“A Argentina joga como se tivesse sete anos!” – Lionel Scaloni atribui a vitória “épica” na virada contra a Inglaterra à coragem e à “determinação pura” da equipe

A Argentina está mais uma vez à beira da glória após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal. Depois de reverter uma desvantagem de 1 a 0, os jogadores de Scaloni demonstraram qualidade técnica e um espírito competitivo incansável para dominar a equipe de Thomas Tuchel e garantir o confronto na final da Copa do Mundo contra a Espanha neste domingo.

Em declarações ao “Olé”, quando questionado sobre como intitularia o resultado, Scaloni permitiu-se brincar com a pergunta. “Épico por duas vezes. Histórico é fácil. Um épico. Não sei. Achávamos que não haveria mais reviravoltas”, disse ele.