A aposta de US$ 45 milhões do Inter Miami sai pela culatra: os Herons de Lionel Messi são eliminados de forma vergonhosa da Champions Cup

Lionel Messi não estava com disposição para os apertos de mão no final. Em vez disso, após perder para o Nashville de uma forma reconhecidamente cruel — graças à regra dos gols fora de casa —, ele saiu furioso pelo túnel.

Tinha sido uma noite de altos e baixos para o capitão do Miami. Aos sete minutos, ele marcou seu 900º gol na carreira. Aos 74, ele só pôde assistir enquanto Cristian Espinoza, do Nashville, empurrava a bola para dentro após uma defesa bastante desorganizada do Miami. O Miami, como anfitrião, precisava de um gol. Ele nunca veio.

E assim o Miami fracassou. A CONCACAF Champions Cup é uma competição peculiar, mas que, historicamente, tem servido como um indicador da proeza relativa das equipes da MLS. Quer ser a melhor equipe do continente? Derrote todas as outras. No fim das contas, o Miami não conseguiu derrotar nem mesmo uma de suas próprias equipes.

Isso ocorre em um momento particularmente sombrio para os Herons, sobretudo porque o coproprietário Jorge Mas havia anunciado, com intenção bastante clara, que o Miami daria tudo de si na Copa deste ano. Eles haviam conquistado a MLS Cup, a Leagues Cup e o Supporters’ Shield em cada uma das três temporadas de Messi no sul da Flórida.

Mas parece que terão de esperar pelo quarto troféu, o que representa um duro golpe para uma equipe que gastou tanto e foi tão alardeada por tantos.