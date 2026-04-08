A Premier League inglesa ("Premier League") garantiu a obtenção de uma quinta vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa 2026-2027.

Segundo o que informou a emissora britânica "Sky Sports", os cinco primeiros clubes na classificação da Premier League nesta temporada representarão a Inglaterra na próxima temporada da principal competição continental, após os clubes ingleses liderarem o ranking do coeficiente de desempenho.

Isso ocorreu após a vitória do Arsenal fora de casa sobre o Sporting Lisboa, de Portugal, por 1 a 0, na noite de ontem, terça-feira, no jogo de ida das quartas de final da edição atual do torneio.

Esta é a segunda vez consecutiva que a Premier League obtém uma vaga extra, já que lidera o ranking do coeficiente de desempenho europeu.

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