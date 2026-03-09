adidas/GOAL
A adidas lança uma versão retrô da icônica camisa de jogo fora de casa da seleção americana de 1994, com Alexi Lalas como modelo
A adidas entra em ação antes da Copa do Mundo
O relógio está correndo para o grande evento deste verão, com os EUA assumindo mais uma vez as funções de anfitrião, ao lado do México e do Canadá. A Nike pode ser a fornecedora oficial do uniforme da seleção masculina dos EUA desta vez, mas a adidas claramente quer uma fatia da ação e entrou na onda pré-torneio lançando uma nova versão da famosa camisa de visitante de 1994 que fabricou, batizando-a de U.S. Denim Jersey.
Uma homenagem a um clássico da seleção americana de futebol
A camisa apresenta o mesmo efeito inconfundível de denim lavado, estrelas brancas espalhadas e detalhes vermelhos que se destacam na gola e nas mangas que a icônica original tinha, aparentemente inspirando-se na estética dos anos 90 e no streetwear moderno. A principal diferença em relação à camisa visitante de 1994 é que você não encontrará o emblema da federação no peito.
Homenagem ao futebol americano
Embora a adidas não tenha afirmado explicitamente que se trata de uma reprodução da camisa alternativa de 1994, o momento em que o lançamento ocorre, três meses antes do início da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, permite que você tire suas próprias conclusões. O ex-astro da seleção americana Alexi Lalas, que jogou na Copa do Mundo de 1994 e vestiu a camisa original, está entre os modelos que apresentam a nova coleção.
“Com a camisa U.S. Denim, buscamos capturar o lado do futebol americano que sempre foi distinto e original”, disse o diretor de design da adidas Football, Inigo Turner, no lançamento. “Este design reflete esse espírito com gráficos ousados, cores arrojadas e a crença de que o jogo aqui deve parecer e dar a sensação de que pertence ao povo.”
Uma coleção inspirada nos Estados Unidos
A camisola é confeccionada em tecido leve de alto desempenho para proporcionar conforto, liberdade de movimentos e versatilidade. Um casaco de treino estilo universitário com mangas e calções às riscas e um boné, ambos com o mesmo grafismo de estrelas e detalhes em vermelho, completam a coleção, que estará disponível para compra a partir de 10 de março em adidas.com/us e em revendedores selecionados.
