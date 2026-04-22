28 jogadores fora e uma aposta maluca como símbolo: o Fortuna Düsseldorf caminha para uma catástrofe inacreditável

As contratações caras de Cedric Itten (1,5 milhão de euros), Anouar El Azzouzi (1,5 milhão de euros) ou Christian Rasmussen (1 milhão de euros) poderiam, portanto, acabar se tornando um verdadeiro fardo financeiro. Apenas Itten justificou o alto valor da transferência com seus 13 gols até o momento. Rasmussen, contratado do Ajax, revelou-se muitas vezes um jogador que desperdiçava chances, propenso a lesões e temperamental, enquanto El Azzouzi raramente foi criticado pela falta de empenho, mas frequentemente pela falta de disciplina tática e por um estilo de jogo ineficaz.
De modo geral, a janela de transferências de verão do Fortuna, sob a liderança de Allofs e Weber, foi, em retrospecto, um desastre absoluto. Ou os reforços já planejados ficavam constantemente de fora e, tendo em vista seu histórico preocupante de lesões, em alguns casos até que era de se esperar (por exemplo, Christopher Lenz, Julian Hettwer, Luca Raimund), ou não conseguiram, até o fim, provar que estavam à altura da segunda divisão (Tim Breithaupt, Zan Celar, Jesper Daland).
O fato de Allofs ter agora assumido publicamente sua parcela de culpa pela crise esportiva, após a separação oficialmente amigável em dezembro do ano passado, é, portanto, totalmente lógico. “Do ponto de vista esportivo, é claro que tenho minha parcela de responsabilidade”, disse Allofs recentemente à Welt TV. “Tivemos um verão de transferências muito ruim.”