A aquisição do clube por Sergio Ramos está cancelada! O Sevilla desistiu do negócio depois que a lenda do Real Madrid e da seleção espanhola reduziu a oferta pela metade, apesar do acordo

De acordo com o El Desmarque, o Sevilla encerrou as negociações com Ramos e seu grupo de investidores após uma mudança drástica em sua proposta. Há duas semanas, foi assinada uma carta de intenções para uma aquisição de € 440 milhões. Esse acordo inicial previa € 80 milhões para um aumento de capital, € 290 milhões para os acionistas e os fundos restantes destinados a saldar a dívida líquida estimada do clube. A parte vendedora havia até concordado em conceder uma prorrogação do prazo de pagamento, assumindo quaisquer prejuízos incorridos até a assinatura final. Ramos havia garantido aos atuais proprietários que as garantias de pagamento seriam fornecidas, tornando a repentina reviravolta nesta quarta-feira altamente inesperada.