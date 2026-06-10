Seja como for: há semanas que reina a agitação em torno dos Merengues e, na quarta-feira, o presidente Pérez deu continuidade à série de grandes notícias. O Real Madrid renovou a parceria, já de longa data, com a marca esportiva Adidas até pelo menos 2034. Segundo o jornal *as*, o clube madrilenho deve ganhar 120 milhões de euros por ano com esse acordo.

Pérez referiu-se posteriormente, no comunicado de imprensa em questão, ao “acordo mais importante da história do futebol”. A parceria com a adidas teria proporcionado ao clube uma das fases “mais maravilhosas” nas últimas três décadas. O CEO da adidas, Björn Gulden, também comemorou “uma das parcerias mais longas e bem-sucedidas do esporte” e disse estar “extremamente orgulhoso” de continuar fazendo parte dessa história de sucesso.

Os "Reais" também renovaram recentemente com o patrocinador principal, a Emirates, até 2031, e também receberão uma quantia generosa por isso. De acordo com o AS, as receitas de patrocínio aumentarão de 70 a 80 milhões para 100 milhões de euros com o novo acordo. A Emirates também será, no futuro, a principal patrocinadora da divisão de basquete do clube madrilenho.