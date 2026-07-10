Segundo o jornal inglês The Sun, as negociações entre os clubes já estão em um estágio bastante avançado. De acordo com a reportagem, o Arsenal e o Club Brugge também estariam se aproximando cada vez mais quanto ao valor da transferência. Estaria em jogo um pagamento de cerca de 41 milhões de euros pelo ponta-esquerda de 24 anos.

Caso a transferência se concretize, Tzolis se tornaria imediatamente a saída mais cara da história do Club Brugge. O recorde atual pertence a Charles De Ketelaere, que se transferiu para o AC Milan em 2022 por 37,5 milhões de euros.