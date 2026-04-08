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5 clubes de uma única liga... definida a batalha pela vaga adicional na Liga dos Campeões da Europa

Sporting x Arsenal
Sporting
Arsenal
Liga dos Campeões
Portugal
England

العدد مرشح للزيادة في حالة استثنائية

A Premier League inglesa ("Premier League") garantiu a obtenção de uma quinta vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa 2026-2027.

Segundo o que informou a emissora britânica "Sky Sports", os cinco primeiros clubes na classificação da Premier League nesta temporada representarão a Inglaterra na próxima temporada da principal competição continental, após os clubes ingleses liderarem o ranking do coeficiente de desempenho.

Isso ocorreu após a vitória do Arsenal fora de casa sobre o Sporting Lisboa, de Portugal, por 1 a 0, na noite de ontem, terça-feira, no jogo de ida das quartas de final da edição atual do torneio.

Esta é a segunda vez consecutiva que a Premier League obtém uma vaga extra, já que lidera o ranking do coeficiente de desempenho europeu.

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  • 7 jogadores da Premier League?

    Atualmente, o Liverpool ocupa o quinto lugar na liga, mas está apenas um ponto à frente do Chelsea, que é sexto.

    No entanto, a próxima edição da Liga dos Campeões poderá contar com a participação de um número maior de clubes ingleses.

    Se o Aston Villa, que atualmente ocupa o quarto lugar, conseguir vencer a Liga Europa e terminar a temporada fora dos quatro primeiros, a Inglaterra poderá ter seis clubes na competição, e o mesmo cenário aplica-se ao Liverpool na Liga dos Campeões.

    Caso qualquer equipa inglesa vença um título europeu e termine a temporada no quinto lugar, o sexto lugar também se qualificará para a Liga dos Campeões.

    Mas se duas equipas vencerem títulos europeus e terminarem a temporada em quinto e sexto lugares, o sétimo classificado receberá a vaga de qualificação.

    O Nottingham Forest também pode qualificar-se para a Liga dos Campeões caso vença a Liga Europa.

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  • من يحصل على المقعد الإضافي الثاني؟

    A União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) concede duas vagas adicionais às duas melhores ligas em termos de desempenho e, com a Premier League garantindo uma delas, a disputa segue pela outra vaga.

    A Espanha parece ser a mais próxima de assegurá-la, à frente da Alemanha e de Portugal.

    Atualmente, os clubes ingleses lideram o coeficiente da UEFA com 25,013 pontos, contra 20,281 pontos dos clubes espanhóis, sendo que o Real Madrid perdeu na mesma noite em casa para o Bayern de Munique por 1 a 2.

    Os clubes alemães ocupam o terceiro lugar com 19,714 pontos, seguidos pelos portugueses com 18,900 e, depois, pelos italianos com 18,714 pontos.

  • كيف يعمل نظام المعامل؟

    Cada país recebe pontos com base nos resultados dos seus clubes na Liga dos Campeões, na Liga Europa e na Liga Conferência Europa.

    Em seguida, o total de pontos é dividido pelo número de clubes participantes nas competições europeias, para que os países sejam classificados de acordo com a média de pontos.

    A vitória concede dois pontos, o empate um ponto, enquanto a derrota não concede quaisquer pontos.

    Também são atribuídos pontos adicionais com base na posição das equipas na fase de liga e na progressão nas eliminatórias.

    Estes pontos adicionais são mais elevados na Liga dos Campeões em comparação com as outras duas competições.

    A equipa que termina a fase de liga da Liga dos Campeões no primeiro lugar recebe 12 pontos adicionais, face a 6 pontos para o líder da Liga Europa e 4 pontos para o líder da Liga Conferência Europa.

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