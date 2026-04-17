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A Arábia Saudita demitiu o icônico técnico Hervé Renard apenas dois meses antes da Copa do Mundo, e um ex-jogador do Blackburn e do Sheffield United foi chamado para substituí-lo
Demissão repentina do técnico francês
De acordo com a RMC Sport, Renard foi demitido pelo presidente da federação, com efeito imediato. A Arábia Saudita decidiu se separar do técnico após sofrer duas derrotas consecutivas em amistosos contra o Egito (4 a 0) e a Sérvia (2 a 1) em março. Apesar de ter orquestrado uma vitória histórica por 2 a 1 sobre a Argentina na edição de 2022, ele perderá a chance de disputar o torneio pela terceira vez consecutiva. Quando questionado anteriormente por repórteres no final do mês passado sobre as crescentes especulações sobre sua saída, ele afirmou categoricamente “não estar ciente de nada”.
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Um rosto conhecido que deve assumir o comando
Enquanto isso, o Asharq Al-Awsat afirma que já foi fechado um acordo definitivo com Georgios Donis, ex-jogador do Blackburn e do Sheffield United, para assumir o cargo. Espera-se que Donis seja apresentado oficialmente nos próximos dois dias. O técnico grego traz uma vasta experiência no futebol nacional, tendo comandado Al-Hilal, Al-Wehda, Al-Fateh e Al-Khaleej na Liga Profissional da Arábia Saudita. Além disso, ele já teve uma breve passagem pelo time dos Emirados Árabes Unidos, o Sharjah.
Históricos contrastantes dos dois treinadores
A segunda passagem de Renard chega ao fim prematuramente. O técnico de 55 anos já havia comandado o Marrocos na Copa do Mundo de 2018, conquistando apenas um ponto, antes de assumir a Arábia Saudita em 2022. Durante essa campanha, sua equipe conquistou uma vitória memorável por 2 a 1 sobre a Argentina, mas sofreu derrotas por 2 a 0 e 2 a 1 para a Polônia e o México. Depois de chegar às quartas de final das Olimpíadas de Paris com a seleção feminina da França, ele retornou à Arábia Saudita em outubro passado. Recentemente cotado para assumir o cargo na seleção de Gana antes da nomeação de Carlos Queiroz na semana passada, ele agora está prestes a deixar o cargo. O provável novo técnico já teve uma passagem de grande sucesso pelo Al-Hilal durante a temporada 2015-2016.
- Saudi NT (X)
O que o futuro reserva para a seleção saudita
Olhando para o futuro, o novo técnico deve preparar-se rapidamente para uma campanha desafiadora no Grupo H. A Arábia Saudita, que participa do torneio pela terceira vez consecutiva, enfrenta o Uruguai em Miami no dia 16 de junho, a Espanha em Atlanta no dia 21 de junho e Cabo Verde em Houston no dia 27 de junho. Antes disso, aguarda-a um amistoso inicial contra o Equador.