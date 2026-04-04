Segundo o jornal AS, o atual campeão da Copa da Alemanha faz parte de um grupo de clubes interessados em Chuki, de 21 anos, do Real Valladolid.
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15 participações em gols de graça! Será que o VfB Stuttgart conseguirá uma verdadeira jogada de mestre no mercado de transferências neste verão?
No clube da segunda divisão espanhola, o talentoso atacante ainda tem contrato válido até o final da temporada atual. O clube estaria tentando renovar o contrato, mas até o momento não se chegou a um acordo.
De acordo com a reportagem, parece improvável que Chuki renove por mais um ano com o Valladolid. Ao contrário, ele estaria buscando um novo desafio e, consequentemente, poderia se transferir para outro clube no meio do ano sem custo de transferência.
Com 15 participações em gols (sete gols, oito assistências), o jogador de 21 anos está tendo uma ótima temporada e é um dos poucos destaques de um time do Valladolid que, de resto, tem apresentado um desempenho fraco. Após ter sido rebaixado da primeira divisão no ano passado, o clube de Castela e Leão continua travando uma batalha contra o rebaixamento na segunda divisão. Apenas cinco pontos separam o Valladolid das posições de rebaixamento direto.
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Chuki será o sucessor de Diomande no RB Leipzig?
Além do VfB, o RB Leipzig, segundo time da Bundesliga, também estaria de olho em Chuki, que pode atuar tanto nas laterais do ataque quanto na posição de meia-atacante. No entanto, os “Touro” provavelmente só considerariam uma transferência caso Yan Diomande, muito cobiçado, decidisse deixar o clube.
Mas também há concorrência de alto nível no cenário internacional. Segundo o AS, Juventus de Turim, Villarreal, Como 1907 e Betis de Sevilha também estariam de olho no jogador de 21 anos.