28 jogadores fora e uma aposta maluca como símbolo: o Fortuna Düsseldorf caminha para uma catástrofe inacreditável

Justamente Allofs havia, ao longo da temporada, causado em alguns momentos perplexidade entre os torcedores do Fortuna com suas aparições públicas. Quando o time de Düsseldorf, após um fraco início de temporada, teve que abandonar logo no início qualquer ambição de ascensão, Allofs insistiu em nunca ter falado sobre possíveis objetivos de ascensão antes do início da temporada e chegou a acusar a mídia regional, que o havia citado nesse sentido, de ter divulgado informações falsas. No entanto, em julho e agosto circularam inúmeras citações que refutavam as opiniões de Allofs a esse respeito.

Outro incidente questionável ocorreu na assembleia geral, durante a qual foi revelada uma aposta feita pelo então presidente com um torcedor. O objeto da aposta era o tempo de jogo do lesionado crônico Lenz. O torcedor havia apostado com Allofs que Lenz não completaria cinco partidas com pelo menos 60 minutos de jogo na temporada. Allofs respondeu na assembleia: “Tenho certeza de que vou ganhar nossa aposta!”

O contexto: Lenz já havia conquistado a Liga Europa com o Eintracht Frankfurt, mas, devido a lesões recorrentes na panturrilha desde sua saída em 2023 para o RB Leipzig e, posteriormente, para o TSG Hoffenheim, só conseguiu disputar dez (!) partidas.

Allofs ignorou o prontuário médico de Lenz e se deixou convencer de sua boa saúde por meio de um exame médico extra — com consequências fatais. Lenz ficou fora por quase três meses logo após duas breves participações no início da temporada; entremeio, a situação melhorou, mas dos últimos sete jogos, Lenz só conseguiu atuar em dois. Com ainda quatro jogos pendentes, Allofs corre, aliás, o risco real de perder a aposta: até o momento, Lenz atuou por mais de 60 minutos em apenas três jogos pelo Fortuna. Um símbolo do planejamento de elenco desastroso de Allofs e Weber.