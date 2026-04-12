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وليد الركراكيAFP
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4 motivos principais... Por que a seleção saudita desistiu de contratar Walid El-Rakraki?

Especiais e Opinião
W. Regragui
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O técnico marroquino está fora dos planos da seleção nacional para o próximo período

A incerteza sobre a identidade do próximo técnico da seleção saudita, seja antes ou depois da Copa do Mundo de 2026, aumenta após notícias confirmadas que apontam para a saída definitiva do francês Hervé Renard.

Renard tem sofrido críticas severas nos últimos tempos, devido aos maus resultados, à instabilidade técnica e à sua incapacidade de resistir às críticas da mídia e da torcida.

Nos últimos dias, surgiram vários nomes para assumir a liderança técnica da Seleção Verde, com destaque para o renomado técnico Walid Regragui, ex-treinador do Marrocos.

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No entanto, nas últimas horas, surgiram relatos confiáveis apontando vários outros nomes, representados pelo português Pedro Emanuel (Al-Fayha), pelo grego Georgios Donis (Al-Khaleej) e pelo brasileiro Pericles Chamusca (Al-Taawoun).

O nome de Walid Regragui foi excluído da lista de candidatos, e o “Koora” destaca, nas linhas a seguir, as possíveis razões para a exclusão do técnico marroquino das indicações.


  • هيرفي رينارد - وليد الركراكي - جورجي جيسوس - سعد الشهري - herve Renard - jorge jesus - khaled al atawi - walid al regraguiKooora

    Dificuldade em aceitar a tarefa

    Crescem as dúvidas nos bastidores da seleção saudita quanto à possibilidade de Walid Regragui aceitar a missão de comandar a “Selecção Verde” nesta fase, especialmente devido à delicadeza do período que antecede os grandes eventos, com destaque para a Copa do Mundo de 2026.

    Algumas fontes acreditam que o técnico marroquino possa preferir permanecer em um ambiente mais estável do ponto de vista administrativo e técnico, em vez de se envolver em um novo projeto que exija muito tempo para ser reconstruído.

    Além disso, a natureza da pressão da mídia e da torcida no futebol saudita é considerada um dos fatores que podem tornar a decisão de aceitar a função mais complexa para ele, em comparação com outras seleções.

    Portanto, a ideia de recusar a oferta não se limitou apenas ao aspecto técnico, mas se estendeu a considerações relacionadas à estabilidade e às condições que cercam a função.

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  • وليد الركراكيEPA

    O desejo do técnico marroquino

    O fator pessoal relacionado à vontade de El-Rakraki é considerado uma das principais razões possíveis para sua exclusão das indicações, já que relatos indicam que o técnico marroquino não considera o comando da seleção saudita uma de suas prioridades atuais.

    Alguns acreditam que El-Rakraki se inclina mais para continuar em um projeto de treinamento que lhe ofereça maior estabilidade a longo prazo, em vez de assumir uma função de curto prazo antes de um grande torneio.

    Além disso, o técnico prefere trabalhar em um ambiente que lhe dê total liberdade na escolha do projeto técnico, o que talvez não esteja totalmente disponível no momento dentro da Federação Saudita.

    Assim, o desejo pessoal desempenhou um papel importante na redução das chances de ele assumir a liderança técnica.

  • O ataque em massa

    O nome de Walid Regragui gerou uma onda de polêmica em alguns círculos da torcida nas redes sociais, onde uma parte dos torcedores manifestou sua rejeição à ideia de que ele assumisse o comando da seleção saudita.

    Essa rejeição surgiu em meio a críticas dirigidas ao técnico, após declarações anteriores consideradas controversas por alguns, quando ele afirmou que a seleção marroquina “representa a si mesma e não representa os árabes”, o que foi interpretado de forma negativa por alguns seguidores.

    Isso fez com que essas declarações fossem amplamente compartilhadas, o que contribuiu para o aumento das críticas contra ele, e parte da torcida o descreveu com adjetivos considerados negativos, como arrogância ou presunção em suas relações com a mídia.

    Com base nessa grande reação do público, algumas partes consideraram que esse fator pode ter influenciado sua exclusão dos planos da comissão técnica da seleção na fase atual.

  • وليد الركراكي

    Falta de experiência na Liga Roshen

    Apesar dos sucessos de Walid Regragui com a seleção marroquina, algumas reportagens apontaram que sua falta de experiência prévia na Liga Saudita pode ser um fator negativo em sua candidatura.

    A Liga Saudita tornou-se um ambiente competitivo e complexo, com grandes nomes internacionais, o que exige um conhecimento preciso da natureza dos jogadores locais e estrangeiros e do nível da competição.

    Alguns acreditam que a experiência dos treinadores na liga lhes dá uma vantagem ao lidar com a pressão dos jogos e os detalhes da competição diária.

    Por isso, outros nomes com experiência direta na Liga Saudita nos últimos tempos foram preferidos.