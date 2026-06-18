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Ole BookGetty Images
Christian Guinin

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25 milhões de euros por um jogador de 17 anos? O BVB parece estar pensando em uma grande surpresa na transferência para substituir Brandt

Bundesliga
Mercado da bola
Borussia Dortmund
G. Baroni
Talleres

O BVB, em busca de reforços para o setor ofensivo, parece ter encontrado um jovem talento argentino.

Conforme informa o especialista italiano em transferências Gianluca Di Marzio, o time amarelo e preto faz parte de um grupo de clubes que demonstram interesse em contratar Giovanni Baroni, do Club Atlético Talleres, da primeira divisão argentina.

  • Lá, o jovem talento ofensivo, de apenas 17 anos, ainda possui um contrato válido até dezembro de 2028; no entanto, há também uma cláusula de rescisão prevista no contrato. Por um valor de transferência fixado em 25 milhões de euros, Baroni pode ser resgatado de seu contrato.

    No entanto, o clube de Baroni, o Talleres, estaria disposto a liberar o argentino de origens italianas por uma quantia significativamente menor. Estima-se um valor em torno de 15 milhões de euros, ao qual seriam acrescentados alguns milhões em bônus.

    Na temporada 2025/26, o jogador de 17 anos entrou em campo em 15 partidas em todas as competições, marcando um gol e dando uma assistência. Ele atuou tanto como meio-campista ofensivo quanto nas laterais do campo.

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  • Giovanni Baroni Argentina U17Getty

    Será que Baroni será o sucessor de Julian Brandt no BVB?

    Além do Borussia Dortmund, segundo informações, a Fiorentina e o Chelsea FC também teriam manifestado interesse em Baroni. No caso do time da Série A italiana, parece que já teria havido até mesmo um contato inicial.

    No BVB, por sua vez, Baroni poderia ocupar a vaga no meio-campo ofensivo deixada pela saída de Julian Brandt, que se transferiu sem custo de transferência. Outros candidatos para o ataque citados recentemente foram Said El Mala, do Colônia, e Matias Soule, da Roma.

    Para a próxima temporada, o Dortmund já contratou o zagueiro central Joane Gadou, do RB Salzburg (19,5 milhões de euros), o lateral-esquerdo Kaua Prates, do Cruzeiro de Belo Horizonte (sete milhões de euros), e o talentoso atacante Justin Lerma, do Independiente del Valle (quatro milhões de euros).