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Mika Godts Ajax 2024 2025Getty Images
Daniel Buse

Traduzido por

29 pontos em 30 jogos do campeonato: o FC Bayern de Munique parece estar de olho na estrela do Ajax

Bundesliga
Bayern de Munique
M. Godts
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Eredivisie

O FC Bayern de Munique estaria de olho em Mika Godts, do Ajax de Amsterdã, na busca por reforços para o ataque.

É o que informa o jornal *Bild*. Segundo a publicação, o clube alemão, detentor do recorde de títulos, estaria interessado no belga de 20 anos, mas Godts não estaria entre os três principais candidatos à vaga na ala esquerda ao lado de Luis Díaz. 

O jogador preferido do time de Munique para a posição de ponta é Anthony Gordon, do Newcastle United, que, no entanto, está atualmente muito caro para o FC Bayern, com os 90 milhões de euros exigidos pelos Magpies. Até o momento, os dois clubes estariam com uma diferença de mais de 20 milhões de euros em suas avaliações do valor de mercado de Gordon. 

  • O Bayern considera Mika Godts um bom jogador e, portanto, uma opção para o futuro, mas, do ponto de vista do clube, não há necessidade de agir no momento. Além do FC Bayern, os dois clubes de Manchester, United e City, também estariam de olho na estrela do Ajax. 

    Godts jogou nas categorias de base primeiro pelo RSC Anderlecht e depois pelo KRC Genk. Aos 17 anos, ele se transferiu para o Ajax. Lá, ele conseguiu se destacar após algumas partidas na equipe reserva. Em março, ele estreou pela seleção belga. 

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  • Mika GodtsGetty Images

    Mika Godts lidera a tabela de pontuação da liga

    Em mais uma temporada decepcionante do time de Amsterdã, Godts apresenta números impressionantes: em 30 partidas na Eredivisie, ele marcou 17 gols e deu 12 assistências. Com isso, ele lidera o ranking de pontuação da liga, à frente de Ayase Ueda (27, Feyenoord Roterdã) e Ismael Saibari (23, PSV Eindhoven). Seu contrato em Amsterdã vai até 2029, e seu valor de mercado está atualmente em 25 milhões de euros. Assim, ele seria uma alternativa bem mais econômica para o FC Bayern em comparação com Anthony Gordon. 

  • Os próximos jogos do FC Bayern:

    9 de maio, 18h30: Wolfsburg x FC Bayern
    16/05, 15h30: FC Bayern x Colônia
    23/05, 20h: FC Bayern x Stuttgart (Final da Copa da Alemanha)
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