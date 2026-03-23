Krishan Davis

A adidas lança uma nova coleção de chuteiras incríveis, pronta para a reta final da temporada, com os modelos Predator, F50 e Copa ganhando novos designs arrojados

A adidas lançou um novo conjunto de chuteiras incrível, pronto para a reta final da temporada, com novos designs para as linhas Predator, F50 e Copa. Com a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 já em pleno andamento, este provavelmente será o último lançamento da gigante alemã de roupas esportivas nesta temporada regular.

    A coleção “Ice Cold Precision” da adidas traz novas combinações de cores para suas três linhas principais antes da reta final da temporada, com tons de cinza prateado e matizes marcantes de azul — mantendo seus atletas refrescados à medida que a temperatura sobe nas últimas semanas da temporada 2025-26.

    Os novos Predators, com um visual gelado

    A nova versão do Predator chega em um tom cinza claro gelado, com a icônica língua dobrável e as três listras em detalhes em azul e verde neon que as contornam, no calcanhar e no logotipo. A chuteira conta com toda a tecnologia de ponta que você esperaria, incluindo a parte superior em malha NANOSTRIKE+ redesenhada para precisão na finalização, a sola STRIKEFRAME para tração e a placa POWERSPINE na sola para estabilidade.

  • O F50 fica azul

    Há referências a esse esquema de cores no visual renovado da F50, com a chuteira banhada em azul elétrico e as três listras naquele mesmo verde deslumbrante. A parte superior em FIBRETOUCH oferece suporte leve, enquanto a textura SPRINTWEB garante um controle de bola preciso.

    Já a Copa chega em uma combinação de cores prateada e clean, com as três listras e outros detalhes em branco.

    F50 x Predator

    A campanha promocional conta com os atletas da linha Predator Jude Bellingham, Aitana Bonmati e Raphinha, enquanto Lionel Messi, Lamine Yamal e Trinity Rodman representam a linha F50, à medida que a adidas continua incentivando os jogadores de futebol a escolherem entre suas duas principais linhas.

    O pacote “Ice Cold Precision” estará disponível para compra a partir de 30 de março na adidas e em lojas selecionadas.

