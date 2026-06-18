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A África do Sul ainda está na disputa! Pênalti de Teboho Mokoena no final da partida garante ao Bafana Bafana um empate crucial contra a Tchequia na Copa do Mundo
Empate em Atlanta
A África do Sul e a Tchequia perderam suas partidas de estreia, contra o México e a Coreia do Sul, respectivamente, e precisavam evitar a derrota para não serem eliminadas precocemente. No fim, as duas equipes empataram em Atlanta, o que significa que ambas ainda podem se classificar para as oitavas de final caso vençam suas respectivas últimas partidas da fase de grupos.
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O gol inicial da República Tcheca não conseguiu animar a partida
Michal Sadilek marcou logo aos seis minutos, registrando o gol mais precoce da competição até o momento e dando a vantagem aos tchecos. No entanto, em vez de usar essa vantagem inicial como base para dominar a partida, a Tchequia rapidamente se fechou em uma formação fortemente defensiva. A África do Sul teve grande dificuldade para encontrar um ritmo de ataque fluido em resposta, deixando o meio-campo altamente congestionado e criando um espetáculo pouco empolgante para os espectadores.
Drama com pênalti no final do jogo castiga tática cautelosa
A partida caminhava para um desfecho sem graça e previsível até que uma reviravolta repentina ocorreu nos últimos dez minutos de jogo. A polêmica decisiva da partida aconteceu aos 83 minutos, quando um chute forte de Thapelo Maseko, a 18 jardas da meta, acertou o cotovelo de Pavel Sulc dentro da área.
Um pênalti foi imediatamente marcado a favor da África do Sul e, apesar dos intensos protestos dos jogadores tchecos, o árbitro assistente de vídeo optou por não reverter a decisão. Mokoena assumiu a responsabilidade sob imensa pressão e, com confiança, converteu o pênalti, marcando o gol de empate e punindo o adversário por sua postura passiva ao longo de todo o segundo tempo.
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Os últimos jogos da fase de grupos determinam quem passa para a fase eliminatória
Embora a seleção da África do Sul tenha criado poucas oportunidades claras ao longo dos 90 minutos, o empate no final da partida foi considerado um resultado justo, dada a relutância da República Tcheca em atacar. A divisão dos pontos traz suspense de última hora ao grupo, deixando ambas as equipes empatadas com um ponto cada antes da última rodada decisiva, na qual a África do Sul enfrentará a Coreia do Sul, enquanto a República Tcheca enfrentará o México.