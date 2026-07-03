A Argentina depende demais de Lionel Messi? Lionel Scaloni fala sobre a influência do capitão da seleção argentina antes da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra Cabo Verde

Em declarações à imprensa em Fort Lauderdale, Scaloni abordou as críticas da mídia em relação à preparação defensiva de sua equipe e à suposta dependência excessiva do capitão, figura emblemática do time, durante a fase de grupos. O técnico defendeu com veemência seu sistema, enfatizando que, embora seja favorável a uma distribuição mais ampla de gols entre os jogadores, garantir vitórias coletivas continua sendo a prioridade máxima diante de uma fase de eliminação direta, que não dá trégua.

Scaloni afirmou: “Estamos indo bem e, naturalmente, tão animados quanto todo mundo. Há um adversário a ser respeitado; eles têm jogado muito bem, e a margem para erros está diminuindo. Quem perder vai para casa. Estamos cientes disso, mas isso nos pega em um bom momento. Isso é futebol, e as partidas estão muito equilibradas. Tirando a França e o México, que venceram com bastante facilidade, os outros jogos têm sido muito disputados. Não vai ser fácil. Essa é a realidade.

“No nosso time, o Messi já jogou em todo tipo de condição, então imagino que ele vá entrar em campo. Vai depender da partida e dele mesmo. É muito difícil prever o que pode acontecer. Tivemos chances que recaíram sobre outros jogadores, mas o Leo, que é um dos nossos atacantes, marcou os gols. Isso não é motivo de preocupação. Gostaria que os gols fossem divididos entre os jogadores, mas, desde que a equipe jogue bem e vença, está tudo bem.”