38 milhões de euros de valor de mercado: o Liverpool estaria interessado na estrela da Juventus

Com a Juventus, Thuram acabou perdendo a classificação para a Liga dos Campeões na reta final da temporada da Série A; por isso, os Bianconeri estariam abertos a uma transferência que gerasse uma compensação financeira adequada, já que, segundo a reportagem, pretendem compensar a perda de receita decorrente da ausência na competição.

Além dos Reds, dois outros clubes da Premier League — o Nottingham Forest e o Manchester United — estariam de olho no filho de Lilian Thuram, campeão mundial francês de 1998.