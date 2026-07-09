Após uma temporada de grande destaque individual, Pejcinovic chamou a atenção de vários clubes. Na Bundesliga, o Bayer Leverkusen e o Eintracht Frankfurt, entre outros, teriam demonstrado interesse no atacante. O SC Freiburg também chegou a considerar sua contratação, mas parece ter se retirado da disputa. Além disso, clubes do exterior também teriam se interessado pelo desempenho do jogador da seleção sub-21 — entre eles, o Benfica de Lisboa, um dos principais clubes portugueses.

O próprio Pejcinovic, no entanto, parece preferir permanecer na Bundesliga. Uma transferência para Stuttgart, porém, tem se mostrado difícil até o momento. Os dirigentes do VfB, liderados pelo diretor esportivo Fabian Wohlgemuth e pelo diretor técnico Christian Gentner, consideram a exigência de transferência do Wolfsburg ainda muito alta, segundo informações. Esse valor já teria chegado a cerca de 25 milhões de euros.