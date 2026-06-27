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JOSE MOURINHO IMAGO / NurPhoto
Daniel Buse

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70 milhões de euros de transferência? Real Madrid e Manchester City parecem estar disputando o jogador revelação da Copa do Mundo

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A. Bouaddi
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O Real Madrid e o Manchester City estariam travando uma disputa pela contratação de Ayyoub Bouaddi, a revelação marroquina da Copa do Mundo.

Enquanto o Real Madrid, time em que José Mourinho assume o cargo de técnico, já é considerado há algum tempo um forte candidato na disputa pelo meio-campista do Lille, agora, segundo o jornalista italiano especializado em transferências Matteo Moretto, que trabalha, entre outros, para o jornal *Marca*, o City também entra na disputa. 

O City já teria entrado em contato com o Lille para sondar as possibilidades de uma transferência. Os franceses supostamente pedem 70 milhões de euros pelo jogador da seleção marroquina, que chamou a atenção durante a Copa do Mundo. 

  • Bouaddi se destacou principalmente na primeira partida da fase de grupos dos Leões do Atlas contra o Brasil, quando atuou como armador no meio-campo com calma e visão de jogo, contribuindo para que o Marrocos fizesse um primeiro tempo muito forte no empate em 1 a 1. 

    De acordo com a reportagem, o Lille espera que clubes como Real Madrid e Manchester City entrem em uma disputa acirrada pela contratação de Bouaddi, para que seja possível obter muito mais dinheiro com o jovem jogador. Arsenal, Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain também teriam o jovem em sua lista de desejos, embora até o momento não tenham se mostrado tão concretos quanto os dois primeiros clubes. 

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  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bouaddi estreou na seleção nacional há apenas um mês

    Na Copa do Mundo, Bouaddi confirma as impressões que já havia deixado na Liga dos Campeões, na temporada 2024/25, na vitória por 1 a 0 sobre o Real Madrid. Por outro lado, seu técnico da seleção, Mohamed Ouahbi, considerou suas atuações até agora bastante normais: “Ele não me impressionou contra o Brasil. Já sabíamos, afinal, que tipo de jogador ele é”, esclareceu, elogiando indiretamente o jovem jogador. 

    Bouaddi fez sua estreia na seleção marroquina apenas no final de maio, na vitória por 5 a 0 sobre o Burundi. “Tínhamos certeza de que ele faria uma ótima partida, por isso não foi nenhum risco”, explicou Ouahbi, justificando por que colocou o jovem talento diretamente em ação na Copa do Mundo. 

  • Os números de Ayyoub Bouaddi na temporada 25/26:

    Jogos: 42
    Minutos em campo: 3.153
    Gols: 0
    Assistências: 1