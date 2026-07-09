Segundo reportagem da revista “kicker”, Dzenan Pejcinovic teria comunicado à diretoria do VfL Wolfsburg, time que sofreu rebaixamento da Bundesliga, que deseja se transferir exclusivamente para o VfB.
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25 milhões de euros de valor de transferência! Ajoia da DFB parece estar pressionando por uma transferência para o VfB Stuttgart
Após uma temporada de grande destaque individual, Pejcinovic chamou a atenção de vários clubes. Na Bundesliga, o Bayer Leverkusen e o Eintracht Frankfurt, entre outros, teriam demonstrado interesse no atacante. O SC Freiburg também chegou a considerar sua contratação, mas parece ter se retirado da disputa. Além disso, clubes do exterior também teriam se interessado pelo desempenho do jogador da seleção sub-21 — entre eles, o Benfica de Lisboa, um dos principais clubes portugueses.
O próprio Pejcinovic, no entanto, parece preferir permanecer na Bundesliga. Uma transferência para Stuttgart, porém, tem se mostrado difícil até o momento. Os dirigentes do VfB, liderados pelo diretor esportivo Fabian Wohlgemuth e pelo diretor técnico Christian Gentner, consideram a exigência de transferência do Wolfsburg ainda muito alta, segundo informações. Esse valor já teria chegado a cerca de 25 milhões de euros.
Pejcinovic se destaca em uma temporada decepcionante do Wolfsburgo
Enquanto isso, em Wolfsburg ainda há um pequeno vislumbre de esperança de que o centroavançado de 21 anos permaneça no clube. O time da Baixa Saxônia gostaria, de preferência, de renovar o contrato, válido até 2029, e mantê-lo no clube a longo prazo.
Pejcinovic foi um dos poucos destaques em uma temporada decepcionante do Wolfsburg. Em 34 partidas oficiais, ele marcou doze gols e deu uma assistência. Além disso, ele já disputou sete partidas pela seleção alemã sub-21. Caso não haja transferência, Pejcinovic disputaria a próxima temporada com o Wolfsburg na 2. Bundesliga.
Dzenan Pejcinovic: Suas estatísticas na temporada 2025/26
Jogos
34
Gols
12
Assistências
1
Minutos em campo
1.779
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