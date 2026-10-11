Torcedores do United trouxeram de volta uma das manifestações de torcida mais infames do futebol inglês para provocar o rival local. Uma enorme faixa com os dizeres “51 ANOS” foi estendida com orgulho no setor Stretford End durante o confronto do United com o Tottenham pela Premier League, no sábado, em Old Trafford.

A provocação deliberada é dirigida ao City, em meio à batalha judicial em andamento e amplamente divulgada do clube. O City enfrenta atualmente as consequências de ter sido acusado de mais de 100 supostas violações das regras financeiras pela Premier League.