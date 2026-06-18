A partida caminhava para um desfecho sem graça e previsível até que uma reviravolta repentina ocorreu nos últimos dez minutos de jogo. A polêmica decisiva da partida aconteceu aos 83 minutos, quando um chute forte de Thapelo Maseko, a 18 jardas da meta, acertou o cotovelo de Pavel Sulc dentro da área.

Um pênalti foi imediatamente marcado a favor da África do Sul e, apesar dos intensos protestos dos jogadores tchecos, o árbitro assistente de vídeo optou por não reverter a decisão. Mokoena assumiu a responsabilidade sob imensa pressão e, com confiança, converteu o pênalti, marcando o gol de empate e punindo o adversário por sua postura passiva ao longo de todo o segundo tempo.