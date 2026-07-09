Para arcar com esses custos, o Barça, segundo reportagens coincidentes da mídia espanhola, incluindo a Cadena Ser e o Marca, solicitou garantias no valor de 210 milhões de euros, que seriam garantidas pelas receitas dos direitos de transmissão das próximas temporadas.
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210 milhões de euros para transferências! O FC Barcelona supostamente recorre a uma medida incomum para contratar novas estrelas
O grande clube vem enfrentando problemas de liquidez há anos; por causa disso, o Barcelona tem enfrentado repetidas dificuldades para registrar novos jogadores e precisado levantar fundos em curto prazo.
No entanto, o objetivo declarado do técnico Hansi Flick e do presidente Joan Laporta é voltar a estar no topo também no cenário internacional.
- Getty Images
Segundo Anthony Gordon, outros jogadores de alto nível devem se transferir para o FC Barcelona
O Barcelona chegou a um acordo verbal com o jogador da seleção alemã Adeyemi (24 anos, com contrato com o Borussia Dortmund até 2027), mas, segundo informações da SID, as expectativas dos clubes quanto ao valor da transferência do atacante de ponta ainda estão muito distantes.
Há semanas, o Barcelona vem cortejando agressivamente o campeão mundial argentino Álvarez, cujo clube, o Atlético de Madrid, não quer deixar o atacante de 26 anos (com contrato até 2030) sair. O lateral português Cancelo jogou por empréstimo pelo Barcelona no último semestre; o clube de origem do jogador de 32 anos é o Al-Hilal, da Arábia Saudita.
Por cerca de 80 milhões de euros, o jogador da seleção inglesa Anthony Gordon, do Newcastle United, já foi contratado para a próxima temporada.
As transferências recordes do FC Barcelona
Jogadores Posição Contratado por Ano Valor da transferência Ousmane Dembélé Ataque Borussia Dortmund 2017 148 milhões de euros Philippe Coutinho Meio-campo FC Liverpool 2018 135 milhões de euros Antoine Griezmann Ataque Atlético de Madrid 2019 120 milhões de euros Neymar Ataque FC Santos 2013 88 milhões de euros Frenkie de Jong Meio-campo Ajax de Amsterdã 2019 86 milhões de euros Luis Suárez Ataque FC Liverpool 2014 81,72 milhões de euros Anthony Gordon Ataque Newcastle United 2026 80 milhões de euros Zlatan Ibrahimović Ataque Inter de Milão 2009 69,5 milhões de euros Miralem Pjanic Meio-campo Juventus 2020 60 milhões de euros Raphina Meio-campo Leeds United 2022 58 milhões de euros
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