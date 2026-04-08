O Bayern de Munique mereceu a vitória no reduto do Real Madrid, no primeiro capítulo da batalha europeia entre ambos para garantir uma vaga nas meias-finais da Liga dos Campeões.

O Bayern regressou a Munique com uma vitória valiosa (2-1) na noite de ontem, terça-feira, num jogo que pareceu uma final antecipada da competição entre os dois gigantes — a primeira vitória da equipa bávara no Santiago Bernabéu em 25 anos.

Embora as estatísticas do jogo indiquem números equilibrados entre as duas equipas, o Bayern de Munique impôs o seu domínio no encontro, enquanto o Real Madrid preferiu apostar nos contra-ataques. Só saiu das suas zonas no último quarto de hora, depois de sofrer o segundo golo, o que resultou num golo para reduzir a desvantagem.

As razões da superioridade do Bayern de Munique sobre o Real Madrid são muitas, mas o Kooora apresenta as 5 principais nas linhas seguintes.

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