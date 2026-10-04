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"75 por cento de chance!" - Emmanuel Eboue apoia o atual campeão Arsenal a manter o título da Premier League
Grandes expectativas para os atuais campeões defensores
O Arsenal entrou na temporada 2026-27 com o objetivo de defender seu título após encerrar na última temporada um jejum de 22 anos sem conquistar a liga. Atualmente em segundo lugar na tabela, três pontos atrás do líder Manchester City, o Arsenal mostrou uma consistência convincente apesar de ter sofrido uma dura derrota por 3 a 0 para o Brighton antes da pausa internacional.
Avaliando a disputa pelo título, Eboue, que representou o clube entre 2004 e 2011, disse ao LiveFootballTickets: "O Arsenal é o meu time. Esta temporada vai ser muito difícil porque há muitos times e muitos jogadores bons. Mas, se o Arsenal jogar da forma como vem jogando, acredito que pode vencer a liga. Eu daria talvez 75% de chance."
- Getty Images Sport
Cuidado com a ameaça do oeste de Londres
Embora o City de Enzo Maresca represente o principal obstáculo no topo da tabela, Eboue alertou que o Chelsea de Xabi Alonso pode atrapalhar a defesa do título do Arsenal. O ex-lateral-direito da Costa do Marfim destacou a qualidade e a profundidade do elenco em Stamford Bridge como um fator-chave capaz de desestabilizar o ritmo dos rivais.
Enfatizando a ameaça representada pelos companheiros de Londres, ele insistiu: "O Chelsea é um time com o qual o Arsenal precisa tomar cuidado porque tem muitos jogadores muito bons. A Premier League vai ser muito difícil, mas eu acredito no que Arteta está fazendo e acredito no Arsenal."
A ambição continental vem após a decepção europeia
No continente, o Arsenal está ansioso para dar o passo final após a decepção da temporada passada em Budapeste, onde uma impecável campanha de oito jogos na fase de liga terminou com uma derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain.
Refletindo sobre a resiliência psicológica do Arsenal, Eboue afirmou: "O Arsenal vem chegando cada vez mais perto. Se você continua chegando perto todos os anos, um dia vai vencer. Eu acredito neste time e na maneira como ele joga. Antes, as pessoas diziam que o Arsenal jogava bem, mas não vencia. Agora, os times vão ficar com medo quando enfrentarem o Arsenal."
- AFP
O fator Arteta inspira sucesso futuro
Essa maturidade crescente ficou evidente de imediato quando o Arsenal iniciou sua campanha na Liga dos Campeões de 2026-27 com uma suada vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Napoli, demonstrando sua compostura em condições hostis. A exigente disciplina tática de Arteta revitalizou o Emirates Stadium e o transformou em uma fortaleza intimidadora para os adversários visitantes. Elogiando o impacto transformador do técnico espanhol, Eboue concluiu: "Eu amo Arteta. Gosto muito deste treinador."
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