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A Argentina planeja um final digno para a trajetória de Lionel Messi na Copa do Mundo, enquanto Nicolás Tagliafico busca mais um título para o maior de todos os tempos
Protegendo o legado dos maiores
A influência de Messi na seleção argentina vai além das estatísticas e, com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, seus companheiros de equipe estão plenamente conscientes da importância do momento.
Tagliafico, um dos pilares da defesa da Albiceleste, falou com entusiasmo sobre o impacto do capitão, destacando que Messi já conquistou três títulos importantes com a seleção.
“Leo significa muito para nós porque é nosso capitão e nosso líder”, disse Tagliafico àFIFA. “Sinto que a equipe vai apoiá-lo até o fim, como sempre fizemos, e continuaremos fazendo isso. Vamos trabalhar juntos, como fizemos na última Copa do Mundo, para defender o título e tornar este mais um torneio que todos vão lembrar.”
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O desafio de defender o título
Entrar em um torneio como atual campeão traz um conjunto único de pressões, uma realidade que Tagliafico e seus companheiros de equipe estão prontos para enfrentar.
Tendo vivido os altos do Catar 2022 e os baixos de eliminações anteriores, o experiente zagueiro acredita que a evolução da equipe nos últimos quatro anos a tornou mais flexível taticamente e mais robusta fisicamente para o formato ampliado de 48 seleções.
Tagliafico observou: “O maior desafio é aproveitar o que já conquistamos. Colocamos a barra muito alta, então agora temos que tentar ultrapassá-la. Sabemos que a última edição foi muito boa, mas temos que dar o nosso máximo para alcançar esse nível novamente.”
Uma Copa do Mundo diferente
A edição de 2026 apresenta um desafio totalmente diferente, com partidas disputadas no Canadá, no México e nos Estados Unidos. A Argentina ficará baseada em Kansas City durante a pré-temporada, enfrentando um torneio mais longo que inclui uma fase eliminatória adicional.
“Jogar esta Copa do Mundo como campeões é algo muito especial: defender o título e reviver o torneio. Acho que será diferente”, disse Tagliafico.
“Tive a sorte de já ter disputado Copas do Mundo antes, mas este será um novo desafio porque, é claro, todos vão querer nos derrotar… e defender o título é algo único.”
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A trajetória de um campeão mundial
Refletindo sobre seu crescimento pessoal desde o Catar, o craque do Lyon, Tagliafico, destacou o quanto seu jogo amadureceu no cenário europeu. Ele observou que, embora sua intensidade característica permaneça inalterada, agora ele traz uma compreensão tática mais profunda para o esquema da seleção de Lionel Scaloni, o que lhe permite contribuir de forma mais eficaz tanto na defesa quanto nas transições.
“Muito mais experiência, com certeza”, comentou Tagliafico ao avaliar sua evolução desde 2022. “O trabalho em equipe sempre esteve presente, mas agora posso contribuir em áreas mais táticas e também fisicamente. A intensidade é a mesma, mas a experiência que adquiri ajuda. Na Europa, enfrentei muitos dos mesmos adversários que provavelmente encontraremos na Copa do Mundo, então não mudou muita coisa desde 2022, mas essa experiência é sempre valiosa.”