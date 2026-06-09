21 participações em gols em 40 jogos! O BVB parece estar de olho em uma solução interessante para a saída de Karim Adeyemi

No entanto, como o atacante estaria entrando no último ano de contrato, segundo a Sky, os indícios apontam cada vez mais para uma separação imediata. Afinal, no meio do ano, o BVB terá a última chance de receber uma quantia adequada pela transferência de Adeyemi.

Além disso, o foco inicial estaria na posição de atacante. Caso Serhou Guirassy (contrato até 2028), que, segundo informações, estaria buscando o último grande contrato de sua carreira, deixe o clube, seria necessário encontrar um substituto com urgência. Como possível substituto, Fisnik Asllani, do TSG Hoffenheim, estaria em alta, já que ele se imagina muito bem em uma transferência para a região do Ruhr.

Para manter Guirassy, segundo rumores, o BVB teria até mesmo revelado ao artilheiro os planos de transferência. Nesse contexto, Ricken e o diretor esportivo Ole Book teriam indicado a intenção de colocar ao seu lado um parceiro de ataque de grande qualidade, a fim de integrar ainda melhor o atacante ao jogo. É, no mínimo, questionável se a contratação do relativamente desconhecido Moussa teria esse efeito. Especialmente porque o argelino chamou a atenção principalmente como artilheiro. 14 de seus 21 pontos marcados foram gols de sua autoria.