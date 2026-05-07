29 pontos em 30 jogos do campeonato: o FC Bayern de Munique parece estar de olho na estrela do Ajax

É o que informa o jornal *Bild*. Segundo a publicação, o clube alemão, detentor do recorde de títulos, estaria interessado no belga de 20 anos, mas Godts não estaria entre os três principais candidatos à vaga na ala esquerda ao lado de Luis Díaz.

O jogador preferido do time de Munique para a posição de ponta é Anthony Gordon, do Newcastle United, que, no entanto, está atualmente muito caro para o FC Bayern, com os 90 milhões de euros exigidos pelos Magpies. Até o momento, os dois clubes estariam com uma diferença de mais de 20 milhões de euros em suas avaliações do valor de mercado de Gordon.