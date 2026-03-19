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Inter Miami GFXGOAL
Thomas Hindle

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A aposta de US$ 45 milhões do Inter Miami sai pela culatra: os Herons de Lionel Messi são eliminados de forma vergonhosa da Champions Cup

O Inter Miami deveria estar entre os favoritos da CONCACAF Champions Cup, que prometeu vencer, mas a derrota para o Nashville foi uma verdadeira vergonha.

Lionel Messi não estava com disposição para os apertos de mão no final. Em vez disso, após perder para o Nashville de uma forma reconhecidamente cruel — graças à regra dos gols fora de casa —, ele saiu furioso pelo túnel.

Tinha sido uma noite de altos e baixos para o capitão do Miami. Aos sete minutos, ele marcou seu 900º gol na carreira. Aos 74, ele só pôde assistir enquanto Cristian Espinoza, do Nashville, empurrava a bola para dentro após uma defesa bastante desorganizada do Miami. O Miami, como anfitrião, precisava de um gol. Ele nunca veio.

E assim o Miami fracassou. A CONCACAF Champions Cup é uma competição peculiar, mas que, historicamente, tem servido como um indicador da proeza relativa das equipes da MLS. Quer ser a melhor equipe do continente? Derrote todas as outras. No fim das contas, o Miami não conseguiu derrotar nem mesmo uma de suas próprias equipes.

Isso ocorre em um momento particularmente sombrio para os Herons, sobretudo porque o coproprietário Jorge Mas havia anunciado, com intenção bastante clara, que o Miami daria tudo de si na Copa deste ano. Eles haviam conquistado a MLS Cup, a Leagues Cup e o Supporters’ Shield em cada uma das três temporadas de Messi no sul da Flórida.

Mas parece que terão de esperar pelo quarto troféu, o que representa um duro golpe para uma equipe que gastou tanto e foi tão alardeada por tantos.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Um jogo que não saiu como eles esperavam

    No início da partida, tudo parecia muito parecido com o jogo de quarta-feira em Miami. Eles dominavam a posse de bola, e o Nashville não se importava em deixá-los fazer isso. German Berterame, que vem enfrentando dificuldades desde que chegou do Monterrey, da Liga MX, chutou para o goleiro de perto logo aos quatro minutos. Pouco depois, Messi o salvou.

    O gol foi algo incrível: Messi recebeu a bola de costas para o gol, passou facilmente por um zagueiro antes de chutar por entre as pernas de outro e mandar a bola no canto inferior.



    E a partir daí, parecia uma história familiar. É nesse momento que o Miami, no seu melhor, costuma matar o jogo. A faca já estava cravada; só precisava ser girada. E o pequeno argentino tentou. Mas o gol não pareceu abalar a determinação do Nashville. Eles não mudaram de atitude.

    Depois de arrancar um empate em 0 a 0 na primeira partida, um gol era tudo o que precisavam. E conseguiram isso quando a defesa do Miami desmoronou, com o chute desviado de Alex Muyl voando em direção ao gol. Dayne St. Clair espalmou a bola. Espinoza, um jogador sem contrato contratado do San Jose, reagiu primeiro e mandou para o fundo da rede. O banco do Nashville entrou em êxtase. Não foi um momento bonito. Mas não precisava ser.

    A partir daí, foi pânico total para os Herons. As coisas passaram de controladas para frenéticas. Mas não havia intenção, nem convicção. O Miami fez duas alterações ofensivas e, nos últimos 15 minutos, criou apenas duas chances claras. Messi teve apenas uma tentativa de gol, um chute arriscado no meio da confusão que, mesmo para os padrões de um vencedor da Bola de Ouro, foi arriscado.

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  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Fracasso após um gasto histórico

    E assim, o Miami volta para casa. É claro que, este ano, a tarefa sempre seria difícil. Os times da MLS, em geral, não têm orçamento nem qualidade para competir em três frentes. Alcançar o sucesso na Leagues Cup, na MLS e na CONCACAF Champions Cup é uma tarefa gigantesca.

    No entanto, o Miami realizou um forte reforço durante o inverno com esse objetivo central. Às vezes, parecia uma janela de transferências ao estilo do Bayern de Munique, em que o time contratou alguns dos maiores talentos da região e apostou no fato de que eles queriam jogar por eles. St. Clair, atual Goleiro do Ano da MLS, recusou uma oferta financeira maior do Minnesota United para assinar contrato. Seu motivo? Ele queria jogar na CONCACAF Champions Cup por um time que fosse favorito ao título — o que tornou a derrota de quarta-feira à noite extremamente constrangedora.

    Tadeo Allende voltou por uma quantia maior do que o gasto total de alguns clubes da MLS. Facundo Mura, Sergio Reguilon, David Ayala, Rodrigo De Paul (em transferência definitiva) e, finalmente, Berterame chegaram. No final das contas, eles gastaram US$ 45 milhões nesta janela de transferências. O segundo clube mais ambicioso, o Houston, gastou US$ 15 milhões. Foi um inverno de intenções, com certeza, mas também um que a liga nunca tinha visto antes.

  • Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    Uma verdadeira vergonha

    A quarta-feira, portanto, foi uma vergonha. Isso não é desmerecer o Nashville, que é um ótimo time da MLS. Provavelmente, eles ficarão entre os quatro primeiros da Conferência Leste. São bem treinados, equilibrados e impulsionados pelo talento individual. Não estão reinventando a roda em termos de modelo ou qualidade, mas, em teoria, não há vergonha alguma em perder para eles.

    No entanto, este era um time da MLS. O Miami foi montado, em teoria, para vencer o Toluca, o Pumas ou o Cruz Azul. Eles deveriam ser capazes de escalar seus reservas nessas partidas. Falava-se que poderiam disputar uma vaga na Copa Libertadores. Se isso foi uma espécie de teste, então foi um fracasso imenso. Eles perderam para um time da própria liga quando insistiram que poderiam competir contra os melhores da América do Sul.

    Talvez um contra-argumento seja que os times da MLS tenham ficado mais fortes na Champions Cup, de qualquer forma. O Nashville merece estar aqui tanto quanto o Miami. No entanto, os times mexicanos tiveram uma clara vantagem nas oitavas de final. O Toluca goleou o San Diego, que jogava com 10 homens, em casa. O Club América saiu da Filadélfia com um empate em 1 a 1 e avançou no placar agregado. Cabe, na verdade, ao FC Cincinnati, que enfrenta o Tigres na noite de quinta-feira, mostrar que a MLS pode competir contra times mexicanos em uma competição que não vence desde 2022.

    O Miami também precisará de tempo para se adaptar. Eles trouxeram alguns novos reforços e perderam alguns veteranos. Há novas jogadas para entender, jogadores novos no elenco. Essas coisas não mudam da noite para o dia.


  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Algumas falhas importantes reveladas

    O que ficou ainda mais evidente foi que esse time de Miami está longe de estar completo. Lembre-se de que algumas de suas contratações foram segundas ou até terceiras opções. Segundo relatos, eles tentaram contratar Denis Bouanga, do LAFC, cuja velocidade e garra ofensiva teriam se encaixado muito melhor ao lado de Messi do que Beterame. O time de Los Angeles recusou uma oferta de US$ 13 milhões antes de renovar o contrato de um de seus melhores jogadores com um acordo milionário. Na época, sua perda pareceu apenas uma oportunidade perdida. Agora, sua ausência parece monumental.

    Tristan Blackmon, do Vancouver Whitecaps, também era um alvo. Sua contratação teria trazido uma melhoria significativa na zaga, sobretudo porque Blackmon integrou a seleção dos EUA e foi eleito o Zagueiro do Ano da MLS em 2025. É claro que teria havido um efeito em cadeia. Se Blackmon não tivesse vindo, Micael talvez não tivesse chegado por empréstimo do Palmeiras. Se a negociação de Bouanga fosse concretizada, Berterame talvez não tivesse sido trazido da Liga MX. No entanto, ambas as contratações são claramente um passo atrás em relação às primeiras opções. E o Miami sofreu com isso.

    Assim, os Herons ficaram aquém das expectativas na única competição em que prometeram sucesso. A CONCACAF Champions Cup é difícil de conquistar. De fato, há um motivo para os times da MLS frequentemente terem dificuldade em conquistar o troféu. No entanto, em anos anteriores, eles foram derrotados por times da Liga MX, não conseguindo resultados fora de casa contra elencos mais amplos — sua falta de profundidade exposta em condições adversas longe de casa. Aqui, porém, eles jogaram tudo fora em uma partida única contra um adversário da MLS.

    Talvez este seja um resultado atípico. O efeito Messi não funcionou. O Miami perdeu a cabeça. Erros individuais, uma noite ruim, a bola quicando na direção errada; tudo isso pode acontecer no futebol de mata-mata. No entanto, o Miami foi montado para evitar isso.

    Esses são os jogos que o Miami deveria passar com facilidade. Isso deveria ter sido o início de uma campanha histórica. Em vez disso, eles fracassaram.

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