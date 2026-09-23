As declarações de Dennis deram à torcida a impressão de que a seleção saudita controla o ritmo das partidas e as domina, restando apenas um único problema: converter em gols as chances criadas. Mas isso não é verdade.

É verdade que a seleção saudita foi a que mais controlou a partida contra o Kuwait, e teve diante de si diversas chances, não fosse a má atuação de Abdullah Al-Hamdan; algo natural pela diferença de nível entre as equipes. Porém, essa não foi a realidade na Copa do Mundo, como afirma Dennis.

Na partida contra Cabo Verde, que terminou em empate sem gols, a seleção saudita desperdiçou apenas uma única chance perigosa em 7 finalizações, enquanto o adversário desperdiçou o mesmo número em 15 finalizações completas em direção ao seu gol.

Em contrapartida, os gols esperados da seleção saudita foram 0,39, uma diferença de um gol inteiro a favor de Cabo Verde, cujos gols esperados foram 1,39.

Até no que diz respeito à posse de bola e ao controle do ritmo da partida, a vantagem ficou com a seleção africana.

A situação foi pior na partida contra a Espanha, que Dennis perdeu por 4 a 0, e na qual sua seleção finalizou apenas uma vez no alvo, sem criar nenhuma chance perigosa, com uma média de gols esperados de apenas 0,14, um dado chocante em termos de controle.

Até mesmo na partida contra o Uruguai, que terminou em empate por 1 a 1, e na qual a seleção saudita marcou seu único gol por conta própria nas últimas 5 partidas, a Arábia Saudita não teve uma força ofensiva clara.

Naquela partida, a seleção saudita deu 7 finalizações, 3 delas no alvo, contra 27 finalizações da seleção do Uruguai, um número que reflete a ausência ofensiva da Arábia Saudita, especialmente no segundo tempo.

Os gols esperados da seleção saudita foram 0,66, a partir de uma única chance perigosa, contra 1,72 da seleção latino-americana, a partir de duas chances perigosas.

E enquanto o goleiro do Uruguai fez apenas duas defesas, Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, defendeu 9 bolas completas, o que reflete o domínio da Celeste.

Com base nessas estatísticas, o problema da seleção saudita nunca esteve em converter as chances em gols, porque as chances sequer foram geradas de forma suficiente desde o início, e a Arábia Saudita não levou a melhor em nenhuma das partidas que disputou.