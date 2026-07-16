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Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

“A Argentina joga como se tivesse sete anos!” – Lionel Scaloni atribui a vitória “épica” na virada contra a Inglaterra à coragem e à “determinação pura” da equipe

Argentina
Copa do Mundo
L. Scaloni
Inglaterra
Inglaterra x Argentina

Lionel Scaloni não conseguiu esconder seu orgulho depois de ver a Argentina conquistar uma vitória monumental após uma virada contra a Inglaterra, garantindo assim sua vaga na final da Copa do Mundo de 2026. O técnico da Albiceleste elogiou a abordagem psicológica única de seus jogadores, afirmando que eles jogam com a liberdade de crianças, apesar da imensa pressão do cenário mundial.

  • Uma noite épica em Atlanta

    A Argentina está mais uma vez à beira da glória após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal. Depois de reverter uma desvantagem de 1 a 0, os jogadores de Scaloni demonstraram qualidade técnica e um espírito competitivo incansável para dominar a equipe de Thomas Tuchel e garantir o confronto na final da Copa do Mundo contra a Espanha neste domingo.

    Em declarações ao “Olé”, quando questionado sobre como intitularia o resultado, Scaloni permitiu-se brincar com a pergunta. “Épico por duas vezes. Histórico é fácil. Um épico. Não sei. Achávamos que não haveria mais reviravoltas”, disse ele.

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    "Não resta mais nada a oferecer"

    O ponto central dos elogios de Scaloni após a partida centrou-se no estado psicológico único e despreocupado de seus jogadores, mesmo sob imensa pressão global. O técnico campeão da Copa do Mundo revelou que o segredo por trás da resiliência tática da equipe é uma liberdade inata e infantil que os impede de pensar demais nas consequências devastadoras do fracasso.

    “Eles estão jogando como se tivessem sete ou oito anos”, explicou Scaloni, maravilhado com a abordagem libertadora de seu time na semifinal. “Eles não estão pensando em ‘E se eu falhar?’ ou ‘E se formos eliminados na semifinal?’; estão simplesmente pensando em jogar futebol e, quando a partida termina, não resta mais nada a dar.”

  • Uma trajetória de coragem forjou a determinação da elite

    Além da liberdade da juventude, Scaloni atribuiu às origens difíceis de seus jogadores o mérito de terem forjado uma vantagem competitiva de elite e inabalável.

    “Eles cresceram em ambientes onde não tinham medo de nada, onde precisavam ser os melhores em tudo”, acrescentou o técnico. “Desde crianças, eles competiam e exigiam o máximo de si mesmos. O peso dessas ocasiões importantes simplesmente não os afeta.”

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A atenção se volta para a final contra a Espanha

    Embora o caráter histórico da vitória sobre a Inglaterra em uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo permaneça por muito tempo na memória dos torcedores argentinos, Scaloni não perdeu tempo em voltar o foco para o prêmio máximo. A comissão técnica já está se preparando para fazer a transição da euforia de Atlanta para o planejamento tático da final.

    Com a Espanha se interpondo entre a Argentina e o bicampeonato mundial, os destemidos “meninos” de Scaloni precisarão reproduzir exatamente esse mesmo espírito despreocupado mais uma vez. A final no domingo promete ser uma batalha, mas a pura garra da Argentina continua sendo sua arma psicológica definitiva.

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