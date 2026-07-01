Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
PER MERTESACKER IMAGO / DeFodi Images
Daniel Buse

Traduzido por

“2006 não foi o suficiente para você?”: O ex-jogador da seleção alemã Per Mertesacker é alvo de críticas por comentários sobre a Copa do Mundo na Itália

Copa do Mundo
Alemanha
Itália

Com ironia e lembranças desagradáveis, a mídia italiana responde aos comentários de Per Mertesacker sobre a Copa do Mundo, que causaram grande repercussão no país.

Há alguns dias, Mertesacker, em sua função decomentarista da ZDF, zombou da seleção italiana, que havia perdido a classificação para a Copa do Mundo ao ser derrotada pela Bósnia na repescagem. Quando questionado se não era uma pena que a Itália não estivesse participando, ele respondeu: “Eles não merecem que se fale deles.” E ele continuou: “Como a seleção mudou: há 20 anos, quando ainda perdíamos nas semifinais, era uma seleção de nível mundial. Vinte anos depois, você precisa procurar bastante até encontrar um jogador que se destaque.” 

Mertesacker havia perdido com a Alemanha, na Copa do Mundo de 2006 em Dortmund, a semifinal contra a Itália — que viria a ser campeã mundial — por 0 a 2 na prorrogação. 

  • No maior jornal esportivo da Itália, a Gazzetta dello Sport, foi publicada uma resposta irônica às declarações de Mertesacker, que fez referência imediata à Copa do Mundo de 2006: “Entendo que ainda doa, mas, como especialista, você foi duro demais”, dizia o texto. E, com relação à vergonhosa eliminação da seleção alemã na Copa do Mundo contra o Paraguai: “Muito duro — e, acima de tudo, ingênuo: você deveria saber que, em casos como esse, os deuses do futebol revidam. O que aconteceu em 2006 não foi suficiente para você?”

    • Publicidade
  • Fabio Grosso Goal 2006Getty Images

    "O karma se manifestou depois das suas palavras duras"

    Em retrospecto, é mencionada mais uma vez a cobertura prévia questionável da imprensa sensacionalista em 2006, quando a Itália foi menosprezada com o clichê de “entregadora de pizza”, a escalação foi apresentada sobre fatias de pizza e o escândalo “Calciopoli”, então em voga, foi trazido à tona. “O karma, caro Per, se voltou contra você depois das suas palavras duras”, afirma a Gazzetta.  

    Em seguida, são destacadas as semelhanças entre Fabio Grosso, autor do gol de 1 a 0 pela Itália na época, e José Canale, do Paraguai, que converteu o pênalti decisivo na segunda-feira. “Cabelos cacheados escuros, o número três nas costas — exatamente como Grosso. Ele acertou a bola com a parte interna do pé esquerdo, exatamente como Grosso”, afirma o jornal. 

  • Per Mertesacker na seleção alemã:

    Jogos internacionais: 104
    Gols em partidas internacionais: 4
    Estreia: 09/10/2004
    Última partida pela seleção: 13/07/2014