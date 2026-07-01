“2006 não foi o suficiente para você?”: O ex-jogador da seleção alemã Per Mertesacker é alvo de críticas por comentários sobre a Copa do Mundo na Itália

Há alguns dias, Mertesacker, em sua função decomentarista da ZDF, zombou da seleção italiana, que havia perdido a classificação para a Copa do Mundo ao ser derrotada pela Bósnia na repescagem. Quando questionado se não era uma pena que a Itália não estivesse participando, ele respondeu: “Eles não merecem que se fale deles.” E ele continuou: “Como a seleção mudou: há 20 anos, quando ainda perdíamos nas semifinais, era uma seleção de nível mundial. Vinte anos depois, você precisa procurar bastante até encontrar um jogador que se destaque.”
Mertesacker havia perdido com a Alemanha, na Copa do Mundo de 2006 em Dortmund, a semifinal contra a Itália — que viria a ser campeã mundial — por 0 a 2 na prorrogação.