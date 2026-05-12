Joaquim Lira Viana

Os 26 jogadores da Bósnia e Herzegovina convocados para a Copa do Mundo de 2026

Seleção europeia, que faz sua segunda participação em Copas, divulgou a lista final com os 26 convocados para o Mundial sediado na América do Norte

A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais próxima e a onda de convocações das 48 seleções participantes já começou.

A Bósnia e Herzegovina faz sua segunda participação em Copas em 2026, com a primeira sendo em 2014, e se classificou ao torneio via repescagem europeia, eliminando País de Gales (1 a 1 no agregado, 4 a 2 nos pênaltis) e Itália (1 a 1 no agregado, 4 a 1 nos pênaltis) para ficar com a vaga.

Veja, abaixo, a lista final com os 26 convocados da Bósnia e Herzegovina para a Copa do Mundo de 2026.

    Goleiros

    Nikola Vasilj — St. Pauli (Bundesliga, Alemanha)

    Martin Zlomislić — HNK Rijeka (SuperSport HNL, Croácia)

    Osman Hadžikić — Slaven Belupo Koprivnica (SuperSport HNL, Croácia)

    Defensores

    Sead Kolašinac — Atalanta (Serie A, Itália)

    Amar Dedić — Benfica (Primeira Liga, Portugal)

    Nihad Mujakić — Gaziantep FK (Süper Lig, Turquia)

    Nikola Katić — Schalke 04 (2. Bundesliga, Alemanha)

    Tarik Muharemović — Sassuolo (Serie A, Itália)

    Stjepan Radeljić — HNK Rijeka (SuperSport HNL, Croácia)

    Dennis Hadžikadunić — Sampdoria (Serie B, Itália)

    Nidal Čelik — Lens (Ligue 1, França)

    Meio-campistas

    Amir Hadžiahmetović — Hull City (Championship, Inglaterra)

    Ivan Šunjić — Pafos FC (Primeira Divisão Cipriota, Chipre)

    Ivan Bašić — Astana (Primeira Liga Cazaque, Cazaquistão)

    Dzenis Burnić — Karlsruher (2. Bundesliga, Alemanha)

    Ermin Mahmić — Slovan Liberec (Primeira Liga Tcheca, República Tcheca)

    Benjamin Tahirović — Brøndby IF (Superliga Dinamarquesa, Dinamarca)

    Amar Memić — Viktoria Plzen (Primeira Liga Tcheca, República Tcheca)

    Kerim Alajbegović — RB Salzburg (Bundesliga, Áustria)

    Esmir Bajraktarević — PSV Eindhoven (Eredivisie, Holanda)

    Atacantes

    Ermedin Demirović — Stuttgart (Bundesliga, Alemanha)

    Jovo Lukić — Universitatea Cluj (Liga I, Romênia)

    Samed Baždar — Jagiellonia Białystok (Ekstraklasa, Polônia)

    Haris Tabaković — Borussia Mönchengladbach (Bundesliga, Alemanha)

    Edin Džeko — FC Schalke 04 (2. Bundesliga, Alemanha)