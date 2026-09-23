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Ahmed Mansy
Traduzido por

270 minutos sem gols: será que o time da Arábia Saudita esqueceu o caminho do gol com Anísio Donis?

Especiais e Opinião
Arábia Saudita x Kuwait
Arábia Saudita
Kuwait
Gulf Cup
G. Donis
Arábia Saudita
Kuwait
Grécia

O treinador grego não acrescentou nada de novo

A Arábia Saudita voltou finalmente ao caminho das vitórias, mas ainda sofre em vários aspectos, sobretudo no âmbito ofensivo, especificamente no que diz respeito à marcação de gols.

A Arábia Saudita venceu o Kuwait pelo placar de 1 a 0, na quarta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na primeira rodada da fase de grupos da 27ª edição da Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27".

  • 270 minutos sem gol

    O único gol da seleção saudita nas redes do rival kuwaitiano saiu contra, marcado por Youssef Al-Haqqan, depois que o chute de Hammam Al-Hammami bateu em seu pé, enganou o goleiro e morreu no fundo do gol.

    Com isso, a seleção saudita fracassou em marcar por conta própria nas últimas três partidas que disputou sob o comando de Dônis, especificamente contra a Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, e depois diante do Kuwait na Copa do Golfo 27.

    O último gol da Arábia Saudita saiu nas redes do Uruguai, na primeira rodada da fase de grupos do Mundial, na partida que terminou com o empate positivo por 1 a 1.

    Somando a última partida amistosa antes do Mundial, a seleção saudita também não marcou nela, tendo empatado com o rival senegalês sem gols, o que significa que marcou um único gol por conta própria nas últimas cinco partidas.

    Sob o comando de Dônis, a seleção saudita disputou sete partidas, nas quais marcou seis gols, com uma média inferior a um gol por partida, sendo três gols nas redes de Porto Rico, 154º colocado no ranking mundial, e um gol contra nas redes do Kuwait.

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  • Denis: o argumento da varinha mágica

    Após a partida contra o Kuwait, Deunis justificou a carência ofensiva que a seleção da Arábia Saudita vem sofrendo sob o seu comando, considerando que o problema se arrasta desde a Copa do Mundo e reside no aproveitamento das oportunidades disponíveis.

    Deunis disse que não possui uma varinha mágica para melhorar o toque final, numa indicação implícita de que o problema está nos jogadores, ressaltando que trabalha para resolver essa questão e aprimorá-la a fim de alcançar um lugar melhor.

    O treinador grego considerou que a causa desse problema, especificamente, é a falta de confiança e tranquilidade dos jogadores diante do gol, o que torna suas decisões finais e antepenúltimas incorretas.

    E explicou: "Ainda sofremos com o mesmo problema desde a Copa do Mundo. Temos a bola, controlamos a partida e levamos a bola para perto da área do adversário, mas o último passe e a decisão final não são os melhores".

  • Quem é o culpado: Donis ou os jogadores?

    As declarações de Dennis deram à torcida a impressão de que a seleção saudita controla o ritmo das partidas e as domina, restando apenas um único problema: converter em gols as chances criadas. Mas isso não é verdade.

    É verdade que a seleção saudita foi a que mais controlou a partida contra o Kuwait, e teve diante de si diversas chances, não fosse a má atuação de Abdullah Al-Hamdan; algo natural pela diferença de nível entre as equipes. Porém, essa não foi a realidade na Copa do Mundo, como afirma Dennis.

    Na partida contra Cabo Verde, que terminou em empate sem gols, a seleção saudita desperdiçou apenas uma única chance perigosa em 7 finalizações, enquanto o adversário desperdiçou o mesmo número em 15 finalizações completas em direção ao seu gol.

    Em contrapartida, os gols esperados da seleção saudita foram 0,39, uma diferença de um gol inteiro a favor de Cabo Verde, cujos gols esperados foram 1,39.

    Até no que diz respeito à posse de bola e ao controle do ritmo da partida, a vantagem ficou com a seleção africana.

    A situação foi pior na partida contra a Espanha, que Dennis perdeu por 4 a 0, e na qual sua seleção finalizou apenas uma vez no alvo, sem criar nenhuma chance perigosa, com uma média de gols esperados de apenas 0,14, um dado chocante em termos de controle.

    Até mesmo na partida contra o Uruguai, que terminou em empate por 1 a 1, e na qual a seleção saudita marcou seu único gol por conta própria nas últimas 5 partidas, a Arábia Saudita não teve uma força ofensiva clara.

    Naquela partida, a seleção saudita deu 7 finalizações, 3 delas no alvo, contra 27 finalizações da seleção do Uruguai, um número que reflete a ausência ofensiva da Arábia Saudita, especialmente no segundo tempo.

    Os gols esperados da seleção saudita foram 0,66, a partir de uma única chance perigosa, contra 1,72 da seleção latino-americana, a partir de duas chances perigosas.

    E enquanto o goleiro do Uruguai fez apenas duas defesas, Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, defendeu 9 bolas completas, o que reflete o domínio da Celeste.

    Com base nessas estatísticas, o problema da seleção saudita nunca esteve em converter as chances em gols, porque as chances sequer foram geradas de forma suficiente desde o início, e a Arábia Saudita não levou a melhor em nenhuma das partidas que disputou.

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  • Denis, o perdido

    O problema parece evidente ao observar as escolhas variadas do técnico grego, especialmente nas posições ofensivas.

    Donis apostou na Copa do Mundo em Firas Al-Buraikan como atacante titular, um jogador rápido, habilidoso e que participa da construção das jogadas, antes de recorrer a Abdullah Al-Hamdan em seu lugar diante do Kuwait, este que se destaca por uma maior regularidade.

    Isso coincidiu com a ausência de Salem Al-Dawsari na competição do Golfo por lesão, o que tornou a mudança no ataque dupla, com a participação de Hammam Al-Hammami em seu lugar.

    E Donis não parou por aí: ele trouxe de volta Saleh Abu Al-Shamat à sua lista e o escalou como titular diante do Kuwait, mantendo Sultan Mandash no banco de reservas, o que deixou o ataque completamente diferente.

    A mudança nos jogadores foi acompanhada por uma mudança no método: em vez de se contentar com os contra-ataques, Donis tentou apostar mais nos cruzamentos, para aproveitar a estatura de Al-Hamdan e sua qualidade nas bolas aéreas.

    No entanto, essa mudança também não deu certo e criou ainda mais dispersão no setor ofensivo, que sofre claramente sob o comando de Donis.

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