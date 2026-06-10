Uma coisa é certa: no Real Madrid, mesmo depois de uma temporada sem títulos e apesar da Copa do Mundo, com certeza não vai ficar monótono. José Mourinho está de volta, Florentino Pérez continua como presidente, Ibrahima Konaté chegará sem custo de transferência e, desde terça-feira, há ainda essa oferta oficial de 150 milhões de euros por Julián Álvarez. O craque do arquirrival Atlético. Ou será que isso estava, na verdade, planejado para Michael Olise, do Bayern de Munique?
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120 milhões de euros por ano! O Real Madrid fecha “o negócio mais importante da história do futebol”
Seja como for: há semanas que reina a agitação em torno dos Merengues e, na quarta-feira, o presidente Pérez deu continuidade à série de grandes notícias. O Real Madrid renovou a parceria, já de longa data, com a marca esportiva Adidas até pelo menos 2034. Segundo o jornal *as*, o clube madrilenho deve ganhar 120 milhões de euros por ano com esse acordo.
Pérez referiu-se posteriormente, no comunicado de imprensa em questão, ao “acordo mais importante da história do futebol”. A parceria com a adidas teria proporcionado ao clube uma das fases “mais maravilhosas” nas últimas três décadas. O CEO da adidas, Björn Gulden, também comemorou “uma das parcerias mais longas e bem-sucedidas do esporte” e disse estar “extremamente orgulhoso” de continuar fazendo parte dessa história de sucesso.
Os "Reais" também renovaram recentemente com o patrocinador principal, a Emirates, até 2031, e também receberão uma quantia generosa por isso. De acordo com o AS, as receitas de patrocínio aumentarão de 70 a 80 milhões para 100 milhões de euros com o novo acordo. A Emirates também será, no futuro, a principal patrocinadora da divisão de basquete do clube madrilenho.