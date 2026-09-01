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A aposentadoria se aproxima? Karim Benzema deixa o Al Hilal após rescisão de contrato com o clube da Saudi Pro League
Rescisão surpreendente para o ex-ícone do Madrid
O mundo do futebol foi pego de surpresa na segunda-feira, quando o Al-Hilal anunciou que havia chegado a um acordo para se separar de Benzema. O atacante de 38 anos, que ainda tinha um ano restante em seu lucrativo contrato, agora está livre no mercado, mas as circunstâncias de sua saída sugerem que um retorno aos gramados está longe de ser garantido. O clube confirmou a notícia por meio de um comunicado oficial, observando que a decisão foi tomada de forma amigável.
O clube emitiu um comunicado oficial sobre a saída, dizendo: "A Al Hilal Club Company e o jogador francês Karim Benzema concordaram mutuamente em encerrar sua relação contratual, colocando fim à passagem dele pelo time principal de futebol do Al Hilal."
Especulações aumentam sobre uma possível aposentadoria
Após o anúncio oficial, o francês foi às redes sociais para se pronunciar sobre sua saída e agradecer aos torcedores que o acompanharam durante sua passagem pela Arábia Saudita. "Um capítulo da minha carreira chega ao fim. Sou grato ao Al-Hilal, aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, aos torcedores e a todos do clube pelo tempo que passamos juntos. Desejo tudo de melhor ao Al-Hilal no futuro, e graças a Deus por tudo", escreveu.
Relatos da França sugerem que o fim de seus dias como jogador pode estar próximo. Embora ele siga sem clube e tecnicamente possa assinar com outra equipe, há uma ampla especulação de que ele possa optar por pendurar as chuteiras de vez. O veículo francês L'Equipe chegou a sugerir que o atacante poderia fazer a transição para um papel de embaixador dentro do esporte, em vez de buscar um último contrato como jogador.
Simone Inzaghi presta homenagem a um grande do futebol
A transferência de Benzema para o Al-Hilal, em fevereiro, aconteceu após uma passagem pelo Al-Ittihad, outro grande clube saudita, tornando sua saída da liga ainda mais marcante. Enquanto o clube se prepara para seguir em frente sem o talismã francês, o técnico Simone Inzaghi reservou um momento para refletir sobre o impacto de trabalhar com um dos maiores atacantes da história do futebol.
O treinador italiano não economizou elogios e descreveu Benzema como um dos grandes da história do esporte, além de agradecê-lo por seus esforços. "Agradecemos por suas contribuições, e foi uma honra treiná-lo", declarou Inzaghi.
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A chegada de Ollie Watkins sinaliza mudança de direção
O momento da saída de Benzema é particularmente digno de nota, dado o movimento recente do clube no mercado de transferências. Apenas 24 horas antes do anúncio da saída de Benzema, o Al Hilal ganhou as manchetes ao garantir um substituto de peso vindo da Premier League. O Al Hilal concluiu a contratação do atacante inglês Ollie Watkins, do Aston Villa, por £ 51 milhões (US$ 69 mi). Com Watkins chegando no auge, o clube parece estar mudando para uma estratégia de mais longo prazo, priorizando energia e longevidade em vez dos anos finais de ídolos globais já consagrados.
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