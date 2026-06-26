495 possibilidades para os três melhores... Por que os líderes dos grupos esperam até o final para saber quem serão seus adversários?

Embora o sorteio da Copa do Mundo defina desde o início toda a estrutura da árvore das fases eliminatórias, há uma parte que permanece em aberto até o final da fase de grupos.

Na nova edição, classificam-se os times que ficarem em primeiro e segundo lugar nas 12 chaves, além das 8 melhores seleções que ficarem em terceiro lugar.

É fácil determinar os confrontos das oitavas de final que reúnem os primeiros e segundos colocados dos grupos (são 4 confrontos), ou aqueles que colocam os segundos colocados uns contra os outros (também são 4 confrontos).

Mas o problema surge quando se trata dos confrontos entre os líderes dos grupos e uma das melhores seleções que ficaram em terceiro lugar (são 8 confrontos).

A identidade dessas oito seleções só é conhecida após o término de todas as partidas da fase de grupos e, portanto, não é possível definir todas as partidas das oitavas de final antes disso.

Esse sistema irritou Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã, que disse antes da partida de sua equipe contra o Equador: “Não acho que seja ideal sermos penalizados por sermos os líderes do grupo... Na minha opinião, isso não é justo”.

Embora a regra geral determine que se aguarde o fim da fase de grupos para definir os confrontos entre os líderes de grupo e os terceiros colocados, algumas partidas podem ser decididas antes disso se os resultados levarem à permanência de apenas um dos 495 cenários previstos no Anexo C.

Nesse caso, a Federação Internacional pode anunciar oficialmente o confronto antes mesmo do término de todas as partidas da fase de grupos, pois quaisquer resultados posteriores não serão capazes de alterar esse rumo na tabela de distribuição.