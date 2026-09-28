O futuro de Paredes pela seleção da Argentina voltou a ficar em evidência depois que o capitão levou o Boca Juniors a uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o Racing Club nas quartas de final da Copa Argentina, na noite de domingo. O experiente meio-campista segue fora da equipe da Argentina enquanto cumpre uma suspensão de dez jogos imposta pela Fifa após desentendimentos no fim da final da Copa do Mundo de 2026. Essa longa punição só intensificou as especulações de que a carreira internacional do jogador de 32 anos pode estar se aproximando do fim.