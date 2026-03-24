A Alemanha contrata ex-membro da comissão técnica de Vincent Kompany no Bayern de Munique e no Burnley para reforçar suas esperanças na Copa do Mundo

Em uma jogada estratégica para reforçar sua equipe técnica antes da Copa do Mundo de 2026, Nagelsmann incorporou oficialmente Bram Geers à comissão técnica da seleção nacional. O especialista belga em desempenho físico construiu uma reputação formidável no futebol europeu nos últimos anos, principalmente por meio de sua estreita colaboração com o ex-capitão do Manchester City e atual sensação do mundo dos treinadores, Vincent Kompany.

Espera-se que o profissional de 32 anos se junte ao departamento de preparação física já existente, trabalhando ao lado dos experientes preparadores físicos Nicklas Dietrich e Krunoslav Banovcic.

Geers se integrará à Die Mannschaft imediatamente, trazendo uma vasta experiência de algumas das ligas mais exigentes do futebol mundial para ajudar a Alemanha a enfrentar sua próxima agenda internacional.