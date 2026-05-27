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A aquisição do clube por Sergio Ramos está cancelada! O Sevilla desistiu do negócio depois que a lenda do Real Madrid e da seleção espanhola reduziu a oferta pela metade, apesar do acordo
Uma mudança repentina de opinião
De acordo com o El Desmarque, o Sevilla encerrou as negociações com Ramos e seu grupo de investidores após uma mudança drástica em sua proposta. Há duas semanas, foi assinada uma carta de intenções para uma aquisição de € 440 milhões. Esse acordo inicial previa € 80 milhões para um aumento de capital, € 290 milhões para os acionistas e os fundos restantes destinados a saldar a dívida líquida estimada do clube. A parte vendedora havia até concordado em conceder uma prorrogação do prazo de pagamento, assumindo quaisquer prejuízos incorridos até a assinatura final. Ramos havia garantido aos atuais proprietários que as garantias de pagamento seriam fornecidas, tornando a repentina reviravolta nesta quarta-feira altamente inesperada.
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A proposta que sofreu cortes
A situação se agravou quando Ramos chegou à reunião de quarta-feira acompanhado de um novo representante. Roberto Alvarez, um renomado advogado especializado em direito esportivo que atua em nome de uma família mexicana destinada a co-liderar o projeto, substituiu os consultores anteriores. O novo consórcio apresentou condições radicalmente diferentes, reduzindo a avaliação pela metade para uma operação de € 220 milhões. Sob essa estrutura revisada, € 120 milhões seriam injetados em um aumento de capital urgente, conferindo ao grupo uma participação controladora de 42%. Os 100 milhões de euros restantes seriam então usados para comprar mais 18% dos acionistas existentes, garantindo-lhes o controle total e tornando as ações restantes praticamente sem valor.
O Sevilla desiste da contratação de Ramos
Como era de se esperar, os atuais proprietários rejeitaram imediatamente a proposta alterada. A parte vendedora rescindiu unilateralmente o acordo, considerando as novas condições financeiras totalmente inaceitáveis para o futuro do clube. Ao não especificar quais ações exatas pretendiam comprar, os potenciais compradores planeavam lançar uma oferta pública geral, uma medida que deixaria os atuais proprietários fortemente marginalizados. Além disso, essa oferta rebaixada era, na verdade, significativamente inferior a uma proposta alternativa apresentada anteriormente por outro grupo de investimento, que o conselho de administração nem sequer havia considerado na época. O colapso repentino deixa todos os envolvidos com a sensação de que cinco longos meses de intensas negociações foram totalmente desperdiçados.
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Clube da La Liga corre contra o tempo para encontrar um novo comprador
O Sevilla enfrenta agora uma corrida contra o tempo para garantir um investimento vital. Como o aumento de capital obrigatório continua sendo uma necessidade absoluta, o clube precisa encontrar rapidamente um novo comprador. Felizmente para o time andaluz, vários novos investidores já manifestaram interesse, o que significa que novas negociações poderão começar em breve.