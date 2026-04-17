A Arábia Saudita demitiu o icônico técnico Hervé Renard apenas dois meses antes da Copa do Mundo, e um ex-jogador do Blackburn e do Sheffield United foi chamado para substituí-lo

A segunda passagem de Renard chega ao fim prematuramente. O técnico de 55 anos já havia comandado o Marrocos na Copa do Mundo de 2018, conquistando apenas um ponto, antes de assumir a Arábia Saudita em 2022. Durante essa campanha, sua equipe conquistou uma vitória memorável por 2 a 1 sobre a Argentina, mas sofreu derrotas por 2 a 0 e 2 a 1 para a Polônia e o México. Depois de chegar às quartas de final das Olimpíadas de Paris com a seleção feminina da França, ele retornou à Arábia Saudita em outubro passado. Recentemente cotado para assumir o cargo na seleção de Gana antes da nomeação de Carlos Queiroz na semana passada, ele agora está prestes a deixar o cargo. O provável novo técnico já teve uma passagem de grande sucesso pelo Al-Hilal durante a temporada 2015-2016.