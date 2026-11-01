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Tifosi JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

"129 anos de glória e a camisa é história. Devolvam-nos a nossa Juventus": protesto dos torcedores da Juventus do lado de fora do estádio antes do jogo contra o Napoli

Juventus
Napoli
Campeonato Italiano
Juventus x Napoli

Protesto pacífico dos ultras da Juventus antes de Juventus x Napoli

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A Juventus se prepara para uma partida muito complicada, mas também muito importante, contra o Napoli, em confronto direto pela 10ª rodada da Serie A 2026/2027. A Juventus vem de uma de suas piores atuações na temporada: a derrota fora de casa para o Genoa reacendeu a crise em torno da equipe e da permanência de Luciano Spalletti no comando.

E, do lado de fora do Allianz Stadium, os ultras da Juventus também quiseram manifestar seu descontentamento com cânticos contra a equipe e o treinador, mas, sobretudo, com uma faixa que pede aos jogadores que respeitem a camisa que vestem.

  • "129 ANOS DE GLÓRIA, NOSSA CAMISA É HISTÓRIA. DEVOLVAM A NOSSA JUVENTUS"

    Do lado de fora do Allianz Stadium, um dos grupos organizados de torcedores ultras da Juventus se reuniu para protestar contra o time e o clube. Embora de forma pacífica, os torcedores manifestam sua insatisfação em voz alta, com cânticos e uma enorme faixa com os dizeres: "129 anos de glória, nossa camisa é história. Devolvam-nos a nossa Juventus".


     

  • Spalletti muda de novo?

    E, se os protestos são dirigidos à equipe e aos jogadores, o técnico Luciano Spalletti também está há tempos no banco dos réus. Primeiro, veio a mudança para o 3-5-2 pedida pelos jogadores; depois, o retorno ao 3-4-2-1, que condenou a Juventus em Gênova. Agora, a maior dúvida é: novamente o 3-5-2 ou a volta da defesa com quatro jogadores, em um 4-3-1-2 com McKennie atrás da dupla Kolo Muani e Woltemade? A dúvida não é sobre os jogadores, mas sobre como eles vão se posicionar em campo.

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