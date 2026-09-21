A balança pende de forma ainda mais nítida quando se trata do confronto contra Omã, já que a seleção da Arábia Saudita leva ampla vantagem histórica, após ter conquistado 17 vitórias contra 4 derrotas e 4 empates, segundo os números nos quais o relatório se baseia, enquanto outros bancos de dados atualizados mostram que a Arábia Saudita chegou a 18 vitórias em 26 confrontos.

Mas o que chama a atenção é que a superioridade histórica da Arábia Saudita não significa que o duelo contra Omã será fácil, sobretudo porque a seleção omanense provou nos últimos anos sua capacidade de incomodar a Arábia Saudita, e conseguiu vencê-la por 2 a 1 na Copa do Golfo 26, antes de a Arábia Saudita responder com o mesmo placar na Copa da Ásia e depois por 2 a 1 na Copa Árabe de 2025.

Leia também: 5 motivos que tornam o próximo título da Copa do Golfo "saudita"!

E entre o Iraque, que leva vantagem histórica sobre a Arábia Saudita, o Kuwait, cuja balança pende ligeiramente para o lado saudita, e Omã, diante da qual a seleção saudita tem clara vantagem, o grupo de Georgios Donis entra na disputa da Copa do Golfo 27 diante de adversários que conhece bem, mas os números antigos não decidirão nenhuma partida; o que se exigirá será converter essa vantagem histórica em novos resultados dentro de campo.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"