25 milhões de euros por 26 jogos como profissional: o BVB está de olho em uma revelação da Liga Portuguesa

Ba é uma das revelações desta temporada no quinto colocado da Liga Portugal. O senegalês conquistou uma vaga no time titular no meio do ano e agora é um dos principais jogadores da equipe. Ele disputou 19 partidas do campeonato nesta temporada, nas quais marcou dois pontos. Além de uma assistência, Ba também marcou o gol da vitória, muito comemorado, na vitória por 1 a 0 contra o CD Nacional, em meados de março. No total, ele soma 26 partidas como profissional.

Ba foi emprestado pelo AJEL Rufisque, de seu país natal, ao FC Valenciennes em 2023. Um ano depois, o Famalicão o contratou sem custo de transferência. Só no final de abril Ba renovou seu contrato antecipadamente e agora está vinculado ao Famalicão até 2030. Há poucos dias, o jornal Record publicou que Ba também seria um candidato a transferência para o Sporting CP, que está nas quartas de final da Liga dos Campeões.