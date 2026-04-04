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"99% dos jogadores não marcariam esse gol": Nils Petersen critica Julian Nagelsmann e elogia Deniz Undav

Bundesliga
Stuttgart x Borussia Dortmund
Stuttgart
Borussia Dortmund
D. Undav

O caso Undav está causando polêmica e continua sendo tema de discussão. O craque do VfB recebe apoio de um ex-atacante.

Deniz Undav e a história não tem fim. O assunto mais quente do momento em torno da seleção alemã e uma possível escalação titular para a Copa do Mundo no verão também esteve presente na véspera da rodada da Bundesliga deste sábado. Com Nils Petersen, um ex-artilheiro está claramente do lado do atacante do VfB Stuttgart.

  • O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, “provavelmente está ficando com úlceras no estômago só de assistir”, disse Petersen em sua função de comentarista da Bundesliga no serviço de streaming DAZN. Ele não acredita que Nagelsmann seja “o maior fã de Deniz Undav”.

    Para Petersen, Undav é a primeira escolha como centroavante. “Sou fã do número 9, sou fã de quem domina a área”, disse o jogador de 37 anos, que atuou na Bundesliga pelo Energie Cottbus, Bayern de Munique, Werder Bremen e SC Freiburg.

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  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Petersen: O gol contra Gana é um exemplo da inteligência de Undav

    Segundo Petersen, a habilidade de Undav como jogador na área é o que mais o destaca. Além disso, o jogador de 29 anos é um “ótimo assistente para Wirtz, Musiala e os jogadores que precisam disso”.

    Undav deu uma aula prática durante a semana, quando marcou o gol da vitória por 2 a 1 no amistoso em Stuttgart.

    “Ele é tão inteligente”, elogiou Petersen. “Se a gente observar o gol contra Gana: 99% dos jogadores estariam em impedimento, mas ele não. 99% não marcariam aquele gol, mas ele marcou.”

    Apesar do gol que garantiu a vitória da Alemanha, Undav ouviu críticas de Nagelsmann depois do jogo e a avaliação de que seu papel de reserva provavelmente não deve mudar de cara para a Copa do Mundo.

  • Deniz UndavIMAGO / STEINSIEK.CH

    Apenas Harry Kane é mais produtivo do que Deniz Undav

    Com 18 gols e 5 assistências em 23 partidas da Bundesliga, Undav é de longe o atacante alemão mais perigoso, sendo superado apenas por Harry Kane, do Bayern de Munique. Em todas as competições, Undav soma 36 participações em gols (23 gols e 13 assistências) em 38 partidas oficiais pelo VfB.

    Pela seleção alemã, ele marcou quatro gols em sete partidas, com média de 40 minutos por jogo.

    Apesar de todas as críticas, Petersen também demonstrou compreensão pelo técnico da seleção. “Todo mundo tem tipos de jogadores de que gosta e outros de que não gosta tanto. Nagelsmann talvez veja outros tipos de jogadores, como Havertz ou Woltemade. Mas ele não pode ignorá-lo, porque ele marca gols.”

  • Seleção da DFB: os dados de desempenho dos jogadores ofensivos alemães


    Nome

    Jogos disputados

    Gols

    Assistências

    Minutos

    Deniz Undav

    38

    23

    13

    2921

    Kai Havertz

    14

    3

    2

    524

    Serge Gnabry

    34

    10

    10

    1846

    Nick Woltemade

    48

    11

    5

    3017

    Leroy Sané

    35

    6

    8

    2746

    Florian Wirtz

    41

    6

    9

    2963

    Kevin Schade

    32

    7

    3

    2500


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