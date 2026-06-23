A Argélia elimina a Jordânia, estreante na Copa do Mundo, com um gol dramático de Amine Gouiri no final da partida

A Jordânia começou o jogo com ousadia e quase marcou logo no primeiro minuto, quando Nizar Al Rashdan cabeceou para fora por pouco. A Argélia dominou a posse de bola durante grande parte do primeiro tempo, com Riyad Mahrez em destaque, mas o goleiro Yazeed Abulaila defendeu repetidamente as tentativas dos Guerreiros do Deserto.

Apesar de passar longos períodos sem a posse de bola, a Jordânia abriu o placar aos 36 minutos. Ramiz Zerrouki perdeu a posse de bola em uma área perigosa e Al Rashdan aproveitou o erro com uma finalização excelente, usando a parte externa do pé direito.