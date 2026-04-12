4 motivos principais... Por que a seleção saudita desistiu de contratar Walid El-Rakraki?

A incerteza sobre a identidade do próximo técnico da seleção saudita, seja antes ou depois da Copa do Mundo de 2026, aumenta após notícias confirmadas que apontam para a saída definitiva do francês Hervé Renard.

Renard tem sofrido críticas severas nos últimos tempos, devido aos maus resultados, à instabilidade técnica e à sua incapacidade de resistir às críticas da mídia e da torcida.

Nos últimos dias, surgiram vários nomes para assumir a liderança técnica da Seleção Verde, com destaque para o renomado técnico Walid Regragui, ex-treinador do Marrocos.

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No entanto, nas últimas horas, surgiram relatos confiáveis apontando vários outros nomes, representados pelo português Pedro Emanuel (Al-Fayha), pelo grego Georgios Donis (Al-Khaleej) e pelo brasileiro Pericles Chamusca (Al-Taawoun).

O nome de Walid Regragui foi excluído da lista de candidatos, e o “Koora” destaca, nas linhas a seguir, as possíveis razões para a exclusão do técnico marroquino das indicações.



