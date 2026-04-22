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Sven MislintatIMAGO / Uwe Kraft
Jonas Rütten

Traduzido por

28 jogadores fora e uma aposta maluca como símbolo: o Fortuna Düsseldorf caminha para uma catástrofe inacreditável

2. Bundesliga
Duesseldorf
C. Itten
A. El Azzouzi
C. Rasmussen
C. Lenz

O Fortuna começou a temporada com ambições de ascensão, mas agora o rebaixamento está à porta. E isso teria consequências dramáticas e colocaria dois ex-dirigentes sob uma luz desastrosa.

Caso o Fortuna Düsseldorf tenha de enfrentar, de fato, o amargo caminho para a 3ª Divisão na luta contra o rebaixamento, o tradicional clube da Renânia corre o risco de sofrer uma hemorragia de jogadores difícil de compensar, o que colocaria em risco todo o futuro da equipe.

Pois, conforme consta de uma reportagem do jornal Bild, apenas sete profissionais atualmente emprestados ou que atuam pelo Fortuna possuem contratos válidos para a 3ª Divisão. Todos os outros 28 jogadores atualmente sob contrato poderão deixar o clube sem custo de rescisão caso ocorra o rebaixamento.

  • Fortuna Düsseldorf: em caso de rebaixamento, restarão apenas sete jogadores profissionais

    17 deles ainda teriam contrato em vigor com o Fortuna; os demais contratos expiram no verão ou os respectivos empréstimos, como no caso do titular Florent Muslija (do SC Freiburg), gravemente lesionado, e de Sotiris Alexandropoulos (Benfica de Lisboa), estão chegando ao fim.

    Dos jogadores que continuam vinculados ao Fortuna até depois de 2026 e que não foram contratados pelo novo diretor esportivo Sven Mislintat, mas sim assinaram novos contratos ainda na era de Klaus Allofs e Christian Weber, restam apenas dois em caso de rebaixamento: o vice-capitão Tim Oberdorf e o grande talento Sima Suso, que se estabeleceu como titular ao longo da temporada.

    Ao contrário de Mislintat, que insistiu com os jogadores que contratou no inverno (Satoshi Tanaka, Kilian Sauck, Jordi Paulina) para que se comprometessem com o clube mesmo em caso de rebaixamento, Allofs e Weber deixaram de se precaver para o pior cenário possível com as inúmeras contratações do verão. 

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  • Fortuna Düsseldorf v Hannover 96 - 2. BundesligaGetty Images Sport

    O Fortuna Düsseldorf sofre com a catastrófica janela de transferências de Allofs e Weber

    As contratações caras de Cedric Itten (1,5 milhão de euros), Anouar El Azzouzi (1,5 milhão de euros) ou Christian Rasmussen (1 milhão de euros) poderiam, portanto, acabar se tornando um verdadeiro fardo financeiro. Apenas Itten justificou o alto valor da transferência com seus 13 gols até o momento. Rasmussen, contratado do Ajax, revelou-se muitas vezes um jogador que desperdiçava chances, propenso a lesões e temperamental, enquanto El Azzouzi raramente foi criticado pela falta de empenho, mas frequentemente pela falta de disciplina tática e por um estilo de jogo ineficaz.

    De modo geral, a janela de transferências de verão do Fortuna, sob a liderança de Allofs e Weber, foi, em retrospecto, um desastre absoluto. Ou os reforços já planejados ficavam constantemente de fora e, tendo em vista seu histórico preocupante de lesões, em alguns casos até que era de se esperar (por exemplo, Christopher Lenz, Julian Hettwer, Luca Raimund), ou não conseguiram, até o fim, provar que estavam à altura da segunda divisão (Tim Breithaupt, Zan Celar, Jesper Daland).

    O fato de Allofs ter agora assumido publicamente sua parcela de culpa pela crise esportiva, após a separação oficialmente amigável em dezembro do ano passado, é, portanto, totalmente lógico. “Do ponto de vista esportivo, é claro que tenho minha parcela de responsabilidade”, disse Allofs recentemente à Welt TV. “Tivemos um verão de transferências muito ruim.”

  • Christopher LenzIMAGO / STEINSIEK.CH

    A aposta arriscada de Allofs em Lenz se torna o símbolo da desastrosa temporada do Fortuna

    Justamente Allofs havia, ao longo da temporada, causado em alguns momentos perplexidade entre os torcedores do Fortuna com suas aparições públicas. Quando o time de Düsseldorf, após um fraco início de temporada, teve que abandonar logo no início qualquer ambição de ascensão, Allofs insistiu em nunca ter falado sobre possíveis objetivos de ascensão antes do início da temporada e chegou a acusar a mídia regional, que o havia citado nesse sentido, de ter divulgado informações falsas. No entanto, em julho e agosto circularam inúmeras citações que refutavam as opiniões de Allofs a esse respeito.

    Outro incidente questionável ocorreu na assembleia geral, durante a qual foi revelada uma aposta feita pelo então presidente com um torcedor. O objeto da aposta era o tempo de jogo do lesionado crônico Lenz. O torcedor havia apostado com Allofs que Lenz não completaria cinco partidas com pelo menos 60 minutos de jogo na temporada. Allofs respondeu na assembleia: “Tenho certeza de que vou ganhar nossa aposta!”

    O contexto: Lenz já havia conquistado a Liga Europa com o Eintracht Frankfurt, mas, devido a lesões recorrentes na panturrilha desde sua saída em 2023 para o RB Leipzig e, posteriormente, para o TSG Hoffenheim, só conseguiu disputar dez (!) partidas.

    Allofs ignorou o prontuário médico de Lenz e se deixou convencer de sua boa saúde por meio de um exame médico extra — com consequências fatais. Lenz ficou fora por quase três meses logo após duas breves participações no início da temporada; entremeio, a situação melhorou, mas dos últimos sete jogos, Lenz só conseguiu atuar em dois. Com ainda quatro jogos pendentes, Allofs corre, aliás, o risco real de perder a aposta: até o momento, Lenz atuou por mais de 60 minutos em apenas três jogos pelo Fortuna. Um símbolo do planejamento de elenco desastroso de Allofs e Weber.

  • Christian WeberGetty Images

    Christian Weber assina contrato com o Elversberg após deixar o Fortuna Düsseldorf

    Enquanto Allofs fica agora sem clube após sua dispensa, Weber, para surpresa da torcida do Düsseldorf, acabou até subindo na carreira. Weber também foi imediatamente dispensado de suas funções como diretor esportivo do Fortuna após a chegada de Mislintat, mas agora poderá até mesmo assumir em breve a gestão do elenco de um clube da Bundesliga. Desde meados de abril, ele exerce a mesma função que tinha no Fortuna no SV Elversberg, clube que, como se sabe, está mais uma vez na briga pelo acesso.

    Um detalhe interessante: na 33ª rodada, Weber visita Düsseldorf com o Elversberg. Considerando o calendário difícil que resta ao Fortuna e a incrível onda de lesões (atualmente, seis possíveis titulares estão fora), a última esperança de permanecer na divisão pode ter se esvaído a essa altura.

    Na próxima sexta-feira, o Fortuna recebe o Dresden, que está em grande forma; em seguida, o Düsseldorf visita o Schalke, onde os Knappen podem garantir o acesso. Após o jogo contra o Elversberg, tudo pode se resumir a uma partida decisiva contra o Greuther Fürth, rival na luta contra o rebaixamento, na 34ª rodada. Nessa altura, no máximo, o Fortuna estará jogando pelo seu futuro a longo prazo no futebol profissional, diante da ameaça de fuga de jogadores.

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