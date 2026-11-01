"129 anos de glória e a camisa é história. Devolvam-nos a nossa Juventus": protesto dos torcedores da Juventus do lado de fora do estádio antes do jogo contra o Napoli

A Juventus se prepara para uma partida muito complicada, mas também muito importante, contra o Napoli, em confronto direto pela 10ª rodada da Serie A 2026/2027. A Juventus vem de uma de suas piores atuações na temporada: a derrota fora de casa para o Genoa reacendeu a crise em torno da equipe e da permanência de Luciano Spalletti no comando.
E, do lado de fora do Allianz Stadium, os ultras da Juventus também quiseram manifestar seu descontentamento com cânticos contra a equipe e o treinador, mas, sobretudo, com uma faixa que pede aos jogadores que respeitem a camisa que vestem.