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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A Argentina e Messi fazem um milagre: perdendo por 0 a 2, viram o jogo contra o Egito em 13 minutos e garantem vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Argentina x Egito
Copa do Mundo
Argentina
Egito

Recuperação espetacular dos atuais campeões, que avançam para as quartas de final

A Copa do Mundo de 2026 nos presenteia com mais um capítulo da história do futebol que ficará gravado em nossa memória por muito tempo. A Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, viveu por longos momentos o pesadelo da eliminação, encontrando-se dois gols atrás diante de um magnífico Egito e com um Messi que perdeu o pênalti que poderia ter empatado o jogo em 1 a 1 e que parecia prestes a dizer adeus ao torneio, 24 horas depois da eliminação de Portugal, de Cristiano Ronaldo. Mas, a um passo do abismo, a equipe se agarra ao Deus do futebol, que primeiro dá a assistência para Romero e depois, ele mesmo, marca o gol do 2 a 2. Antes da comemoração final, aos três minutos de acréscimo, Enzo Fernández marca o gol que garante a classificação para as quartas de final, após assistência de Lautaro Martínez, que havia entrado em campo.


Scaloni surpreende, alterando três titulares em relação ao complicado confronto contra Cabo Verde e optando por um inédito meio-campo em losango, com o ex-jogador da Roma e da Juve, Leandro Paredes, ditando o ritmo, cercado por De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister. Na defesa, pela esquerda não está Medina, mas Tagliafico, enquanto o parceiro ofensivo de Messi é Julián Álvarez, que venceu a disputa com Lautaro Martínez. Esperava-se uma arrancada fulminante da Argentina, mas foi o Egito – alinhado em um 4-4-2, com Hassan à direita causando estragos, enquanto Ziko forma a dupla de ataque com Salah – a dar o primeiro golpe. Aos 15 minutos, após cruzamento da direita de Attia, Ibrahim salta alto e surpreende Lisando Martínez para abrir o placar: 1 a 0. A Albiceleste, tão contida quanto havia sido durante grande parte das oitavas de final, reage imediatamente com Tagliafico, que surpreende Hassan e sofre um pênalti: Messi, após o erro contra a Áustria, chuta muito mal também neste e se deixa hipnotizar por Shobeir, que a partir daquele momento se torna o potencial herói da partida. A Pulga é o primeiro jogador a perder dois pênaltis na mesma edição da Copa do Mundo e comete seu quarto erro em oito tentativas no total.


O gol do Egito parece amaldiçoado, quando até mesmo Mac Allister (com uma cabeçada um pouco central) e Julian Alvarez, com o pé esquerdo, esbarram no prodigioso goleiro da equipe de Hassam. E, mais uma vez, Messi, com uma esplêndida cobrança de falta, acerta a trave à sua direita. O Egito se defende com organização e, quando pode, tenta contra-atacar, apesar de, no final do primeiro tempo, perder por lesão Ashour, um dos jogadores mais interessantes vistos neste Mundial. A Argentina volta com os mesmos jogadores no início do segundo tempo, com um Messi sempre procurado pelos companheiros e aparentemente fora de forma; aos 59, a situação piora ainda mais, pois o Egito consegue um contra-ataque fantástico, com a arrancada de Hassan pela direita que encontra Salah, que dá passe para Ziko, que não erra diante de Dibu. Mas a jogada é anulada por uma falta cometida no início contra Lisandro Martinez, e o VAR, chamando o árbitro Letexier, cancela tudo.


Aos 66 minutos, Scaloni faz as substituições de Nico Gonzalez (no lugar de Tagliafico) e Lautaro Martinez (no lugar de De Paul), mas, um minuto depois, o Egito marca o segundo gol, desta vez de verdade. Mais uma vez, a Argentina fica desprotegida: Salah abre para Hassan, que encontra Ziko cortando para o centro da área, enlouquecendo a torcida dos Faraós. Os campeões mundiais estão contra as cordas, mas é aí que o futebol decide conceder a Messi uma chance de redenção e de reescrever mais uma vez a história, a sua e a deste magnífico esporte: aos 79 minutos, o número 10 dá a assistência para Romero, que faz 1 a 2, e depois marca pessoalmente o gol de empate com um chute fantástico de esquerda após um desvio de outro jogador que havia entrado em campo, Montiel. É o oitavo nesta competição, o vigésimo primeiro no total, pelo nono jogo consecutivo e pelo sexto jogo de mata-mata seguido. O estádio de Atlanta se transforma em um verdadeiro inferno, parece que estamos em Buenos Aires; ambas as equipes tentam decidir a partida com reviravoltas constantes, mas é a Argentina que marca o gol do 3 a 2, com Lautaro encontrando Enzo Fernández na área após uma jogada de penetração. Shobeir não tem comodefender e a Seleção, que nunca esteve tão perto da eliminação, chega às quartas de final. Tudo graças à sua liderança, que termina em lágrimas de emoção e que, aos 39 anos, não parece ter a menor vontade de se aposentar.



  • GOLS E MOMENTOS DESTACADOS

    93' A ARGENTINA COMPLETA A VIRADA, 3 a 2: desta vez, é a equipe de Scaloni que surpreende o Egito em um contra-ataque, com uma jogada pela direita para Lautaro, que cruza de forma fantástica para a cabeçada de Enzo Fernández!


    83' MESSIIIIII!!!!! A ARGENTINA EMPATOU: incrível, a virada está completa! Shobeir afasta com os punhos um cruzamento de Messi; a bola fica na área, onde Montiel a trabalha para o número 10, que, com um magnífico chute de esquerda na segunda bola, faz o 2 a 2


    82' QUE OPORTUNIDADE PARA O EMPATE: Messi deixa três adversários para trás, chega à linha de fundo e cruza para a cabeça de Lautaro, que, incrivelmente, manda a bola para fora.


    79' A ARGENTINA VOLTA AO JOGO: cruzamento perfeito pela direita de Messi, que dá sua nona assistência na história das Copas do Mundo, colocando a bola na cabeça de Romero, que vence um Shobeir que não teve culpa.


    78' O EGITO NÃO PARA: contra-ataque rapidíssimo da equipe de Hassam, com um passe em profundidade para Trezeguet, que recebe a bola em posição desfavorável e tenta um chute de direita, mas acerta apenas a parte externa da rede.


    67' DESTA VEZ É VALIDO, O EGITO DUPLICA A VANTAGEM: a Argentina perde a bola após um escanteio; Salah inicia o contra-ataque abrindo para Hassan, que causa o pânico pela direita e cruza para o centro, onde Ziko empurra a bola para o gol à queima-roupa. Desta vez, está mesmo 2 a 0


    66' SCALONI APOSTA TUDO: o técnico da Seleção vai em busca do empate e coloca Lautaro Martínez e Nico González no lugar de De Paul e Tagliafico.


    59' O EGITO CHEGA A 2 a 0 COM ZIKO, MAS O VAR ANULA TUDO: contra-ataque espetacular com Hassan, Salah e Ziko, que não erra diante de Dibu Martinez, mas a jogada foi invalidada por uma falta de Attia em Lisandro Martinez. O árbitro Letexier é acionado pelo VAR e anula o segundo gol dos Faraós.


    52' A ARGENTINA AUMENTA O RITMO: Paredes decide tomar a iniciativa e tenta um chute forte de fora da área, mas a bola não desce e passa longe do gol de Shobeir.


    47' DE PAUL TENTA IMEDIATAMENTE: jogada combinada com a bola no chão na entrada da área entre Enzo Fernández e Messi; a bola chega ao ex-jogador da Udinese, que chuta fraco e no meio, direto para as mãos de Shobeir.


    PRIMEIRO TEMPO


    39' MILAGRE INCRÍVEL DE SHOBEIR: passe perfeito de Paredes pela esquerda para Tagliafico, que cruza para Julian Alvarez, cujo chute certeiro é desviado para escanteio por um reflexo extraordinário do goleiro egípcio.


    38' MESSI CHUTA NOVAMENTE, BOLA MUITO ALTA: jogada combinada em espaço apertado entre Mac Allister e seu capitão, que controla com o pé esquerdo, mas chuta muito longe do alvo.


    31' TRAVE ABSURDA DE MESSI EM CODA DE CANTOS: finalização de trinta metros de “La Pulga”; Shobeir estica as mãos no último instante, pois a bola não entra o suficiente e bate na trave à sua direita


    28' OUTRA GRANDE CHANCE PARA A ARGENTINA: De Paul cruza livre pela direita, Mac Allister escolhe perfeitamente o momento para se posicionar e cabecear, mas o reflexo de Shobeir é prodigioso.


    21' INCRÍVEL, MESSI ERRA O PÊNALTI DO 1 a 1: Hassan derruba Tagliafico na área; para Letexier, não há dúvidas e ele aponta para a marca do pênalti. Messi fica cara a cara com Shobeir, que antecipa a jogada e se lança para a esquerda, neutralizando o chute do número 10 argentino.


    15' EGITO SURPREENDE E ABRE O PLACAR: a equipe de Hassam trabalha a bola após um escanteio; Attia cruza para a cabeçada de Ibrahim, que salta mais alto que Lisandro Martinez e vence o Dibu.


    9' PRIMEIRA GRANDE OPORTUNIDADE PARA A ARGENTINA: passe perfeito de Paredes para De Paul, que olha para o meio da área e aguarda a entrada de Enzo Fernández, que chuta espetacularmente para fora. Mas a jogada foi invalidada por um impedimento inicial.

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  • O PLACAR

    ARGENTINA x EGITO 3 a 2


    GOLS: 15' Ibrahim (E), 67' Ziko (E), 79' Romero (A), 83' Messi (A), 93' Enzo Fernández (A)


    ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina (73' Montiel), Romero (95' Otamendi), L. Martinez, Tagliafico (66' Nico Gonzalez); De Paul (66' Lautaro Martinez), Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Alvarez (95' Medina). Técnico: Scaloni

    EGITO (4-4-2): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ashour (46' Fathy), Ziko (79' Marmoush), Attia, Lasheen (96' Zizo); Salah, Hassan (73' Trezeguet). Técnico: Hassam


    ÁRBITRO: Letexier


    ADVERTIDOS: Fathy (E), Shobeir (E), Marmoush (E)

    EXPULSOS: -

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