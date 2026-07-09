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210 milhões de euros para transferências! O FC Barcelona supostamente recorre a uma medida incomum para contratar novas estrelas

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Julian Alvarez, João Cancelo, Karim Adeyemi: a lista de transferências desejadas pelo FC Barcelona, campeão espanhol de futebol, é de peso, mas concretizá-la sairia caro.

Para arcar com esses custos, o Barça, segundo reportagens coincidentes da mídia espanhola, incluindo a Cadena Ser e o Marca, solicitou garantias no valor de 210 milhões de euros, que seriam garantidas pelas receitas dos direitos de transmissão das próximas temporadas.

  • O grande clube vem enfrentando problemas de liquidez há anos; por causa disso, o Barcelona tem enfrentado repetidas dificuldades para registrar novos jogadores e precisado levantar fundos em curto prazo. 

    No entanto, o objetivo declarado do técnico Hansi Flick e do presidente Joan Laporta é voltar a estar no topo também no cenário internacional.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Segundo Anthony Gordon, outros jogadores de alto nível devem se transferir para o FC Barcelona

    O Barcelona chegou a um acordo verbal com o jogador da seleção alemã Adeyemi (24 anos, com contrato com o Borussia Dortmund até 2027), mas, segundo informações da SID, as expectativas dos clubes quanto ao valor da transferência do atacante de ponta ainda estão muito distantes.

    Há semanas, o Barcelona vem cortejando agressivamente o campeão mundial argentino Álvarez, cujo clube, o Atlético de Madrid, não quer deixar o atacante de 26 anos (com contrato até 2030) sair. O lateral português Cancelo jogou por empréstimo pelo Barcelona no último semestre; o clube de origem do jogador de 32 anos é o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

    Por cerca de 80 milhões de euros, o jogador da seleção inglesa Anthony Gordon, do Newcastle United, já foi contratado para a próxima temporada.

  • As transferências recordes do FC Barcelona

    JogadoresPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Ousmane DembéléAtaqueBorussia Dortmund2017148 milhões de euros
    Philippe CoutinhoMeio-campoFC Liverpool2018135 milhões de euros
    Antoine GriezmannAtaqueAtlético de Madrid2019120 milhões de euros
    NeymarAtaqueFC Santos201388 milhões de euros
    Frenkie de JongMeio-campoAjax de Amsterdã201986 milhões de euros
    Luis SuárezAtaqueFC Liverpool201481,72 milhões de euros
    Anthony GordonAtaqueNewcastle United202680 milhões de euros
    Zlatan IbrahimovićAtaqueInter de Milão200969,5 milhões de euros
    Miralem PjanicMeio-campoJuventus202060 milhões de euros
    RaphinaMeio-campoLeeds United202258 milhões de euros

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