25 milhões de euros por um jogador de 17 anos? O BVB parece estar pensando em uma grande surpresa na transferência para substituir Brandt

Lá, o jovem talento ofensivo, de apenas 17 anos, ainda possui um contrato válido até dezembro de 2028; no entanto, há também uma cláusula de rescisão prevista no contrato. Por um valor de transferência fixado em 25 milhões de euros, Baroni pode ser resgatado de seu contrato.

No entanto, o clube de Baroni, o Talleres, estaria disposto a liberar o argentino de origens italianas por uma quantia significativamente menor. Estima-se um valor em torno de 15 milhões de euros, ao qual seriam acrescentados alguns milhões em bônus.

Na temporada 2025/26, o jogador de 17 anos entrou em campo em 15 partidas em todas as competições, marcando um gol e dando uma assistência. Ele atuou tanto como meio-campista ofensivo quanto nas laterais do campo.