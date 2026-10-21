Questionado se o Tottenham, que está a apenas seis pontos do Liverpool, quinto colocado, pode ganhar embalo a partir daí e entrar na briga por uma vaga nas competições europeias, Poyet, que falou em parceria com o Gambling.com, referência para sites de cassino, disse ao GOAL: “Acho que é cedo demais. Não me comprometeria com essa previsão.

“Acho que o Tottenham precisa fazer desta temporada um ano de recuperação para terminar na metade de cima da tabela, assimilar a identidade de Roberto de Zerbi e se fortalecer mentalmente como grupo. Precisa deixar de pensar sempre na possibilidade de perder e entrar em campo pensando na possibilidade de vencer. Portanto, é um ano de transição.

“Mas, obviamente, pelo dinheiro que gastou, precisa terminar entre os dez primeiros e, se possível, conseguir uma vaga em uma competição europeia. Mas, considerando o que aconteceu nos últimos dois anos e a forma como começou esta temporada, eu não forçaria a expectativa de que agora termine entre os seis primeiros ou algo assim. Não. Estou tentando ser realista. Sou sempre realista e tento ser justo.

“No começo da temporada, era difícil prever, porque, tudo bem, o clube gastou muito, tem um técnico muito bom, e você poderia pensar: talvez. Mas, depois de ver os primeiros jogos, até mesmo contra o Coventry, nos últimos dez minutos, quando vencia por 2 a 1, eu diria a você, porque conheço a torcida do Tottenham, que 80% do estádio estava pensando: ‘Vamos empatar esse jogo. Com certeza’. Dava para sentir.

“Então, quando Davies marcou, de alguma forma, porque não entendo como ele marcou, foi como se todos pensassem: ‘Ah, muito obrigado’. Eles precisam se livrar disso, e o jogo contra o Coventry foi o primeiro passo, o que é importante.”