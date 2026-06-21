É o que informa o jornal esportivo italiano Corriere dello Sport. Segundo a publicação, os Reds pretendem reforçar seu meio-campo com o francês e superar a concorrência na disputa pelo jogador de 25 anos. Thuram ainda tem contrato com a Juventus até 2029, o que significa que provavelmente será necessário pagar uma quantia considerável por sua transferência. Seu valor de mercado está atualmente em 38 milhões de euros.
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38 milhões de euros de valor de mercado: o Liverpool estaria interessado na estrela da Juventus
Com a Juventus, Thuram acabou perdendo a classificação para a Liga dos Campeões na reta final da temporada da Série A; por isso, os Bianconeri estariam abertos a uma transferência que gerasse uma compensação financeira adequada, já que, segundo a reportagem, pretendem compensar a perda de receita decorrente da ausência na competição.
Além dos Reds, dois outros clubes da Premier League — o Nottingham Forest e o Manchester United — estariam de olho no filho de Lilian Thuram, campeão mundial francês de 1998.
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Khephren Thuram não foi convocado para a Copa do Mundo
Os Reds já haviam demonstrado interesse em Thuram anteriormente, quando ele ainda jogava pelo OGC Nice, após ter sido formado no AS Monaco. Sob o comando do técnico Jürgen Klopp, o time de Anfield Road era, supostamente, o principal candidato a contratá-lo — mas, em 2024, Thuram acabou se transferindo de forma surpreendente para os Bianconeri, em Turim, por uma taxa de transferência de 20 milhões de euros.
Enquanto seu irmão Marcus, do Inter de Milão, foi convocado pelo técnico Didier Deschamps para a Copa do Mundo, Khephren terá que acompanhar o torneio à distância. Ele não faz parte da seleção francesa de 26 jogadores, embora tenha disputado três partidas pela Equipe Tricolore no outono de 2025. No total, ele soma quatro partidas pela seleção francesa desde 2023.
Os números de Khephren Thuram na temporada 2025/26:
Jogos: 45 Minutos em campo: 3.136 Gols: 4 Assistências: 5