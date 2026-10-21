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James Maddison Sandro Tonali Tottenham 2026-27Getty
Chris Burton
Traduzido por

“80% dos torcedores do Tottenham achavam que o time empataria aquele jogo”: Gus Poyet conhece a mentalidade do clube e o vê como azarão na disputa por uma vaga em competições europeias

Tottenham
Premier League
Tottenham x Coventry
R. De Zerbi
Coventry

Gus Poyet conhece bem a torcida do Tottenham por já ter defendido o clube e disse à GOAL que “80%” dos torcedores temiam que o time “empatasse” com o Coventry quando a partida entrou nos 10 minutos finais. No fim, a equipe de Roberto De Zerbi venceu por 3 a 1, e o clube do norte de Londres comemorou sua primeira vitória na Premier League de 2026-27.

  • Dois 17º lugares consecutivos para o Tottenham

    Foram necessárias sete partidas para conquistar os primeiros três pontos, em meio a mais um início difícil. O clube investiu pesado na última janela de transferências para tentar superar as dificuldades recentes e voltar a avançar.

    Depois de terminar em 17º lugar em duas temporadas consecutivas, com o risco de rebaixamento surgindo em diferentes momentos, o Tottenham quer desesperadamente recuperar seu lugar entre os tradicionais seis grandes.

    De Zerbi livrou o time do rebaixamento na temporada passada, e o enigmático italiano era considerado a pessoa ideal para elevar o nível das atuações. Ele é um treinador exigente e espera que todos adotem sua forma de pensar.

    Por um tempo, parecia que os problemas haviam se enraizado a ponto de até o ex-técnico do Brighton ter dificuldade para resolvê-los. A torcida do Tottenham se acostumou a ver o time falhar coletivamente.

  • Tottenham goal 2026-27 Omar MarmoushGetty

    Davies aliviou a tensão com gol no fim contra o Coventry

    A vantagem no primeiro tempo, conquistada graças a James Maddison, foi perdida diante do Coventry nos primeiros quatro minutos após o intervalo. Omar Marmoush recolocou os donos da casa à frente no Tottenham Hotspur Stadium, mas o nervosismo continuou.

    Poyet não está convencido de que muitos dos presentes no impressionante estádio esperavam voltar a sentir o gosto da vitória, até que Ben Davies decidiu a partida aos 96 minutos, com um chute que passou pelas mãos de Carl Rushworth, goleiro do Coventry.

  • O Tottenham pode brigar por títulos europeus nesta temporada?

    Questionado se o Tottenham, que está a apenas seis pontos do Liverpool, quinto colocado, pode ganhar embalo a partir daí e entrar na briga por uma vaga nas competições europeias, Poyet, que falou em parceria com o Gambling.com, referência para sites de cassino, disse ao GOAL: “Acho que é cedo demais. Não me comprometeria com essa previsão.

    “Acho que o Tottenham precisa fazer desta temporada um ano de recuperação para terminar na metade de cima da tabela, assimilar a identidade de Roberto de Zerbi e se fortalecer mentalmente como grupo. Precisa deixar de pensar sempre na possibilidade de perder e entrar em campo pensando na possibilidade de vencer. Portanto, é um ano de transição.

    “Mas, obviamente, pelo dinheiro que gastou, precisa terminar entre os dez primeiros e, se possível, conseguir uma vaga em uma competição europeia. Mas, considerando o que aconteceu nos últimos dois anos e a forma como começou esta temporada, eu não forçaria a expectativa de que agora termine entre os seis primeiros ou algo assim. Não. Estou tentando ser realista. Sou sempre realista e tento ser justo.

    “No começo da temporada, era difícil prever, porque, tudo bem, o clube gastou muito, tem um técnico muito bom, e você poderia pensar: talvez. Mas, depois de ver os primeiros jogos, até mesmo contra o Coventry, nos últimos dez minutos, quando vencia por 2 a 1, eu diria a você, porque conheço a torcida do Tottenham, que 80% do estádio estava pensando: ‘Vamos empatar esse jogo. Com certeza’. Dava para sentir.

    “Então, quando Davies marcou, de alguma forma, porque não entendo como ele marcou, foi como se todos pensassem: ‘Ah, muito obrigado’. Eles precisam se livrar disso, e o jogo contra o Coventry foi o primeiro passo, o que é importante.”

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  • Roberto De Zerbi Tottenham crest 2026Getty/GOAL

    Jogos do Tottenham em 2026-27: três partidas antes da próxima pausa

    O Tottenham saiu da zona de rebaixamento e subiu para a 17ª posição na tabela. Ainda há muito trabalho pela frente para De Zerbi e sua equipe, mas um certo otimismo voltou a uma parte do norte de Londres.

    O desafio agora é repetir esse desempenho com mais regularidade, com mais três jogos antes da pausa de novembro para as seleções. O Tottenham enfrentará o velho rival Chelsea em Stamford Bridge no sábado, depois receberá o Crystal Palace e irá a Elland Road para enfrentar o Leeds.

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