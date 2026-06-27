70 milhões de euros de transferência? Real Madrid e Manchester City parecem estar disputando o jogador revelação da Copa do Mundo

Enquanto o Real Madrid, time em que José Mourinho assume o cargo de técnico, já é considerado há algum tempo um forte candidato na disputa pelo meio-campista do Lille, agora, segundo o jornalista italiano especializado em transferências Matteo Moretto, que trabalha, entre outros, para o jornal *Marca*, o City também entra na disputa.

O City já teria entrado em contato com o Lille para sondar as possibilidades de uma transferência. Os franceses supostamente pedem 70 milhões de euros pelo jogador da seleção marroquina, que chamou a atenção durante a Copa do Mundo.