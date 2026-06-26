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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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495 possibilidades para os três melhores... Por que os líderes dos grupos esperam até o final para saber quem serão seus adversários?

Especiais e Opinião
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As disputas pelas vagas ficam complicadas devido ao novo sistema da Copa do Mundo

Nas edições anteriores da Copa do Mundo, o público já estava acostumado a saber quais seriam a maioria dos confrontos das fases eliminatórias assim que cada chave fosse concluída, mas a Copa do Mundo de 2026 apresenta uma equação totalmente diferente. Com o aumento do número de seleções para 48 e a adoção do sistema de classificação das oito melhores terceiras colocadas, não é mais possível determinar antecipadamente os jogos das oitavas de final.

Por esse motivo, uma seleção pode garantir o primeiro lugar em seu grupo, mas continuará sem saber quem será seu adversário até o término da última partida da fase de grupos, pois o destino de alguns confrontos está ligado à chamada “tabela de possibilidades dos melhores terceiros”, que inclui 495 possibilidades diferentes, sendo esse um dos aspectos mais complexos do novo sistema da competição.

  • Por que a FIFA não consegue anunciar antecipadamente todos os confrontos das oitavas de final?

    Embora o sorteio da Copa do Mundo defina desde o início toda a estrutura da árvore das fases eliminatórias, há uma parte que permanece em aberto até o final da fase de grupos.

    Na nova edição, classificam-se os times que ficarem em primeiro e segundo lugar nas 12 chaves, além das 8 melhores seleções que ficarem em terceiro lugar.

    É fácil determinar os confrontos das oitavas de final que reúnem os primeiros e segundos colocados dos grupos (são 4 confrontos), ou aqueles que colocam os segundos colocados uns contra os outros (também são 4 confrontos).

    Mas o problema surge quando se trata dos confrontos entre os líderes dos grupos e uma das melhores seleções que ficaram em terceiro lugar (são 8 confrontos).

    A identidade dessas oito seleções só é conhecida após o término de todas as partidas da fase de grupos e, portanto, não é possível definir todas as partidas das oitavas de final antes disso.

    Esse sistema irritou Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã, que disse antes da partida de sua equipe contra o Equador: “Não acho que seja ideal sermos penalizados por sermos os líderes do grupo... Na minha opinião, isso não é justo”.

    Embora a regra geral determine que se aguarde o fim da fase de grupos para definir os confrontos entre os líderes de grupo e os terceiros colocados, algumas partidas podem ser decididas antes disso se os resultados levarem à permanência de apenas um dos 495 cenários previstos no Anexo C.

    Nesse caso, a Federação Internacional pode anunciar oficialmente o confronto antes mesmo do término de todas as partidas da fase de grupos, pois quaisquer resultados posteriores não serão capazes de alterar esse rumo na tabela de distribuição.

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  • Por que existem 495 possibilidades?

    Existem 495 combinações diferentes de grupos dos quais podem sair os terceiros colocados classificados. O número pode parecer enorme, mas é o resultado natural dos cálculos matemáticos.

    Existem 12 grupos, mas apenas os terceiros colocados de 8 grupos se classificam; ou seja, a FIFA precisa considerar todas as possibilidades para selecionar 8 grupos entre os 12.

    Por esse motivo, a FIFA incluiu no Anexo C do regulamento do torneio uma tabela com 495 cenários diferentes, de modo a determinar antecipadamente a posição de cada terceiro colocado na árvore das oitavas de final, assim que forem conhecidos os grupos dos quais os oito classificados saíram.

  • A FIFA realiza um sorteio após o término da fase de grupos?

    A FIFA não realiza nenhum novo sorteio após a fase de grupos, limitando-se a consultar a tabela correspondente entre as 495 possibilidades já definidas.

    A tabela não apenas determina a identidade dos adversários, mas também define a posição de cada seleção na árvore do torneio; assim, assim que se sabe que as seleções classificadas em terceiro lugar vieram — por exemplo — dos grupos (A, C, D, F, H, I, J e L), a FIFA escolhe a linha correspondente a essa combinação no anexo (Anexo C), para que as posições de todas essas seleções na árvore do torneio sejam determinadas automaticamente.

  • Por que o terceiro colocado não enfrenta o líder do seu grupo?

    A FIFA estabeleceu uma regra fixa no quadro de confrontos: qualquer seleção que se classificar entre as três melhores não poderá enfrentar o líder do seu grupo nas oitavas de final, pois as duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos.

    Por isso, todos os 495 cenários foram elaborados de forma a impedir que duas seleções do mesmo grupo se enfrentem novamente nas primeiras fases da chave de eliminação direta.

    Além disso, esse sistema visa manter o equilíbrio na árvore da competição, de modo que as seleções classificadas sejam distribuídas de maneira equilibrada e justa, evitando a repetição de partidas da fase de grupos em etapas iniciais e sem a necessidade de realizar qualquer novo sorteio após o término da primeira fase.

  • Por que as previsões da mídia variam diariamente?

    Por esse motivo, quaisquer gráficos ou reportagens divulgados durante a fase de grupos que associem o líder de um grupo a um determinado adversário entre os terceiros colocados não passam de cenários provisórios.

    Se a classificação dos melhores terceiros mudar após uma partida ou até mesmo um único gol, a identidade de um dos oito grupos dos quais o terceiro colocado se classificará poderá mudar, o que significa a transição para um cenário diferente na tabela 495.

    Portanto, qualquer confronto desse tipo só se torna oficial após o término de todas as partidas da fase de grupos e a aprovação da lista das oito melhores seleções que ocupam o terceiro lugar.

  • Como é que um único gol pode mudar completamente o panorama da fase de 32?

    Imagine que o terceiro colocado de um grupo ocupe a oitava posição entre os melhores terceiros antes da última rodada.

    Se outra seleção marcar um gol no final da partida em um grupo diferente, ela pode saltar para o oitavo lugar e eliminar o terceiro colocado desse grupo da competição.

    Nesse caso, não só o nome da seleção classificada mudaria, mas também todo o cenário dentro da tabela de 495 possibilidades, o que levaria à alteração de vários confrontos nas oitavas de final de uma só vez, e não apenas de uma partida.

    É por isso que alguns confrontos das fases eliminatórias permanecem em aberto até o apito final da última partida da fase de grupos.

  • Como se determinam as melhores seleções que ficaram em terceiro lugar?

    A FIFA estabelece a classificação com base nos seguintes critérios:

    Número de pontos.

    Diferença de gols.

    Número de gols marcados.

    Desempenho em termos de jogo limpo (cartões amarelos e vermelhos).

    A versão mais recente do ranking mundial divulgado pela FIFA.

    E, caso o empate persista, as versões anteriores do ranking mundial.

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