A influência de Messi na seleção argentina vai além das estatísticas e, com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, seus companheiros de equipe estão plenamente conscientes da importância do momento.

Tagliafico, um dos pilares da defesa da Albiceleste, falou com entusiasmo sobre o impacto do capitão, destacando que Messi já conquistou três títulos importantes com a seleção.

“Leo significa muito para nós porque é nosso capitão e nosso líder”, disse Tagliafico àFIFA. “Sinto que a equipe vai apoiá-lo até o fim, como sempre fizemos, e continuaremos fazendo isso. Vamos trabalhar juntos, como fizemos na última Copa do Mundo, para defender o título e tornar este mais um torneio que todos vão lembrar.”