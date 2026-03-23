A adidas lança uma nova coleção de chuteiras incríveis, pronta para a reta final da temporada, com os modelos Predator, F50 e Copa ganhando novos designs arrojados
A adidas lança o pacote “Ice Cold Precision”
A coleção “Ice Cold Precision” da adidas traz novas combinações de cores para suas três linhas principais antes da reta final da temporada, com tons de cinza prateado e matizes marcantes de azul — mantendo seus atletas refrescados à medida que a temperatura sobe nas últimas semanas da temporada 2025-26.
Os novos Predators, com um visual gelado
A nova versão do Predator chega em um tom cinza claro gelado, com a icônica língua dobrável e as três listras em detalhes em azul e verde neon que as contornam, no calcanhar e no logotipo. A chuteira conta com toda a tecnologia de ponta que você esperaria, incluindo a parte superior em malha NANOSTRIKE+ redesenhada para precisão na finalização, a sola STRIKEFRAME para tração e a placa POWERSPINE na sola para estabilidade.
O F50 fica azul
Há referências a esse esquema de cores no visual renovado da F50, com a chuteira banhada em azul elétrico e as três listras naquele mesmo verde deslumbrante. A parte superior em FIBRETOUCH oferece suporte leve, enquanto a textura SPRINTWEB garante um controle de bola preciso.
Já a Copa chega em uma combinação de cores prateada e clean, com as três listras e outros detalhes em branco.
F50 x Predator
A campanha promocional conta com os atletas da linha Predator Jude Bellingham, Aitana Bonmati e Raphinha, enquanto Lionel Messi, Lamine Yamal e Trinity Rodman representam a linha F50, à medida que a adidas continua incentivando os jogadores de futebol a escolherem entre suas duas principais linhas.
O pacote “Ice Cold Precision” estará disponível para compra a partir de 30 de março na adidas e em lojas selecionadas.