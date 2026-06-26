495 possibilidades para os três melhores... Por que os líderes dos grupos esperam até o final para saber quem serão seus adversários?

Nas edições anteriores da Copa do Mundo, o público já estava acostumado a saber quais seriam a maioria dos confrontos das fases eliminatórias assim que cada chave fosse concluída, mas a Copa do Mundo de 2026 apresenta uma equação totalmente diferente. Com o aumento do número de seleções para 48 e a adoção do sistema de classificação das oito melhores terceiras colocadas, não é mais possível determinar antecipadamente os jogos das oitavas de final.
Por esse motivo, uma seleção pode garantir o primeiro lugar em seu grupo, mas continuará sem saber quem será seu adversário até o término da última partida da fase de grupos, pois o destino de alguns confrontos está ligado à chamada “tabela de possibilidades dos melhores terceiros”, que inclui 495 possibilidades diferentes, sendo esse um dos aspectos mais complexos do novo sistema da competição.