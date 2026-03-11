Um, dois, três. Hat-trick. E o Santiago Bernabéu aplaude de pé. Mbappé? Não, ele nem sequer jogou essa partida. E também não são Haaland, Semenyo ou outros jogadores de Guardiola. Quem marcou três gols na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Manchester City foi Federico Valverde, que mais uma vez se confirma como um dos melhores meio-campistas do mundo. Meio-campista box to box, mas também lateral direito, quando necessário; com números de meia-atacante: nesta temporada, ele participou de 18 gols do Real Madrid, marcou 6 gols e deu 12 assistências. Números fenomenais.
2016-2026, os dez anos de Valverde no Real Madrid: da intuição de Zidane ao hat-trick contra o Manchester City na Liga dos Campeões
Os 10 anos de Valverde no Real Madrid
O Real Madrid o contratou há 10 anos do Peñarol, onde ele havia jogado apenas 10 partidas. Na verdade, já o havia garantido no ano anterior para se antecipar à concorrência. O preço? 5 milhões de euros. Hoje, isso é motivo de riso. O Real Madrid administrou seu crescimento com cuidado e atenção, o clube teve o cuidado de fazer com que ele desse cada passo no momento certo e hoje, voilà, eles têm em mãos um jogador de ponta: ele começou no Real Madrid Castilla, o time juvenil dos Blancos, depois foi emprestado ao Deportivo La Coruña, que continuará sendo sua única experiência longe de Madri. O treinador que teve a intuição de lhe dar continuidade como titular foi Zinedine Zidane em 2019-20, temporada em que marcou seu primeiro gol pelo Real e ganhou sua primeira Liga. O resto é história, feita de prêmios, troféus (14) e gols. A especialidade da casa é o chute de fora da área, entre as estatísticas a serem destacadas está a precisão de 91% nos passes.
CONTRATO, CLÁUSULA RESCISÓRIA E O INTERESSE DO UNITED
Ele tem contrato com o Real Madrid até junho de 2029 e uma cláusula de rescisão inacessível para qualquer um: o valor é de 1 bilhão de euros, algo que nem mesmo os clubes árabes conseguem pagar. Até hoje, além da cláusula, parece impossível ver Federico Valverde com outra camisa: no verão passado, houve rumores de um interesse do Manchester United, mas o jogador nunca considerou a possibilidade de deixar o clube espanhol. O jogador é grato ao clube que o descobriu quando era criança no Uruguai e o levou ao topo do mundo. E hoje, o Bernabeu se levantou para aplaudi-lo.