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A Argélia elimina a Jordânia, estreante na Copa do Mundo, com um gol dramático de Amine Gouiri no final da partida
O início dos sonhos da Jordânia foi frustrado pela recuperação da Argélia
A Jordânia começou o jogo com ousadia e quase marcou logo no primeiro minuto, quando Nizar Al Rashdan cabeceou para fora por pouco. A Argélia dominou a posse de bola durante grande parte do primeiro tempo, com Riyad Mahrez em destaque, mas o goleiro Yazeed Abulaila defendeu repetidamente as tentativas dos Guerreiros do Deserto.
Apesar de passar longos períodos sem a posse de bola, a Jordânia abriu o placar aos 36 minutos. Ramiz Zerrouki perdeu a posse de bola em uma área perigosa e Al Rashdan aproveitou o erro com uma finalização excelente, usando a parte externa do pé direito.
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A volta por cima começa
A Argélia melhorou após o intervalo, graças às substituições feitas por Vladimir Petkovic. Nadhir Benbouali empatou a partida aos 69 minutos, mandando para o fundo da rede um escanteio cobrado por Mahrez com efeito para dentro. A dez minutos do fim, outro escanteio causou problemas na área da Jordânia, e Gouiri foi o mais rápido a reagir, marcando à queima-roupa e completando a virada. O gol garantiu à Argélia a vitória por 2 a 1 sobre a Jordânia.
As jogadas ensaiadas mantêm a Argélia na disputa
A vitória da Argélia mantém a seleção firmemente na disputa pela classificação no Grupo J. Embora tenham controlado a posse de bola durante grande parte da partida, foram necessários dois gols em jogadas ensaiadas para superar um adversário resistente.
Para a Jordânia, o resultado acaba com qualquer esperança de chegar à próxima fase. No entanto, os estreantes demonstraram mais uma vez organização, disciplina e resiliência diante de adversários mais experientes. Seu desempenho merece respeito, apesar de terem deixado a competição sem nenhum ponto nos dois primeiros jogos.
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O Grupo J chega a uma conclusão decisiva
A Argélia chega à sua última partida da fase de grupos contra a Áustria ciente de que o resultado terá implicações importantes para suas esperanças de classificação. A equipe de Petkovic demonstrou garra para se recuperar das adversidades, mas talvez precise de uma atuação mais incisiva neste confronto decisivo.
A trajetória da Jordânia na Copa do Mundo chega ao fim contra a Argentina, líder do grupo, em Dallas. Embora sua campanha termine após a fase de grupos, a experiência representa um marco significativo para o país em sua primeira participação no torneio.