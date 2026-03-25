Segundo uma reportagem da Sport Bild, o Real Madrid está atualmente avaliando a possibilidade de contratar o francês. No entanto, o Liverpool e o Manchester City também teriam demonstrado interesse em Olise.
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200 milhões de euros por Michael Olise? Dirigentes do Bayern de Munique tomam uma decisão firme diante das ofertas gigantescas do Real Madrid e do Liverpool
O Real Madrid estaria, portanto, disposto a desembolsar a impressionante quantia de 165 milhões de euros pelo craque – uma espécie de presente de reconciliação do presidente Florentino Pérez após uma temporada que já se mostra turbulenta. Mas não é só isso. Os Reds supostamente estariam dispostos a gastar até 200 milhões de euros para substituir Mohamed Salah. O egípcio havia anunciado sua saída do Liverpool na última terça-feira.
Mesmo que Olise, com valores desse porte, quebrasse todos os recordes da Bundesliga e chegasse a competir com a transferência recorde de Neymar (222 milhões de euros do FC Barcelona para o PSG, em 2017), os dirigentes do clube alemão, detentor do maior número de títulos, parecem manter a calma.
- AFP
Olise é muito cobiçado: Eberl e Dreesen mantêm a calma
A saída de Olise no meio do ano não é uma opção, como destacou o diretor esportivo Max Eberl ao jornal *Sport Bild*: “Não estamos nem pensando nisso.” Afinal, o jogador de 24 anos tem em Munique “todas as oportunidades que um jogador de ponta poderia desejar”.
O presidente da diretoria, Jan-Christian Dreesen, também declarou que Olise não está à venda. “Seja qual for o clube que esteja de olho nele: quem joga no FC Bayern sabe o que tem no FC Bayern”, disse ele. Enquanto isso, Eberl voltou a mencionar o contrato válido até 2029, que não contém cláusula de rescisão, e declarou: “Estamos tranquilos.”
Olise sente-se muito bem em Munique
Curiosidade: Markus Krösche abordou recentemente no programa “Aktuelles Sportstudio”, da ZDF, o boato sobre uma possível investida do Real Madrid por Olise, ao responder a uma provocação do presidente honorário da DFB, Uli Hoeneß. “Se um Michael Olise quiser ir para o Real Madrid, haverá possibilidades para isso”, afirmou ele.
Segundo consta, porém, Olise se sente muito bem em Munique, aproveita a vida na capital da Baviera e é muito querido dentro do time. E as perspectivas esportivas também são boas. A poucos meses do fim da temporada, o Bayern ainda está na briga em todas as três competições. O título do campeonato está ao alcance das mãos, na Copa da Alemanha o FCB está nas semifinais e nas quartas de final da Liga dos Campeões acontecerá, nos dias 7 e 15 de abril, o tão esperado confronto com o Real Madrid.
Em entrevista à Sport Bild, Lennart Karl também destacou a grande importância de Olise dentro e fora de campo: “No vestiário, ele é exatamente o oposto da imagem que o público tem dele. Ele faz muitas piadas e é muito ativo na equipe. Michael tem um ótimo senso de humor. Ele é muito querido na equipe e um jogador de futebol excepcional. Ele marca gols fantásticos, dá assistências e está sempre presente para a equipe. Michael é titular no FC Bayern e tem um ambiente muito bom aqui. Por isso, não acredito que ele vá para outro lugar, mas sim que ficará no FC Bayern e marcará uma era aqui.”
Michael Olise: Dados de desempenho e estatísticas nesta temporada
Jogos 39 Gols 16 Assistências 27