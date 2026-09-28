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A aposentadoria internacional se aproxima? Leandro Paredes quebra o silêncio sobre futuro na Argentina enquanto Lionel Messi se prepara para despedida emocionante
Meio-campista aborda dúvidas sobre o futuro na Argentina
O futuro de Paredes pela seleção da Argentina voltou a ficar em evidência depois que o capitão levou o Boca Juniors a uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o Racing Club nas quartas de final da Copa Argentina, na noite de domingo. O experiente meio-campista segue fora da equipe da Argentina enquanto cumpre uma suspensão de dez jogos imposta pela Fifa após desentendimentos no fim da final da Copa do Mundo de 2026. Essa longa punição só intensificou as especulações de que a carreira internacional do jogador de 32 anos pode estar se aproximando do fim.
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Capitão do Boca confirma visita ao acampamento
Falando à imprensa após o triunfo na copa nacional, o ex-meio-campista do Paris Saint-Germain ressaltou que ainda se considera parte integrante do elenco de Lionel Scaloni. Esclarecendo seu compromisso com a seleção nacional, Paredes disse, como citado pela ESPN Argentina: "Ainda não falei com o técnico, mas provavelmente vou passar pelo centro de treinamento para dizer oi e ver como está tudo. Obviamente, sinto que faço parte do time lá; se eu não estivesse suspenso, estaria lá."
Capitão lendário se prepara para a despedida final
A atual pausa internacional marca um capítulo emocionante para o futebol argentino, já que Messi se prepara para fazer sua despedida oficial pela seleção nacional. Paredes havia colocado em dúvida o próprio futuro internacional há cerca de um mês, atento à longa suspensão que ainda tinha pela frente. No entanto, a direção de longo prazo da Argentina foi reforçada por a federação oferecer a Scaloni uma extensão contratual de dois anos, com opção de permanência até 2030.
- PHOTOxPHOTO
Três jogos em casa aguardam a Argentina
A Argentina está programada para receber a Bolívia no estádio Mario Alberto Kempes antes de enfrentar Burkina Faso no El Monumental em seus próximos amistosos. O ponto focal da janela chega quando a campeã mundial de 2022 enfrenta Benin em Buenos Aires para a histórica despedida final de Messi com as cores da seleção. Sem Paredes como volante no meio-campo, Scaloni buscará testar combinações alternativas antes do próximo ciclo de eliminatórias sob seu contrato estendido.
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