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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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5 motivos.. por que o Bayern decidiu o primeiro capítulo do grande duelo europeu contra o Real?

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O Bayern de Munique mereceu a vitória no reduto do Real Madrid, no primeiro capítulo da batalha europeia entre ambos para garantir uma vaga nas meias-finais da Liga dos Campeões.

O Bayern regressou a Munique com uma vitória valiosa (2-1) na noite de ontem, terça-feira, num jogo que pareceu uma final antecipada da competição entre os dois gigantes — a primeira vitória da equipa bávara no Santiago Bernabéu em 25 anos.

Embora as estatísticas do jogo indiquem números equilibrados entre as duas equipas, o Bayern de Munique impôs o seu domínio no encontro, enquanto o Real Madrid preferiu apostar nos contra-ataques. Só saiu das suas zonas no último quarto de hora, depois de sofrer o segundo golo, o que resultou num golo para reduzir a desvantagem.

As razões da superioridade do Bayern de Munique sobre o Real Madrid são muitas, mas o Kooora apresenta as 5 principais nas linhas seguintes.

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    Defesa catastrófica

    A defesa do Real Madrid continua a sofrer com vários problemas, e o jogo contra o Bayern de Munique é mais uma prova disso nesta temporada.

    Além do mau posicionamento e da cobertura deficiente dos jogadores da linha defensiva, a partida contra a equipe bávara teve erros individuais catastróficos, um dos quais resultou no segundo gol sofrido, depois que a bola foi perdida no início do segundo tempo.

    Thiago Betarch, meio-campista, também deu um presente a Serge Gnabry diante do gol, mas o astro alemão não soube aproveitar a chance.

    O primeiro gol, marcado por Luis Díaz, confirmou um problema recorrente no miolo da defesa do Real Madrid: Gnabry enfiou um passe em profundidade com facilidade para o atacante colombiano, que se viu cara a cara com o goleiro, na ausência dos zagueiros.

    Dean Huijsen foi um ponto fraco evidente na retaguarda da equipe, por isso foi a primeira alteração do técnico Álvaro Arbeloa, que o substituiu por Éder Militão, de volta após lesão.

    Não fosse a falta de pontaria dos atacantes do Bayern de Munique em mais de um lance diante do gol, o Bayern poderia ter decidido a classificação cedo em Madri, sem precisar esperar o jogo de volta.

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    ري﻿al Madrid sente falta de Courtois

    Quando o Real Madrid superava os grandes clubes em confrontos mesmo sem ser o melhor lado, Thibaut Courtois era o herói silencioso dessas vitórias.

    Isso aconteceu diante do Atlético de Madrid e do Manchester City nesta temporada, e há muitos exemplos nas últimas poucas temporadas.

    É verdade que o histórico de Courtois talvez não rivalize com o de outros goleiros, mas o belga consegue salvar o seu gol de bolas que, se tivessem entrado, ele não seria culpado — e esse é o segredo que levou o time merengue a vencer em mais de uma ocasião.

    E o impacto de Courtois ficou evidente desde a sua lesão; na partida contra o Bayern de Munique, seu substituto Andriy Lunin sofreu dois gols — talvez o belga fosse capaz de evitar um deles.

    E, além dos dois gols, os defensores do Real Madrid não se sentem confiantes com a presença de Lunin, e isso ficou claro em um lance do primeiro tempo, quando Harry Kane deu um passe “na medida” para Dayot Upamecano, mas este finalizou fraco no canto esquerdo; Carvajal tirou em cima da linha, enquanto o goleiro ucraniano se atirou para o lado direito.

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    Conflito das partes

    Desde o primeiro momento, ficou clara a superioridade dos pontas do Bayern de Munique, Michael Olise e Luis Díaz, sobre os laterais da equipe da casa, Álvaro Carreras e Trent Alexander-Arnold.

    Carreras não conseguiu resistir nos duelos individuais diante da velocidade e da habilidade do astro francês, cujas arrancadas se tornaram uma arma ofensiva do Bayern na partida.

    Jamie Carragher, ex-astro da Inglaterra, disse em sua análise do jogo que o que Olise apresentou contra o Real Madrid foi a melhor atuação individual que ele viu durante toda a temporada atual.

    Do outro lado, Díaz foi um dos destaques da partida e conseguiu marcar o primeiro gol, que abriu o confronto a favor da equipe visitante.

    Sobre isso, o ex-astro inglês Roy Keane criticou Arnold duramente, dizendo: "São erros infantis. Você deixar o Luis Díaz levar a melhor sobre você como se você nem existisse? Isso é uma bobagem! É como se ele nunca tivesse jogado na posição de lateral-direito na vida".

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    gigante veterano

    Na mesma medida em que o Real Madrid sentiu falta dos serviços de Courtois, o Bayern de Munique se beneficiou da presença do experiente paredão alemão Manuel Neuer, de 40 anos.

    Neuer agigantou-se e defendeu 9 bolas dos jogadores do Real Madrid, especialmente da dupla Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, para conquistar, com mérito, o prêmio de homem do jogo.

    Pode-se dizer que, não fosse pelas defesas de Neuer, o resultado teria sido diferente; até o gol que sofreu veio por muito pouco, depois de a bola ter ultrapassado a linha do gol por uma pequena margem.

    O treinador Vincent Kompany deve muito do crédito por esta vitória ao seu goleiro, e lhe deverá ainda mais caso consiga a classificação para as semifinais, sobretudo porque, graças ao brilho de Neuer, o time bávaro conquistou no terreno do Real uma vitória que não acontecia desde 2001.

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    م'Bappé levanta questões

    Apesar do golo que marcou, o que manteve vivas as esperanças do Real Madrid, o desempenho de Kylian Mbappé na partida não foi o esperado, dando continuidade às suas dificuldades nos grandes confrontos.

    A pergunta volta a repetir-se: será melhor para o Real Madrid jogar sem Mbappé? E será que a presença de Mbappé trava as arrancadas de outros jogadores, como Fede Valverde, que brilha na ausência da estrela francesa?

    Mbappé tem sido alvo de duras críticas, sobretudo porque as vitórias do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid e o Manchester City ocorreram na sua ausência do onze inicial, já que a equipa atuou de forma mais coletiva.

    A estrela francesa desperdiçou duas grandes oportunidades diante da baliza, que teriam sido suficientes para garantir a vitória da equipa merengue, apesar da exibição fraca.

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    تحكيم إنجليزي ممتاز

    O jogo entre Real Madrid e Bayern de Munique foi uma das raras ocasiões na Liga dos Campeões desta temporada em que uma partida terminou sem uma verdadeira polêmica de arbitragem.

    O árbitro inglês Michael Oliver apresentou um desempenho de destaque e conduziu a partida com segurança, sem problemas, tomando decisões corretas.

    Jogadores do Real Madrid protestaram contra a validação do gol de Luis Díaz, apesar de a bola ter tocado na mão de Michael Olise no início da jogada, mas o especialista espanhol em arbitragem Iturralde González apoiou a decisão de Oliver.

    Iturralde também elogiou a decisão do árbitro inglês de aplicar um cartão amarelo a Aurélien Tchouaméni por uma falta na entrada da área no primeiro tempo, apesar do protesto do jogador francês, já que o cartão causou sua suspensão para o jogo de volta.

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    A decisão foi adiada

    Apesar da derrota do Real Madrid em casa e de ter apresentado um nível dececionante, ninguém se atreve a dizer que a qualificação está decidida a favor da equipa bávara.

    Até o próprio Vincent Kompany, quando foi questionado sobre a garantia de a sua equipa se qualificar, respondeu: “O jogo foi como a primeira parte de uma partida longa; não há espaço para grandes celebrações ou para uma sensação de satisfação total. Pelo contrário, é preciso preparar-se com força para a ronda decisiva na Allianz Arena”.

    Já Arbeloa ergueu a bandeira do desafio e declarou: “Se há uma equipa capaz de vencer em Munique, é o Real Madrid. Quem não acreditar em nós que fique em Madrid, mas nós iremos a Munique com toda a nossa força para vencer”.

    E a equipa espanhola precisa de vencer por uma diferença de dois golos no estádio “Allianz Arena”, diante de um gigante alemão que, esta época, devora tudo a nível interno e continental.

    Ainda assim, o Real Madrid agarra-se à esperança de dar a volta ao resultado no terreno do adversário, sobretudo porque entrará no jogo com a maioria das suas armas, depois de as suas estrelas terem evitado receber um cartão amarelo que as deixaria suspensas — com exceção de Tchouaméni apenas.

    O quinteto Mbappé, Vinícius, Jude Bellingham, Dean Huijsen e Álvaro Carreras estava ameaçado de falhar o duelo da segunda mão, mas ontem não recebeu quaisquer cartões.

    E, caso o Bayern de Munique recorra à pressão alta no jogo da segunda mão, como fez no “Santiago Bernabéu”, a equipa merengue poderá encontrar o caminho para as meias-finais, apostando em contra-ataques rápidos nas costas dos defesas.

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