15 participações em gols de graça! Será que o VfB Stuttgart conseguirá uma verdadeira jogada de mestre no mercado de transferências neste verão?

No clube da segunda divisão espanhola, o talentoso atacante ainda tem contrato válido até o final da temporada atual. O clube estaria tentando renovar o contrato, mas até o momento não se chegou a um acordo.

De acordo com a reportagem, parece improvável que Chuki renove por mais um ano com o Valladolid. Ao contrário, ele estaria buscando um novo desafio e, consequentemente, poderia se transferir para outro clube no meio do ano sem custo de transferência.

Com 15 participações em gols (sete gols, oito assistências), o jogador de 21 anos está tendo uma ótima temporada e é um dos poucos destaques de um time do Valladolid que, de resto, tem apresentado um desempenho fraco. Após ter sido rebaixado da primeira divisão no ano passado, o clube de Castela e Leão continua travando uma batalha contra o rebaixamento na segunda divisão. Apenas cinco pontos separam o Valladolid das posições de rebaixamento direto.