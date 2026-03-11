2016-2026, os dez anos de Valverde no Real Madrid: da intuição de Zidane ao hat-trick contra o Manchester City na Liga dos Campeões

O Real Madrid o contratou há 10 anos do Peñarol, onde ele havia jogado apenas 10 partidas. Na verdade, já o havia garantido no ano anterior para se antecipar à concorrência. O preço? 5 milhões de euros. Hoje, isso é motivo de riso. O Real Madrid administrou seu crescimento com cuidado e atenção, o clube teve o cuidado de fazer com que ele desse cada passo no momento certo e hoje, voilà, eles têm em mãos um jogador de ponta: ele começou no Real Madrid Castilla, o time juvenil dos Blancos, depois foi emprestado ao Deportivo La Coruña, que continuará sendo sua única experiência longe de Madri. O treinador que teve a intuição de lhe dar continuidade como titular foi Zinedine Zidane em 2019-20, temporada em que marcou seu primeiro gol pelo Real e ganhou sua primeira Liga. O resto é história, feita de prêmios, troféus (14) e gols. A especialidade da casa é o chute de fora da área, entre as estatísticas a serem destacadas está a precisão de 91% nos passes.