O Barcelona chegou a um acordo verbal com o jogador da seleção alemã Adeyemi (24 anos, com contrato com o Borussia Dortmund até 2027), mas, segundo informações da SID, as expectativas dos clubes quanto ao valor da transferência do atacante de ponta ainda estão muito distantes.

Há semanas, o Barcelona vem cortejando agressivamente o campeão mundial argentino Álvarez, cujo clube, o Atlético de Madrid, não quer deixar o atacante de 26 anos (com contrato até 2030) sair. O lateral português Cancelo jogou por empréstimo pelo Barcelona no último semestre; o clube de origem do jogador de 32 anos é o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Por cerca de 80 milhões de euros, o jogador da seleção inglesa Anthony Gordon, do Newcastle United, já foi contratado para a próxima temporada.