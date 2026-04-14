O Maisfutebol informa que já teriam ocorrido conversas sobre uma transferência do zagueiro de 20 anos para a próxima temporada. No entanto, as exorbitantes exigências financeiras do Famalicão poderiam representar um obstáculo para a concretização da negociação: o clube recém-promovido estaria esperando receber 25 milhões de euros, além de bônus, pelo jogador Ba.
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25 milhões de euros por 26 jogos como profissional: o BVB está de olho em uma revelação da Liga Portuguesa
Ba é uma das revelações desta temporada no quinto colocado da Liga Portugal. O senegalês conquistou uma vaga no time titular no meio do ano e agora é um dos principais jogadores da equipe. Ele disputou 19 partidas do campeonato nesta temporada, nas quais marcou dois pontos. Além de uma assistência, Ba também marcou o gol da vitória, muito comemorado, na vitória por 1 a 0 contra o CD Nacional, em meados de março. No total, ele soma 26 partidas como profissional.
Ba foi emprestado pelo AJEL Rufisque, de seu país natal, ao FC Valenciennes em 2023. Um ano depois, o Famalicão o contratou sem custo de transferência. Só no final de abril Ba renovou seu contrato antecipadamente e agora está vinculado ao Famalicão até 2030. Há poucos dias, o jornal Record publicou que Ba também seria um candidato a transferência para o Sporting CP, que está nas quartas de final da Liga dos Campeões.
- AFP
Bastien Meupiyou também seria um dos candidatos a transferência para o BVB
Segundo o Maisfutebol, Ba não é o único jovem zagueiro da liga portuguesa que está na mira do BVB. Bastien Meupiyou (20), do CD Alverca, também seria um candidato. Seu contrato vai até 2028.
Com a renovação do contrato do zagueiro Nico Schlotterbeck, o Borussia Dortmund fechou uma lacuna na defesa no final da semana passada. Mas, como Niklas Süle deixará o clube no meio do ano sem custo de transferência, é provável que ainda seja contratado um novo jogador para a defesa. Também há rumores sobre Marcos Senesi (28), do AFC Bournemouth, e o ex-jogador Aron Anselmino (20, emprestado pelo Chelsea ao Racing de Estrasburgo).
Sobre este último, o técnico do Dortmund, Niko Kovac, disse antes da partida da Bundesliga contra o Bayern Leverkusen na sexta-feira: “Às vezes eu vejo como o Strasbourg jogou ou se ele chegou a entrar em campo. Isso é bem normal. Mas me dói que ele não jogue mais com tanta frequência como antes ou como teria jogado conosco.”
As transferências recordes do BVB
Jogador Posição Contratado por Ano Valor da transferência Ousmane Dembélé Ataque Stade Rennes 2016 35,5 milhões de euros Sebastien Haller Ataque Ajax de Amsterdã 2022 31 milhões de euros Mats Hummels Defesa FC Bayern 2019 30,5 milhões de euros Jobe Bellingham Meio-campo AFC Sunderland 2025 30,5 milhões de euros Jude Bellingham Meio-campo Birmingham City 2020 30,15 milhões de euros