões.

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