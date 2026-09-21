A Arábia Saudita se prepara para disputar a Copa do Golfo 27 em um grupo que reúne Iraque, Kuwait e Omã, seleções que a equipe saudita conhece bem, depois de tê-las enfrentado em diversos confrontos ao longo da história do futebol do Golfo e asiático. No entanto, os números revelam uma clara disparidade nos resultados dos confrontos diretos entre a Arábia Saudita e cada adversário.
A Arábia Saudita antes da Copa do Golfo 27: Iraque é um trauma histórico, enquanto Kuwait e Omã estão ao alcance
- Getty Images Sport
Iraque: o confronto historicamente mais difícil
O confronto contra o Iraque surge como o mais difícil teste da história para a seleção da Arábia Saudita, já que os registros dos duelos diretos revelam uma clara vantagem para a seleção iraquiana. As duas equipes se enfrentaram em 38 partidas, nas quais a Arábia Saudita conquistou 12 vitórias contra 18 derrotas, enquanto 8 jogos terminaram empatados.
Esses números concedem ao Iraque uma clara vantagem histórica sobre a Arábia Saudita, ao contrário do que ocorre diante das demais seleções do grupo. Além disso, os confrontos entre as duas equipes sempre carregaram um caráter competitivo especial, sobretudo com a repetição dos duelos entre elas na Copa do Golfo, nas eliminatórias da Copa do Mundo e na Copa da Ásia.
O que fez a Arábia Saudita contra o Kuwait?
Já diante do Kuwait, o cenário parece completamente diferente, uma vez que a balança pende a favor da seleção saudita, que conquistou 17 vitórias contra 13 triunfos do Kuwait, enquanto o empate esteve presente em 13 confrontos, de acordo com o histórico de confrontos diretos utilizado aqui.
Esses números revelam que o confronto com o Kuwait carrega uma longa história de equilíbrio, mas, ao mesmo tempo, concede à Arábia Saudita uma vantagem relativa, sobretudo porque a seleção saudita conseguiu obter mais vitórias do que o seu adversário, o que faz da próxima partida uma extensão de uma longa série de confrontos do Golfo entre as duas seleções.
Omã: clara vantagem saudita
A balança pende de forma ainda mais nítida quando se trata do confronto contra Omã, já que a seleção da Arábia Saudita leva ampla vantagem histórica, após ter conquistado 17 vitórias contra 4 derrotas e 4 empates, segundo os números nos quais o relatório se baseia, enquanto outros bancos de dados atualizados mostram que a Arábia Saudita chegou a 18 vitórias em 26 confrontos.
Mas o que chama a atenção é que a superioridade histórica da Arábia Saudita não significa que o duelo contra Omã será fácil, sobretudo porque a seleção omanense provou nos últimos anos sua capacidade de incomodar a Arábia Saudita, e conseguiu vencê-la por 2 a 1 na Copa do Golfo 26, antes de a Arábia Saudita responder com o mesmo placar na Copa da Ásia e depois por 2 a 1 na Copa Árabe de 2025.
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E entre o Iraque, que leva vantagem histórica sobre a Arábia Saudita, o Kuwait, cuja balança pende ligeiramente para o lado saudita, e Omã, diante da qual a seleção saudita tem clara vantagem, o grupo de Georgios Donis entra na disputa da Copa do Golfo 27 diante de adversários que conhece bem, mas os números antigos não decidirão nenhuma partida; o que se exigirá será converter essa vantagem histórica em novos resultados dentro de campo.
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