"99% dos jogadores não marcariam esse gol": Nils Petersen critica Julian Nagelsmann e elogia Deniz Undav

Segundo Petersen, a habilidade de Undav como jogador na área é o que mais o destaca. Além disso, o jogador de 29 anos é um “ótimo assistente para Wirtz, Musiala e os jogadores que precisam disso”.

Undav deu uma aula prática durante a semana, quando marcou o gol da vitória por 2 a 1 no amistoso em Stuttgart.

“Ele é tão inteligente”, elogiou Petersen. “Se a gente observar o gol contra Gana: 99% dos jogadores estariam em impedimento, mas ele não. 99% não marcariam aquele gol, mas ele marcou.”

Apesar do gol que garantiu a vitória da Alemanha, Undav ouviu críticas de Nagelsmann depois do jogo e a avaliação de que seu papel de reserva provavelmente não deve mudar de cara para a Copa do Mundo.