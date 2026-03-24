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A Alemanha contrata ex-membro da comissão técnica de Vincent Kompany no Bayern de Munique e no Burnley para reforçar suas esperanças na Copa do Mundo
Nagelsmann recorre ao antigo confidente de Kompany
Em uma jogada estratégica para reforçar sua equipe técnica antes da Copa do Mundo de 2026, Nagelsmann incorporou oficialmente Bram Geers à comissão técnica da seleção nacional. O especialista belga em desempenho físico construiu uma reputação formidável no futebol europeu nos últimos anos, principalmente por meio de sua estreita colaboração com o ex-capitão do Manchester City e atual sensação do mundo dos treinadores, Vincent Kompany.
Espera-se que o profissional de 32 anos se junte ao departamento de preparação física já existente, trabalhando ao lado dos experientes preparadores físicos Nicklas Dietrich e Krunoslav Banovcic.
Geers se integrará à Die Mannschaft imediatamente, trazendo uma vasta experiência de algumas das ligas mais exigentes do futebol mundial para ajudar a Alemanha a enfrentar sua próxima agenda internacional.
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Uma ascensão rápida na carreira de treinador
Geers ocupa atualmente o cargo de diretor de desempenho do Anderlecht, onde continua sendo uma figura essencial para o clube mais titulado da Bélgica. Sua trajetória profissional tem sido impressionante, tendo acompanhado Kompany em diversos ambientes de alta pressão, tanto a nível de clubes quanto continental.
Antes de retornar à Bélgica, Geers foi um elemento-chave da comissão técnica tanto do Burnley quanto do Bayern de Munique. Sua passagem pela Allianz Arena permitiu que ele trabalhasse diariamente com muitos dos atuais jogadores da seleção alemã, tornando-o uma escolha lógica para Nagelsmann, que busca aprimorar a preparação física do elenco antes da viagem para a América do Norte.
Impacto imediato nos próximos amistosos
A DFB confirmou que Geers será uma contratação temporária para a comissão técnica, permanecendo com a equipe até o final da Copa do Mundo neste verão. Suas primeiras atribuições incluirão supervisionar a preparação física do elenco durante a atual pausa internacional, que conta com dois jogos cruciais para os ex-campeões mundiais.
A Alemanha enfrentará a Suíça em Basileia nesta sexta-feira, buscando ganhar impulso e coesão. Após esse confronto, os jogadores de Nagelsmann retornarão ao solo nacional para enfrentar Gana em Stuttgart na segunda-feira, proporcionando a Geers uma oportunidade imediata de avaliar a preparação física do elenco em um ambiente competitivo.
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Fortalecendo a missão da Copa do Mundo
Nagelsmann tem se manifestado abertamente sobre a necessidade de ganhos marginais, enquanto a Alemanha busca restaurar seu status de potência mundial. Ao contratar um dos ex-assistentes de maior confiança de Kompany, o técnico garante que seus planos táticos sejam sustentados por um desempenho físico de alto nível. A contratação ocorre em um momento em que tanto veteranos quanto jovens estrelas enfrentam um calendário nacional bastante congestionado.
Embora o foco continue em campo, o investimento da DFB na comissão técnica sinaliza uma clara intenção de não deixar pedra sobre pedra. Geers conciliará suas funções internacionais com seu cargo atual na Bélgica, retornando ao Anderlecht em tempo integral assim que a campanha alemã na Copa do Mundo chegar ao fim no final deste ano.