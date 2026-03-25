200 milhões de euros por Michael Olise? Dirigentes do Bayern de Munique tomam uma decisão firme diante das ofertas gigantescas do Real Madrid e do Liverpool

Curiosidade: Markus Krösche abordou recentemente no programa “Aktuelles Sportstudio”, da ZDF, o boato sobre uma possível investida do Real Madrid por Olise, ao responder a uma provocação do presidente honorário da DFB, Uli Hoeneß. “Se um Michael Olise quiser ir para o Real Madrid, haverá possibilidades para isso”, afirmou ele.

Segundo consta, porém, Olise se sente muito bem em Munique, aproveita a vida na capital da Baviera e é muito querido dentro do time. E as perspectivas esportivas também são boas. A poucos meses do fim da temporada, o Bayern ainda está na briga em todas as três competições. O título do campeonato está ao alcance das mãos, na Copa da Alemanha o FCB está nas semifinais e nas quartas de final da Liga dos Campeões acontecerá, nos dias 7 e 15 de abril, o tão esperado confronto com o Real Madrid.

Em entrevista à Sport Bild, Lennart Karl também destacou a grande importância de Olise dentro e fora de campo: “No vestiário, ele é exatamente o oposto da imagem que o público tem dele. Ele faz muitas piadas e é muito ativo na equipe. Michael tem um ótimo senso de humor. Ele é muito querido na equipe e um jogador de futebol excepcional. Ele marca gols fantásticos, dá assistências e está sempre presente para a equipe. Michael é titular no FC Bayern e tem um ambiente muito bom aqui. Por isso, não acredito que ele vá para outro lugar, mas sim que ficará no FC Bayern e marcará uma era aqui.”