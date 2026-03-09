A adidas lança uma versão retrô da icônica camisa de jogo fora de casa da seleção americana de 1994, com Alexi Lalas como modelo

Embora a adidas não tenha afirmado explicitamente que se trata de uma reprodução da camisa alternativa de 1994, o momento em que o lançamento ocorre, três meses antes do início da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, permite que você tire suas próprias conclusões. O ex-astro da seleção americana Alexi Lalas, que jogou na Copa do Mundo de 1994 e vestiu a camisa original, está entre os modelos que apresentam a nova coleção.

“Com a camisa U.S. Denim, buscamos capturar o lado do futebol americano que sempre foi distinto e original”, disse o diretor de design da adidas Football, Inigo Turner, no lançamento. “Este design reflete esse espírito com gráficos ousados, cores arrojadas e a crença de que o jogo aqui deve parecer e dar a sensação de que pertence ao povo.”