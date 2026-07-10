Há apenas dois anos, o grego jogava pelo Fortuna Düsseldorf na 2ª Bundesliga; agora, o ponta do Club Brugge parece estar prestes a fazer uma transferência espetacular para o Arsenal.
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41 milhões de euros de valor da transferência! Ex-jogador do Fortuna Düsseldorf parece estar prestes a assinar uma transferência recorde para o Arsenal
Segundo o jornal inglês The Sun, as negociações entre os clubes já estão em um estágio bastante avançado. De acordo com a reportagem, o Arsenal e o Club Brugge também estariam se aproximando cada vez mais quanto ao valor da transferência. Estaria em jogo um pagamento de cerca de 41 milhões de euros pelo ponta-esquerda de 24 anos.
Caso a transferência se concretize, Tzolis se tornaria imediatamente a saída mais cara da história do Club Brugge. O recorde atual pertence a Charles De Ketelaere, que se transferiu para o AC Milan em 2022 por 37,5 milhões de euros.
Christos Tzolis foi transferido do Fortuna Düsseldorf para o Club Brugge em 2024
Nos Gunners, Tzolis poderia assumir no futuro o papel de Leandro Trossard. O belga, por sua vez, parece estar prestes a deixar Londres e se transferir para o Besiktas de Istambul.
Tzolis foi transferido do Fortuna Düsseldorf para o Club Brugge no verão de 2024 por 6,5 milhões de euros e, em pouco tempo, tornou-se uma das estrelas da liga. Na última temporada, ele se destacou com 22 gols e 30 assistências em 56 partidas oficiais, contribuindo significativamente para a conquista do campeonato belga. Seu contrato com o Club Brugge vai até 2029.
Christos Tzolis: Estatísticas da temporada 2025/26
Jogos
56
Gols
22
Assistências
30
Minutos em campo
4.712
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