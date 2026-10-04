O Arsenal entrou na temporada 2026-27 com o objetivo de defender seu título após encerrar na última temporada um jejum de 22 anos sem conquistar a liga. Atualmente em segundo lugar na tabela, três pontos atrás do líder Manchester City, o Arsenal mostrou uma consistência convincente apesar de ter sofrido uma dura derrota por 3 a 0 para o Brighton antes da pausa internacional.

Avaliando a disputa pelo título, Eboue, que representou o clube entre 2004 e 2011, disse ao LiveFootballTickets: "O Arsenal é o meu time. Esta temporada vai ser muito difícil porque há muitos times e muitos jogadores bons. Mas, se o Arsenal jogar da forma como vem jogando, acredito que pode vencer a liga. Eu daria talvez 75% de chance."