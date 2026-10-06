20 comissões técnicas e 27 títulos: o que mudou no futebol saudita desde a última conquista da seleção?

Desde sua última conquista, a seleção da Arábia Saudita participou de 27 torneios, de diferentes denominações, sem conseguir vencer nenhum título, sendo que seu maior feito foi o vice-campeonato em 5 ocasiões.

A Arábia Saudita disputou 4 edições da Copa do Mundo desde então, nos anos de 2006, 2018, 2022 e 2026, sendo eliminada em todas na fase de grupos, além de não conseguir se classificar para as edições de 2010 e 2014.

Já no âmbito continental, a seleção saudita participou da Copa da Ásia 6 vezes desde o último título, sendo seu maior feito o vice-campeonato em 2007, após a derrota para o Iraque na partida final.

Por outro lado, a Arábia Saudita se despediu do torneio nas oitavas de final duas vezes, em 2019 e 2023, e na fase de grupos 3 vezes, nos anos de 2004, 2011 e 2015.

No âmbito do Golfo, a seleção saudita participou de 10 edições da Copa do Golfo Árabe antes da Golfo 27, mas seu maior feito foi o vice-campeonato 4 vezes, nos anos de 2009, 2010, 2014 e 2019.

A seleção saudita também disputou o torneio da Federação da Ásia Ocidental 3 vezes, nos anos de 2012, 2014 e 2019, mas foi eliminada em todas na fase de grupos.

No âmbito árabe, a Arábia Saudita participou de 3 edições da Copa Árabe, sendo seu melhor feito o terceiro lugar em 2025, enquanto ficou em quarto lugar em 2012 e foi eliminada na edição de 2021 na fase de grupos.