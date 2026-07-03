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A Argentina depende demais de Lionel Messi? Lionel Scaloni fala sobre a influência do capitão da seleção argentina antes da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra Cabo Verde
A Albiceleste inicia sua campanha na fase eliminatória
A Argentina coloca em jogo seu histórico perfeito de vitórias nesta sexta-feira, quando enfrenta Cabo Verde, estreante na competição, em um confronto fascinante pelas oitavas de final na úmida Miami. A seleção repleta de estrelas comandada por Scaloni liderou com folga o Grupo J com três vitórias consecutivas, encerrando sua fase de grupos com um triunfo por 3 a 1 sobre a Jordânia, em Dallas. Embora seus adversários africanos tenham se classificado com três empates consecutivos, os atuais campeões mundiais não estão dando nada como certo, já que o torneio passa agora para um formato implacável de eliminação direta.
- AFP
Scaloni descarta a dependência de gols
Em declarações à imprensa em Fort Lauderdale, Scaloni abordou as críticas da mídia em relação à preparação defensiva de sua equipe e à suposta dependência excessiva do capitão, figura emblemática do time, durante a fase de grupos. O técnico defendeu com veemência seu sistema, enfatizando que, embora seja favorável a uma distribuição mais ampla de gols entre os jogadores, garantir vitórias coletivas continua sendo a prioridade máxima diante de uma fase de eliminação direta, que não dá trégua.
Scaloni afirmou: “Estamos indo bem e, naturalmente, tão animados quanto todo mundo. Há um adversário a ser respeitado; eles têm jogado muito bem, e a margem para erros está diminuindo. Quem perder vai para casa. Estamos cientes disso, mas isso nos pega em um bom momento. Isso é futebol, e as partidas estão muito equilibradas. Tirando a França e o México, que venceram com bastante facilidade, os outros jogos têm sido muito disputados. Não vai ser fácil. Essa é a realidade.
“No nosso time, o Messi já jogou em todo tipo de condição, então imagino que ele vá entrar em campo. Vai depender da partida e dele mesmo. É muito difícil prever o que pode acontecer. Tivemos chances que recaíram sobre outros jogadores, mas o Leo, que é um dos nossos atacantes, marcou os gols. Isso não é motivo de preocupação. Gostaria que os gols fossem divididos entre os jogadores, mas, desde que a equipe jogue bem e vença, está tudo bem.”
Os favoritos ao título enfrentam adversários azarões, mas que não desistem facilmente
Os gigantes sul-americanos precisam encontrar uma maneira de desmontar o obstinado bloqueio baixo de Cabo Verde, que frustrou tanto a Espanha quanto a Arábia Saudita durante a fase de grupos. Diante de uma seleção estreante que permanece totalmente invicta neste torneio, Scaloni aproveitou sua coletiva de imprensa para analisar meticulosamente os pontos fortes estruturais e a ameaça nas transições de seus próximos adversários.
Ele acrescentou: “Cabo Verde é uma equipe que não perdeu nenhuma partida. Eles até mereceram vencer a Arábia Saudita. Contra a Espanha e o Uruguai, tiveram um pouco mais de dificuldade, mas se defenderam bem. Eles fecham os corredores centrais de passe com eficácia e são muito perigosos no contra-ataque. Contam com jogadores tecnicamente talentosos. É uma boa equipe, como já pudemos ver. No fim das contas, eles avançaram, e isso não nos surpreende. Eles não estão aqui por acaso; devemos respeitá-los, e é exatamente isso que faremos.”
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O teste de resistência se aproxima
A Argentina chega à fase eliminatória ciente de que sua resiliência histórica será levada ao limite absoluto. Considerando que sete de suas últimas 13 partidas eliminatórias em Copas do Mundo foram para a prorrogação, o condicionamento físico no clima extenuante da Flórida será absolutamente fundamental. Os campeões mundiais precisam demonstrar paciência extrema diante de uma defesa baixa e obstinada para evitar uma disputa de pênaltis.
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