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Ahmed Mansy
Traduzido por

270 minutos sem gol: Anísio Dônis esqueceu o caminho das redes na seleção da Arábia Saudita?

Especiais e Opinião
Arábia Saudita x Kuwait
Arábia Saudita
Kuwait
Gulf Cup
G. Donis
Arábia Saudita
Kuwait
Grécia

O treinador grego não acrescentou nada de novo

A Arábia Saudita voltou finalmente ao caminho das vitórias, mas ainda sofre em vários aspectos, sobretudo no setor ofensivo e, mais especificamente, no que diz respeito à marcação de gols.

A Arábia Saudita venceu o Kuwait pelo placar de 1 a 0, na quarta-feira, no estádio Al Inma, em Jidá, pela primeira rodada da fase de grupos da 27ª edição da Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27".

  • 270 minutos sem gol

    O único gol da seleção da Arábia Saudita nas redes da rival Kuwait foi contra, marcado por Youssef Al-Haqan, depois que o chute de Hammam Al-Hammami bateu em seu pé, enganou o goleiro e morreu no fundo do gol.

    Com isso, a seleção da Arábia Saudita não conseguiu marcar por conta própria nas últimas 3 partidas que disputou sob o comando de Dónis, mais precisamente contra Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, e depois diante do Kuwait na Copa do Golfo 27.

    O último gol da Arábia Saudita veio nas redes do Uruguai, na primeira rodada da fase de grupos do Mundial, na partida que terminou com o empate por 1 a 1.

    E, acrescentando o último amistoso antes do Mundial, a seleção da Arábia Saudita também não marcou nele, tendo empatado com a rival Senegal sem gols, o que significa que marcou um único gol por conta própria nas últimas 5 partidas.

    Sob o comando de Dónis, a seleção da Arábia Saudita disputou 7 partidas, nas quais marcou 6 gols, uma média inferior a um gol por partida, dos quais 3 gols nas redes de Porto Rico, 154º colocado no ranking mundial, e um gol contra nas redes do Kuwait.

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  • Denis: o argumento da varinha mágica

    Após a partida contra o Kuwait, Donis justificou a carência ofensiva pela qual passa a seleção da Arábia Saudita sob o seu comando, ao considerar que o problema se arrasta desde a Copa do Mundo e está no aproveitamento das oportunidades criadas.

    Donis afirmou que não possui uma varinha mágica para melhorar o toque final, numa referência implícita a que o problema está nos jogadores, ressaltando que trabalha para resolver essa questão e aprimorá-la, a fim de alcançar uma posição melhor.

    O treinador grego considerou que a causa específica desse problema é a falta de confiança e de tranquilidade dos jogadores diante do gol, o que faz com que suas decisões finais e as anteriores a elas não sejam corretas.

    E esclareceu: "Ainda sofremos com o mesmo problema desde a Copa do Mundo. Temos a bola, controlamos a partida e deixamos a bola próxima da área do adversário, mas o último passe e a decisão final não são os melhores".

  • Quem é o culpado: Deniz ou os jogadores?

    As declarações de Dônis passaram à torcida a impressão de que a seleção saudita controla o ritmo das partidas e domina os jogos, restando apenas um problema, que seria transformar as chances criadas em gols, mas isso não corresponde à realidade.

    É verdade que a seleção saudita foi a que mais controlou o jogo contra o Kuwait, e teve diante de si diversas oportunidades, não fosse a má atuação de Abdullah Al-Hamdan, algo natural pela diferença de nível técnico, mas essa não foi a realidade na Copa do Mundo, como afirma Dônis.

    Na partida contra Cabo Verde, que terminou empatada sem gols, a seleção saudita desperdiçou apenas uma única chance clara em 7 finalizações, enquanto o adversário desperdiçou o mesmo em 15 finalizações completas em direção ao seu gol.

    Por outro lado, os gols esperados da seleção saudita foram 0,39, uma diferença de um gol inteiro em favor de Cabo Verde, cujos gols esperados foram de 1,39.

    Mesmo no que diz respeito à posse de bola e ao controle do ritmo da partida, a vantagem foi da seleção africana, como fica evidenciado na figura a seguir.

    A situação foi ainda pior na partida contra a Espanha, que Dônis perdeu por 4 a 0, na qual sua seleção acertou apenas uma única bola entre as traves, sem criar nenhuma chance clara, com uma média de gols esperados de apenas 0,14, com esse nível chocante de controle.

    Mesmo na partida contra o Uruguai, que terminou empatada em 1 a 1, na qual a seleção saudita marcou seu único gol por conta própria nos últimos 5 jogos, a Arábia Saudita não teve uma força ofensiva evidente.

    Naquela partida, a seleção saudita deu 7 finalizações, 3 delas entre as traves, contra 27 finalizações da seleção do Uruguai, um número que reflete a ausência ofensiva da Arábia Saudita, sobretudo no segundo tempo.

    Os gols esperados da seleção saudita foram de 0,66 a partir de uma única chance clara, contra 1,72 da seleção latina a partir de duas chances claras.

    E enquanto o goleiro do Uruguai fez apenas duas defesas, Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, defendeu 9 bolas completas, o que reflete o domínio da Celeste, conforme o gráfico a seguir.

    Com base nessas estatísticas, o problema da seleção saudita nunca foi transformar as chances em gols, porque as oportunidades não foram geradas de forma suficiente desde o princípio, e a Arábia Saudita não teve a supremacia em nenhuma partida que disputou.

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  • Denis, o perdido

    O problema parece claro ao observar as escolhas oscilantes do técnico grego, especialmente nas posições ofensivas.

    Donis apostou na Copa do Mundo em Firas Al-Buraikan como atacante titular, um jogador rápido, habilidoso e participativo na construção das jogadas, antes de recorrer a Abdullah Al-Hamdan em seu lugar diante do Kuwait, este que se destaca por ser mais regular.

    Isso coincidiu com a ausência de Salem Al-Dawsari no torneio do Golfo por lesão, o que tornou a mudança no ataque dupla, com a participação de Hammam Al-Hammami em seu lugar.

    Donis não parou por aí, pois trouxe de volta Saleh Abu Al-Shamat à sua lista e o escalou como titular diante do Kuwait, mantendo Sultan Mandash no banco de reservas, o que deixou o ataque completamente diferente.

    A mudança nos jogadores foi seguida por uma mudança no estilo, pois em vez de se contentar com os contra-ataques, Donis tentou apostar mais nas bolas cruzadas, para aproveitar a estatura de Al-Hamdan e seu destaque no jogo aéreo.

    No entanto, essa mudança também não deu certo, e criou ainda mais dispersão no ataque que sofre claramente sob o comando de Donis.

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