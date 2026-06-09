Segundo informações da Sky, o Borussia Dortmund está de olho em Anis Hadj Moussa, do Feyenoord de Roterdã, que se destacou na última temporada com boas atuações pelo clube de ponta da Holanda.
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21 participações em gols em 40 jogos! O BVB parece estar de olho em uma solução interessante para a saída de Karim Adeyemi
Moussa, que contribuiu com 21 gols e assistências em 40 partidas oficiais, já havia sido oferecido proativamente ao BVB por agentes em várias ocasiões no passado. No entanto, o jogador de 24 anos ainda tem contrato com o Feyenoord até 2030 e, portanto, provavelmente não sairá barato. Com a participação na Copa do Mundo pela seleção argelina, o ponta nascido em Paris também pode aumentar ainda mais seu valor de mercado.
De acordo com a reportagem, o Borussia ainda não tomou medidas concretas em relação a Moussa. Isso provavelmente se deve ao fato de que o futuro de Adeyemi continua totalmente em aberto. Uma renovação de contrato em breve, que entretanto era considerada provável, ficou recentemente muito distante.
- AFP
BVB: O foco está inicialmente em Guirassy — e Asslani?
No entanto, como o atacante estaria entrando no último ano de contrato, segundo a Sky, os indícios apontam cada vez mais para uma separação imediata. Afinal, no meio do ano, o BVB terá a última chance de receber uma quantia adequada pela transferência de Adeyemi.
Além disso, o foco inicial estaria na posição de atacante. Caso Serhou Guirassy (contrato até 2028), que, segundo informações, estaria buscando o último grande contrato de sua carreira, deixe o clube, seria necessário encontrar um substituto com urgência. Como possível substituto, Fisnik Asllani, do TSG Hoffenheim, estaria em alta, já que ele se imagina muito bem em uma transferência para a região do Ruhr.
Para manter Guirassy, segundo rumores, o BVB teria até mesmo revelado ao artilheiro os planos de transferência. Nesse contexto, Ricken e o diretor esportivo Ole Book teriam indicado a intenção de colocar ao seu lado um parceiro de ataque de grande qualidade, a fim de integrar ainda melhor o atacante ao jogo. É, no mínimo, questionável se a contratação do relativamente desconhecido Moussa teria esse efeito. Especialmente porque o argelino chamou a atenção principalmente como artilheiro. 14 de seus 21 pontos marcados foram gols de sua autoria.
Anis Hadj Moussa: Dados de desempenho e estatísticas do Feyenoord Roterdã 2025/26
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