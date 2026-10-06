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Saudi Gulf Cup 2026SaudiNT (X)
Ahmed Mansy
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20 comissões técnicas e 27 títulos: o que mudou no futebol saudita desde a última conquista da seleção?

Especiais e Opinião
Arábia Saudita x Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Gulf Cup
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

A Arábia Saudita quebra tabu de 23 anos

A seleção da Arábia Saudita encerrou um jejum de longa data, que durou 23 anos completos, período no qual ficou totalmente ausente de pódios de premiação como grande campeã, isso após conquistar a Copa do Golfo Arábico "Khaleeji" 27.

A seleção da Arábia Saudita venceu sua rival Emirados Árabes Unidos pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na final da 27ª edição do torneio do Golfo.

A vitória deu à seleção da Arábia Saudita seu primeiro título em 23 anos, mais precisamente desde a conquista da Copa do Golfo Arábico em 2003, já que não conseguiu vencer nenhum outro título desde então.

  • 27 campeonatos, sem títulos

    Desde sua última conquista, a seleção da Arábia Saudita participou de 27 torneios, de diferentes denominações, sem conseguir vencer nenhum título, sendo que seu maior feito foi o vice-campeonato em 5 ocasiões.

    A Arábia Saudita disputou 4 edições da Copa do Mundo desde então, nos anos de 2006, 2018, 2022 e 2026, sendo eliminada em todas na fase de grupos, além de não conseguir se classificar para as edições de 2010 e 2014.

    Já no âmbito continental, a seleção saudita participou da Copa da Ásia 6 vezes desde o último título, sendo seu maior feito o vice-campeonato em 2007, após a derrota para o Iraque na partida final.

    Por outro lado, a Arábia Saudita se despediu do torneio nas oitavas de final duas vezes, em 2019 e 2023, e na fase de grupos 3 vezes, nos anos de 2004, 2011 e 2015.

    No âmbito do Golfo, a seleção saudita participou de 10 edições da Copa do Golfo Árabe antes da Golfo 27, mas seu maior feito foi o vice-campeonato 4 vezes, nos anos de 2009, 2010, 2014 e 2019.

    A seleção saudita também disputou o torneio da Federação da Ásia Ocidental 3 vezes, nos anos de 2012, 2014 e 2019, mas foi eliminada em todas na fase de grupos.

    No âmbito árabe, a Arábia Saudita participou de 3 edições da Copa Árabe, sendo seu melhor feito o terceiro lugar em 2025, enquanto ficou em quarto lugar em 2012 e foi eliminada na edição de 2021 na fase de grupos.

  • Treinadores da Arábia Saudita: 20 mudanças

    O holandês Gerard van der Lem foi o protagonista do último título conquistado pela seleção da Arábia Saudita, já que foi ele o treinador que a comandou na Copa do Golfo Arábico de 2003.

    O técnico holandês deixou o comando da Arábia Saudita em 2004, e, desde então, a Federação Saudita de Futebol realizou 20 mudanças no cargo de treinador da seleção principal, totalizando 17 treinadores, sendo o mais recente o próprio grego Georgios Donis.

    O nome mais destacado entre essas mudanças foi o técnico nacional Nasser Al-Johar, que assumiu o cargo de forma interina em 3 ocasiões, contra uma vez do outro treinador saudita, Youssef Anbar.

    Com exceção dessa dupla, todos os treinadores da seleção saudita foram estrangeiros, com destaque para o francês Hervé Renard, que comandou a Arábia Saudita em dois mandatos e contribuiu para que ela chegasse às fases finais da Copa do Mundo por duas vezes.

  • 6 títulos asiáticos para os clubes

    E, no período em que a seleção da Arábia Saudita fracassou em conquistar qualquer título ao longo de 23 anos, os clubes do Campeonato Saudita impunham sua hegemonia no continente asiático.

    Foram disputadas 22 edições da Liga dos Campeões da Ásia desde a última conquista da Arábia Saudita, e os clubes sauditas venceram seis delas, com dois títulos para cada um dos três: Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Ahli.

    Em contrapartida, os clubes da Coreia do Sul se sagraram campeões em sete ocasiões, sendo os únicos a superar os clubes sauditas, contra cinco títulos dos clubes do Japão, dois da China e um único título para cada um dos seguintes: Austrália e Emirados Árabes Unidos.

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  • Campeonato Saudita: 6 campeões em 23 edições

    No âmbito nacional, foram disputadas 23 edições do Campeonato Saudita desde a última conquista da seleção, e 6 clubes diferentes conseguiram levantar o título.

    O Al-Hilal foi o campeão de maior destaque nesse período, vencendo o Campeonato Saudita 10 vezes, contra 4 títulos de Al-Ittihad e Al-Nassr cada, 3 do Al-Shabab, além de um único título de Al-Ahli e Al-Fateh cada.