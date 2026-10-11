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51 ANOS! Torcedores do Manchester United trazem de volta faixa icônica com contador para provocar o Manchester City por decisão sobre regras financeiras
Torcedores do United miram o City
Torcedores do United trouxeram de volta uma das manifestações de torcida mais infames do futebol inglês para provocar o rival local. Uma enorme faixa com os dizeres “51 ANOS” foi estendida com orgulho no setor Stretford End durante o confronto do United com o Tottenham pela Premier League, no sábado, em Old Trafford.
A provocação deliberada é dirigida ao City, em meio à batalha judicial em andamento e amplamente divulgada do clube. O City enfrenta atualmente as consequências de ter sido acusado de mais de 100 supostas violações das regras financeiras pela Premier League.
- AFP
Desconsiderando uma década de sucesso
Ao escolher o número específico 51, a torcida de Old Trafford envia uma mensagem clara e contundente sobre a era moderna de domínio do Manchester City. O número sugere que todos os títulos conquistados pelo City entre 2009 e 2018 deveriam ser completamente apagados dos registros oficiais.
Esse período exato de nove anos está no centro do complexo processo movido pela Premier League contra o clube. Se esses títulos específicos forem desconsiderados, os torcedores do United argumentam que o jejum do City de títulos importantes remonta à conquista da Copa da Liga Inglesa em 1976.
O renascimento de uma infame faixa de notícias
Essa nova faixa da torcida é uma continuação direta e moderna da faixa original com o contador “24 ANOS”, exibida pela primeira vez pelos torcedores do Manchester United em 2000. A faixa foi criada especificamente para destacar o longo e doloroso jejum de títulos do Manchester City naquela época.
Os torcedores do United atualizaram o número da faixa todos os anos, enquanto o City seguia sem conquistar títulos. O contador chegou a 35.
A faixa original só foi retirada depois que o City finalmente conquistou a Copa da Inglaterra em 2011. Aquela vitória encerrou a longa espera do clube e deu início a uma era de muito sucesso, com vários títulos da Premier League, copas nacionais e a Champions League.
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Testes iminentes e recursos judiciais
O intenso escrutínio em torno das acusações financeiras continua a dominar o debate sobre o City nesta temporada. O clube foi inicialmente acusado pela Premier League em fevereiro de 2023, após uma longa investigação sobre sua conduta financeira no passado.
O City tem negado de forma veemente e reiterada qualquer irregularidade relacionada às acusações. O clube já apresentou um recurso formal contra a decisão da comissão independente e mantém sua inocência enquanto luta para proteger seu legado esportivo recente.
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