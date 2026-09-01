A aposentadoria se aproxima? Karim Benzema deixa o Al Hilal após rescisão de contrato com o clube da Saudi Pro League

O mundo do futebol foi pego de surpresa na segunda-feira, quando o Al-Hilal anunciou que havia chegado a um acordo para se separar de Benzema. O atacante de 38 anos, que ainda tinha um ano restante em seu lucrativo contrato, agora está livre no mercado, mas as circunstâncias de sua saída sugerem que um retorno aos gramados está longe de ser garantido. O clube confirmou a notícia por meio de um comunicado oficial, observando que a decisão foi tomada de forma amigável.

O clube emitiu um comunicado oficial sobre a saída, dizendo: "A Al Hilal Club Company e o jogador francês Karim Benzema concordaram mutuamente em encerrar sua relação contratual, colocando fim à passagem dele pelo time principal de futebol do Al Hilal."