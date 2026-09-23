As declarações de Dônis passaram à torcida a impressão de que a seleção saudita controla o ritmo das partidas e domina os jogos, restando apenas um problema, que seria transformar as chances criadas em gols, mas isso não corresponde à realidade.

É verdade que a seleção saudita foi a que mais controlou o jogo contra o Kuwait, e teve diante de si diversas oportunidades, não fosse a má atuação de Abdullah Al-Hamdan, algo natural pela diferença de nível técnico, mas essa não foi a realidade na Copa do Mundo, como afirma Dônis.

Na partida contra Cabo Verde, que terminou empatada sem gols, a seleção saudita desperdiçou apenas uma única chance clara em 7 finalizações, enquanto o adversário desperdiçou o mesmo em 15 finalizações completas em direção ao seu gol.

Por outro lado, os gols esperados da seleção saudita foram 0,39, uma diferença de um gol inteiro em favor de Cabo Verde, cujos gols esperados foram de 1,39.

Mesmo no que diz respeito à posse de bola e ao controle do ritmo da partida, a vantagem foi da seleção africana, como fica evidenciado na figura a seguir.

A situação foi ainda pior na partida contra a Espanha, que Dônis perdeu por 4 a 0, na qual sua seleção acertou apenas uma única bola entre as traves, sem criar nenhuma chance clara, com uma média de gols esperados de apenas 0,14, com esse nível chocante de controle.

Mesmo na partida contra o Uruguai, que terminou empatada em 1 a 1, na qual a seleção saudita marcou seu único gol por conta própria nos últimos 5 jogos, a Arábia Saudita não teve uma força ofensiva evidente.

Naquela partida, a seleção saudita deu 7 finalizações, 3 delas entre as traves, contra 27 finalizações da seleção do Uruguai, um número que reflete a ausência ofensiva da Arábia Saudita, sobretudo no segundo tempo.

Os gols esperados da seleção saudita foram de 0,66 a partir de uma única chance clara, contra 1,72 da seleção latina a partir de duas chances claras.

E enquanto o goleiro do Uruguai fez apenas duas defesas, Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, defendeu 9 bolas completas, o que reflete o domínio da Celeste, conforme o gráfico a seguir.

Com base nessas estatísticas, o problema da seleção saudita nunca foi transformar as chances em gols, porque as oportunidades não foram geradas de forma suficiente desde o princípio, e a Arábia Saudita não teve a supremacia em nenhuma partida que disputou.