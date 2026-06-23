Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

A Argélia elimina a Jordânia, estreante na Copa do Mundo, com um gol dramático de Amine Gouiri no final da partida

Copa do Mundo
Jordânia x Argélia
Jordânia
Argélia
A. Gouiri

Amine Gouiri marcou no final da partida, e a Argélia, depois de estar perdendo, venceu a Jordânia por 2 a 1 em um confronto decisivo do Grupo J em São Francisco. Os “Guerreiros do Deserto” reagiram após um primeiro tempo decepcionante e viraram o jogo com gols em jogadas ensaiadas. A derrota da Jordânia confirma sua eliminação do torneio em sua estreia na Copa do Mundo.

  • O início dos sonhos da Jordânia foi frustrado pela recuperação da Argélia

    A Jordânia começou o jogo com ousadia e quase marcou logo no primeiro minuto, quando Nizar Al Rashdan cabeceou para fora por pouco. A Argélia dominou a posse de bola durante grande parte do primeiro tempo, com Riyad Mahrez em destaque, mas o goleiro Yazeed Abulaila defendeu repetidamente as tentativas dos Guerreiros do Deserto.

    Apesar de passar longos períodos sem a posse de bola, a Jordânia abriu o placar aos 36 minutos. Ramiz Zerrouki perdeu a posse de bola em uma área perigosa e Al Rashdan aproveitou o erro com uma finalização excelente, usando a parte externa do pé direito.

    • Publicidade
  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A volta por cima começa

    A Argélia melhorou após o intervalo, graças às substituições feitas por Vladimir Petkovic. Nadhir Benbouali empatou a partida aos 69 minutos, mandando para o fundo da rede um escanteio cobrado por Mahrez com efeito para dentro. A dez minutos do fim, outro escanteio causou problemas na área da Jordânia, e Gouiri foi o mais rápido a reagir, marcando à queima-roupa e completando a virada. O gol garantiu à Argélia a vitória por 2 a 1 sobre a Jordânia.

  • As jogadas ensaiadas mantêm a Argélia na disputa

    A vitória da Argélia mantém a seleção firmemente na disputa pela classificação no Grupo J. Embora tenham controlado a posse de bola durante grande parte da partida, foram necessários dois gols em jogadas ensaiadas para superar um adversário resistente.

    Para a Jordânia, o resultado acaba com qualquer esperança de chegar à próxima fase. No entanto, os estreantes demonstraram mais uma vez organização, disciplina e resiliência diante de adversários mais experientes. Seu desempenho merece respeito, apesar de terem deixado a competição sem nenhum ponto nos dois primeiros jogos.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O Grupo J chega a uma conclusão decisiva

    A Argélia chega à sua última partida da fase de grupos contra a Áustria ciente de que o resultado terá implicações importantes para suas esperanças de classificação. A equipe de Petkovic demonstrou garra para se recuperar das adversidades, mas talvez precise de uma atuação mais incisiva neste confronto decisivo.

    A trajetória da Jordânia na Copa do Mundo chega ao fim contra a Argentina, líder do grupo, em Dallas. Embora sua campanha termine após a fase de grupos, a experiência representa um marco significativo para o país em sua primeira participação no torneio.

Copa do Mundo
Jordânia crest
Jordânia
JOR
Argentina crest
Argentina
ARG
Copa do Mundo
Argélia crest
Argélia
ARG
Áustria crest
Áustria
AUT